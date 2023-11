escuchar

Sergio Massa cruzó en la tarde lunes a Javier Milei, luego de que el candidato de La Libertad Avanza (LLA) acusara al ministro de Economía de intentar desestabilizarlo durante el debate presidencial del domingo y asegurar que había “tosedores” entre los invitados del oficialismo. El candidato de Unión por la Patria (UP) minimizó las declaraciones de su rival en el balotaje y planteó que a él no le molesta la tos y que significa que el diputado nacional no estaba concentrado en lo que quería transmitir.

El candidato a presidente del oficialismo habló en el marco de un acto en la ciudad de San Vicente en la provincia de Buenos Aires y en medio de su discurso sobre la inauguración de un Centro Operativo de Prevención se refirió a los dichos de Milei. “ A diferencias de otros, la tos no me incomoda. La tos de nadie ”, explicó.

“Cuando uno está concentrado en hablar con los que tiene que hablar y transmitir el mensaje a sus vecinos y ciudadanos no hay tos ni ruido”, señaló Massa frente al intendente Nicolás Mantegazza y agentes de la policía local. “Solo aquellos que van a escucharse a sí mismos le molesta la tos. A mi no me molesta”, concluyó.

El lunes por la mañana, Milei, en declaraciones radiales, expresó: “ Cada vez que yo exponía, el público de Massa se dedicaba a toser. Massa buscaba un desborde emocional mío y no lo logró” .

Además, el libertario opinó sobre las intenciones del ministro de Economía en el debate. “Como todo el aparato juega a favor de Massa, fueron mutando el formato del debate para que esté en línea con Massa. Dentro de su equipo tenía un conjunto de psicólogos que estaban buscando puntos para agredirme”.

Sin embargo, durante el acto, Massa evitó referirse a esas acusaciones. Se limitó a chicanear a su adversario sobre la tos y siguió con su relato en torno a la seguridad, donde también criticó al referente de La Libertad Avanza. “Algo que me preocupó mucho ayer (domingo) es que en estos dos modelos de país que están planteados, cuando planteamos la política de seguridad se quedaron sin palabras, no sabían que decir”, indicó el funcionario de Alberto Fernández.

Asimismo, agregó: “Lo más grave es que siguen defendiendo la venta de armas. La Constitución le da a nuestras fuerzas la defensa de la ley, y las armas que pone en poder de cada uno de los miembros de las Fuerzas de Seguridad son armas de la Constitución para defender la ley. No quiero vivir en un país donde nuestros hijos vayan al colegio con un arma en la mochila”.

LA NACION