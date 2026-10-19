Hotesur y Los Sauces: cómo serán las reglas de un proceso con 19 acusados y 300 testigos

Cientos de testigos, imputados que se repiten en un caso y en el otro, y reglas de un juicio que se desarrollará en la misma sala que las audiencias del caso Cuadernos. Así se prepara, en los papeles, el debate oral y público de Los Sauces y Hotesur. Por ahora el tribunal oral los partió en dos juicios sucesivos, pero podrían terminar juntos, en función de lo que disponga la Cámara de Casación y comenzar el próximo viernes.

La expresidenta Cristina Kirchner y su hijo, el diputado Máximo Kirchner, forman parte de la nómina de acusados en el juicio en ciernes. El caso conocido como “Hotesur - Los Sauces” investiga si existió una asociación ilícita entre funcionarios y empresarios que inyectaban el dinero proveniente de contratos con el Estado o de beneficios impositivos en empresas de la familia Kirchner.

En Los Sauces se indaga la relación entre las compañías de Lázaro Báez y del Grupo Indalo, de Cristóbal López y Fabián de Sousa, con alquileres de las propiedades de la familia Kirchner.

Cristina Kirchner es la principal acusada en el caso conocido como Hotesur - Los Sacues Hernan Zenteno - La Nacion

En Hotesur, la acusación apunta contra las empresas de Báez que reservaban habitaciones en los hoteles Alto Calafate y Las Dunas, que supuestamente no usaban. Por esa vía, los Kirchner recibieron más de $28 millones entre 2008 y 2015.

Para la fiscalía, ese dinero tenía un origen ilícito. En el caso de Báez, sería el fraude probado en la causa Vialidad: según la acusación, que se basa en un peritaje de 2021, en 21 ocasiones el empresario transfirió a los Kirchner fondos que, en el mismo día, había cobrado por obra pública. En el caso de López, serían la retención de $8000 millones del impuesto a los combustibles líquidos a través de Oil Combustibles. Tanto él y como De Sousa fueron absueltos en esa causa y la absolución está en revisión en la Corte Suprema.

El Tribunal Oral Federal N°5 decidió hacer dos juicios sucesivos. El de Los Sauces, de no mediar cambios, empieza el viernes 23 de octubre y su sentencia podría llegar antes de marzo. El de Hotesur empieza el 19 de marzo de 2027 y su veredicto se espera antes de fin de ese año. Es decir, atravesaría al calendario electoral. Los jueces explicaron que un juicio único podía durar más de dos años y que, al dividirlo, cada defensa solo deberá participar de las audiencias de su causa.

Lázaro Báez es otro de los acusados en el juicio

El fiscal Diego Velasco apeló esa decisión. Sostiene que se trata de un único delito de lavado. La defensa de la expresidenta se opone a reunificar los casos: si se hace, dijo su abogado, Alberto Beraldi, “el juicio no va a poder empezar” y podría derivar en un proceso sin “sentencia válida”. La Sala I de la Cámara de Casación, integrada por Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Alejandro Slokar, escuchó los planteos de esta semana y se prepara para resolver la cuestión.

Más allá de eso, hay cientos de nombres atentos al juicio, porque podrían concurrir a él. Al principio se habían propuesto más de 300 testigos, pero las partes acordaron reducir esa lista entre un 30% y un 40%. Las declaraciones tomadas durante la instrucción se incorporarán sin que los testigos tengan que volver a declarar.

Con la división, cada juicio tiene unos 150 testigos propios, y una veintena son comunes a ambos. La defensa de Cristina Kirchner pidió además excluir a unos 30 testigos propuestos por la Oficina Anticorrupción, con el argumento de que ese organismo no es parte del proceso.

Cristóbal López llega a la audiencia de organización del juicio oral en la causa Los Sauces Hotesur en sala Amia de los tribunales de Comodoro Py Ricardo Pristupluk

El caso tiene 19 imputados. Entre los más destacados se encuentran la expresidenta Cristina Kirchner, acusada de asociación ilícita y lavado de dinero en ambos juicios, al igual que su hijo Máximo, diputado nacional, que integraba el directorio de las empresas familiares; Lázaro Báez, dueño de Austral Construcciones y ya condenado en la causa Vialidad, y su hijo Martín Báez. En Los Sauces serán juzgados además Cristóbal López y Fabián de Sousa, dueños del Grupo Indalo.

Completan el grupo de los principales imputados Romina Mercado, sobrina de Cristina y expresidenta de Hotesur, y su esposo, Patricio Pereyra Arandia; Osvaldo “Bochi” Sanfelice, expresidente y administrador de Hotesur, y Víctor Manzanares, contador histórico de la familia y arrepentido en la causa de los Cuadernos. La lista se cierra con un escribano, un expresidente de Austral, un contador, un directivo de Valle Mitre y otros empleados o apoderados de menor rango. Florencia Kirchner quedó afuera del caso.

Las reglas del juicio

Las audiencias serán presenciales, en la sala AMIA de los tribunales de Comodoro Py. Es la misma en la que se desarrolla el juicio de los Cuadernos. “No va a haber virtualidad”, advirtió el presidente del tribunal, José Michilini.

En el juicio por Los Sauces habrá audiencias los lunes, viernes y sábados y el tribunal habilitó también la primera semana de la feria judicial de enero, con la segunda en reserva por si hiciera falta.

Los acusados deberán estar en la sala cuando declaren en indagatoria. En las audiencias con testigos, en cambio, podrán ser representados por sus abogados, y quienes vivan fuera de la Capital podrán pedir conectarse a distancia, caso por caso. Las partes acordaron, además, leer al comienzo una versión reducida de la acusación.

El tribunal está integrado por Michilini, Adriana Palliotti y Fernando Machado Pelloni, juez subrogante desde febrero, que se quedaría hasta el final del juicio. La acusación está a cargo del fiscal Diego Velasco, y la Unidad de Información Financiera (UIF) actúa como querellante.

Los hechos investigados abarcan desde 2008 hasta 2016. Las dos causas se unificaron en junio de 2019 y fueron elevadas a juicio oral hace unos cinco años.

El 26 de noviembre de 2021, otra integración del mismo tribunal, con los votos de Daniel Obligado y Adrián Grünberg y la disidencia de Palliotti, sobreseyó a todos los acusados sin llegar a juzgarlos. La Cámara de Casación revirtió ese fallo y sacó del caso a Florencia Kirchner.

En 2024, la Corte Suprema rechazó los últimos recursos de las defensas y exhortó a hacer el juicio cuanto antes.