“Iban a liquidarme”. El intendente opositor de Las Lomitas dice que fue seguido por seis policías que le mandó Insfrán

“Iban a liquidarme”, afirma Atilio Basualdo, el intendente de la localidad formoseña de Las Lomitas, al referirse al incidente que tuvo el sábado en Asunción cuando seis efectivos de la división de Inteligencia de la Policía de Formosa vestidos de civil, lo persiguieron desde que cruzó la frontera en Clorinda por el territorio paraguayo.

Basualdo se desplazaba en dos camionetas Toyota, en una iba él con su hija y su yerno; y en la otra su hijo con su pareja. Fue este último quien advirtió la persecución cuando cruzaba un puente nuevo de acceso a la capital paraguaya y tras efectuar adrede algunos desvíos, advirtió que los hombres que venían detrás copiaban sus movimientos.

Minutos después se reunieron en el Shopping del Sol, sobre la Avenida Aviadores del Chaco, en pleno centro comercial asunceño, y llamaron a la policía paraguaya que se presentó con dos patrulleros, uno de los cuales llegó a detener a una de las tres parejas de policías que ya habían bajado de sus motocicletas y merodeaban cerca de los Basualdo.

Insfrán. Política

“ Llegué a hablar con los dos policías demorados, admitieron que eran de Inteligencia de la Policía, destacados en Clorinda y dijeron que habían ido a comprar zapatillas, una explicación infantil”, dijo Basualdo. Los efectivos se desplazaban en tres motocicletas del Ministerio de Gobierno formoseño.

“Él (por Insfrán), tiene grupos de tareas dentro de la Policía que hacen el trabajo sucio ”, explicó. No fue el primer episodio de intimidación que padeció Basualdo, ya que también hace unos meses efectivos policiales balearon un camión cisterna con el que transportaba agua a un campo de su propiedad.

Basualdo llegó hoy a la tarde a Buenos Aires y mañana se reunirá con Patricia Bullrich, en una muestra de apoyo de la ministra de Seguridad ante las amenazas que, para Basualdo, representa Insfrán y su policía. Basualdo además reconoce a Bullrich como su nueva referente política, pero aclara que no conoce al presidente Javier Milei.

“Yo adhiero a estas ideas de la libertad. Milei no me conoce, me debe conocer a través de este hecho. No puedo decir que tengo aval de él ni nada por el estilo, con quien sí he conversado es con Patricia Bullrich”, dice el intendente de 62 años, al ser consultado sobre si se proyecta como un rival en las elecciones a gobernador del 2027.

El alcalde de Las Lomitas está enfrentado con Insfrán desde que rompió su alianza con el caudillo que gobierna la provincia desde 1995 en forma ininterrumpida.

Insfrán transita su séptimo mandato y cumplirá 32 años en el poder cuando finalice su actual período en diciembre de 2027. Se trata del mayor período en toda la historia de la Argentina.

“Estoy cansado de este modelo y de cómo somete a la Justicia, a los intendentes, a quienes les reparte apenas el 10% de la coparticipación, la más baja del país, para que todos estemos a su merced”, explica, quien hoy es uno de los dos intendentes, dentro de los 37 que tiene Formosa, que se rebelaron contra el caudillo peronista.

Dos de los agentes que, según Basualdo, lo siguieron por órden de Insfrán

Los gobiernos provinciales suelen repartir en forma automática entre sus municipios entre un 12% y un 26% de lo que perciben por coparticipación federal. Por ejemplo, Córdoba gira el 19%, Misiones 12% y Tierra del Fuego 26,1%, recursos que cada intendente recibe sin que el gobernador de turno pueda tocar o alterar (tal cual sucede con el reparto entre Nación y distritos).

En el caso de Formosa, se queja Basualdo, se trata del reparto más bajo del país “para tener a todos de rodillas”.

Fallo de la Corte Suprema

Para Basualdo, Insfrán está “cada vez más nervioso” porque la Corte Suprema de la Nación fallará en contra de una nueva reelección, a partir de una presentación que hizo en 2023 el senador nacional Francisco Paoltroni.

Si bien la Corte Suprema no se expidió aún, le pidió a Insfrán que hiciera su descargo antes de emitir una decisión y el plazo para esa presentación vence en unas semanas más. “ No le van a dejar que siga reeligiéndose indefinidamente y por eso el ya está moviéndose para reformar la Constitución de la provincia ”, indicó el intendente.

Insfrán accedió a la reelección indefinida en 1999, justo cuando renovó por primera vez su mandato ante la resistencia de un sector del peronismo. En ese momento ganó una pulseada política contra el sector que tenía como referente a Vicente Joga, con quien habían acordado alternarse en los mandatos, pacto que el actual mandatario incumplió.

Tras traicionar a Joga, Insfrán hizo detener al entonces presidente del STJ Carlos Gerardo González, quien iba a fallar en contra de Insfrán y su voluntad de perpetuarse. Además, mandó a clausurar la Legislatura, en lo que cualquier opositor en Formosa considera un golpe institucional.

Desde entonces, vio allanado su reelección indefinida en un esquema que tiene como clave la Ley de Lemas. Insfrán incluso anuló la Ley de Lemas para la categoría de gobernador, lo que hubiera posibilitado el año pasado sumar los votos de Paoltroni y el radical Fernando Carabajal, los dos candidatos que si sumaban los votos, podrían haber aspirado a desplazar al caudillo.

