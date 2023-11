escuchar

Tras ponerlo en duda, el gobernador electo de Chubut, Ignacio Torres, aseguró en la noche de este martes que “están garantizados los fondos para el pago de aguinaldos en Chubut luego de una serie de gestiones con el Gobierno nacional y particularmente con el ministro [de Economía] Sergio Massa”. Torres había afirmado hace dos días que si el Gobierno no compensaba a las provincias tras la suba en el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, no iba a contar con los recursos suficientes para pagar los aguinaldos de su administración provincial.

“Podemos afirmar que logramos la compensación que venimos reclamando para Chubut y el resto de las provincias”, indicó Torres en una publicación en su cuenta de la red social X que acompañó con una foto en la que ese encuentra con otros sietes actuales o futuros gobernadores y el jefe de gobierno porteño electo, todos de Juntos por el Cambio (JxC).

Torres, de 35 años, quien se convirtió en la máxima autoridad provincial tras triunfar con el 35,8% frente al 33,9% del candidato del peronismo, Juan Pablo Luque, el pasado 30 de julio, puntualizó que “este reconocimiento abre otra discusión más profunda hacia un país verdaderamente federal”.

En ese sentido, el gobernador que será el más joven entre sus pares remarcó en X que seguirá “peleando para poner a Chubut y a la patagonia en el lugar que se merece, haciendo escuchar un grito federal independientemente de quien gobierne a nivel nacional”.

El encuentro

Los gobernadores electos y en ejercicio de JxC realizaron este martes una reunión en el Club Hípico Alemán, del barrio porteño de Palermo, en la que también participaron legisladores.

El encuentro estuvo marcado por la situación financiera de las provincias, el presunto cese de las obras públicas y también para tratar las diferencias que hay en la coalición desde que el grupo de Pro encabezado por el exmandatario Mauricio Macri y la excandidata presidencial de JxC, Patricia Bullrich, decidieran realizar una alianza con el presidente electo Milei.

La reunión no esquivó la tensión. Los legisladores radicales Facundo Manes, Jorge Rizzotti y Fernando Carbajal se levantaron durante la intervención de la diputada electa de origen radical Silvana Giudici, quien cuestionó la decisión de la mayoría de no cogobernar junto a La Libertad Avanza. Giudici responde al liderazgo de Patricia Bullrich. La Coalición Cívica, por su parte, directamente decidió no asistir al encuentro por el “desorden”, ya que “no estaba claro el objetivo del encuentro”, según sostuvieron.

Los mandatarios provinciales, por su parte, argumentaron que algunas decisiones tomadas por el gobierno saliente, en particular la suba del mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias, tuvo un impacto directo en las finanzas provinciales, cuestión que también había motivado una queja por parte del grupo de gobernadores de Unión por la Patria (UxP).

Luego de la reunión publicaron un comunicado en el que reiteraron el llamado a la unidad y aseguraron que no van a “cogobernar” con el nuevo Ejecutivo nacional aunque sostuvieron que “es bueno que algunos dirigentes que quieran ayudar lo hagan porque es mejor un gobierno sólido con buenos dirigentes que un gobierno débil”.

