El presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, dio un fuerte discurso con contenido político y, sin mencionarlo, cuestionó al candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, por sus recientes dichos sobre las Islas Malvinas durante el debate que se llevó adelante este domingo rumbo al balotaje del 19 de noviembre.

Durante su exposición, el líder de LLA mencionó a la exprimera ministra británica Margaret Thatcher y su participación en la Guerra de Malvinas. “En la historia de la humanidad ha habido grandes líderes. La señora Thatcher lo fue, así como lo fue Reagan [expresidente de EE.UU.], o lo fue Churchill [ex primer ministro de Reino Unido], como De Gaulle [ex presidente de Francia]. Thatcher tuvo un rol significativo en la Caída del Muro de Berlín, que parece que a vos te molesta que se haya caído y aplastado a la izquierda”, le dijo a Massa.

Sobre esto, el magistrado opinó durante un evento en el Congreso de la Nación por los 40 años de la recuperación de la democracia y los 34 años de la Revista NOTICIAS: “Sabemos que muchas cosas nos dividen, pero hay otras, las más importantes, las que nos unen. Yo no quiero ningún título especial para los medios, simplemente recuerdo lo que dice la Constitución. Hay gente que tiene o quiere tener responsabilidades públicas y nunca leyó la Constitución”.

En el mismo sentido, afirmó que “no se puede decir cualquier cosa de Malvinas”. “Nosotros lo votamos. No se pueden alquilar, no se pueden vender, porque lo dice la Constitución. Y la cláusula es transitoria porque creemos que vamos a recuperar las Malvinas, hay que hacerlo por vías pacíficas”, agregó.

Durante el evento, Rosatti recibió una distinción por haber participado de la Convención Constituyente de 1994 y aprovechó esa mención para también referirse solapadamente a la propuesta de dolarización que tiene como bandera el postulante libertario. “Y cuando se habla de la vigencia de los derechos humanos y de la defensa de la moneda, está en la Constitución. Lo que pasa es que hay que leerla”.

En ese contexto, definió a la reforma del ‘94 como “el último acto de grandeza política” que involucró a todos los sectores políticos argentinos. “Teníamos enormes diferencias en el pensamiento, pero un objetivo, la unión nacional que estaba en el preámbulo”, rememoró.

Según recordó el titular del máximo tribunal, en aquel entonces hubo “muchos conflictos” debido a que la convención había empezado “con mala prensa porque muchos decían que era para la reelección del presidente”. Sin embargo, aseguró que “la reelección pasó a ser una anécdota”.

“Cuando terminó la convención, poco menos de tres meses después todos fuimos a Concepción del Uruguay a jurarla. Ese momento histórico no se repitió nunca más. Grieta hubo antes y grieta hubo después”.

Rosatti ya había sido involucrado en la campaña luego de una actividad en la Unidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ), donde -en un mensaje que se leyó como una señal de apoyo a la candidatura de Massa- apostó porque el próximo gobierno “marque un camino de unidad y unión nacional”.

Ante el alcance que tuvo la frase, el juez sustentó sus dichos en la carta magna. “Si esto fue hace 30 años, cómo no vamos a poder hacerlo ahora. El espíritu de ese tipo de reuniones va en esa dirección. Hay un ánimo generalizado de hastío y hay que volver a la concordia, recrear los puntos de consenso. Sabemos que muchas cosas nos dividen, pero hay otras que son las que nos unen”, había expresado.

En tanto, reparó en la necesidad de “militar la Constitución”. “Nosotros lo hacemos desde el Poder Judicial y por eso reclamamos la independencia del Poder Judicial. Porque es uno de los pilares del sistema republicano”, enfatizó.

LA NACION