Una nueva crisis de Juntos por el Cambio (JxC) quedó expuesta hoy en el Club Hípico Alemán de la Ciudad de Buenos Aires. Fue durante la cumbre de la que participaron los diez gobernadores y legisladores nacionales del espacio con el objetivo de plantarse como un bloque uniforme frente al próximo gobierno. A pesar de su deseo de escenificar cohesión, se sintieron los cortocircuitos con un sector de Pro así como los reproches por la negociación individual de cargos con La Libertad Avanza (LLA) y no hubo foto de unidad.

Los gobernadores -electos y en ejercicio- se piensan como un nuevo foco de poder, apalancado en el Congreso, con el que pretenden negociar recursos a cambio de gobernabilidad. Sin embargo, antes de que termine la ronda de exposiciones por parte de los mandatarios provinciales y algunos legisladores, muchos dirigentes comenzaron a abandonar el predio en señal de protesta. Los legisladores radicales Facundo Manes, Jorge Rizzotti y Fernando Carbajal fueron de los primeros en irse. Se levantaron durante la intervención de la diputada electa Silvana Giudici, quien cuestionó la decisión de la mayoría de no cogobernar junto a LLA. Giudice responde al liderazgo de Patricia Bullrich.

Los mandatarios provinciales hicieron foco en el documento que consensuaron la semana pasada durante la cumbre en la Casa de Mendoza. Allí destacaron que no serán parte de la próxima administración, pero que fortalecerán la gobernabilidad. Cuando un sector determinó que quien acepte un cargo en el gobierno será “a título personal”, y no como parte de JxC, la tensión escaló.

La consigna incomodó principalmente a Cristian Ritondo, que pretende ser el próximo presidente de la Cámara de Diputados y quien apoyó de manera explícita al presidente electo Javier Milei. Por eso, una fuente que presenció la discusión destacó que cuando el diputado nacional pidió la palabra recordó que el interbloque opositor votó varias veces dividido en los últimos cuatro años.

La cumbre de JxC en el Club Hípico Alemán, en el barrio porteño de Palermo

En esta misma línea se expresó el alcalde porteño electo Jorge Macri, quien destacó que “unidad no significa unanimidad”. “Esto requiere salir del confort de la unanimidad. Nadie tiene que irse, la propuesta es la unidad”, sentenció durante su intervención en el predio del barrio porteño de Palermo.

La Coalición Cívica (CC), partido fundante de la alianza JxC, decidió no asistir. Según indicaron, fue por “el desorden”. ”No estaba claro el objetivo y todavía faltan definiciones que no se pueden pasar por alto como si nada pasara“, sentenció un dirigente referenciado con el espacio de Elisa Carrió. Y agregó: “Mas allá de nuestra decisión de autonomía no creemos que la nueva forma de conducción sea a través de una liga de gobernadores. Esto no implica dejar de reconocer la importancia q tienen”

El balance de los gobernadores que pretenden conformar una “liga”, no obstante, fue positivo. Cerca de los líderes provinciales de Pro destacaron que pudieron pasar dos mensajes: “La necesidad de mantener la unidad y su intención de liderar”, resumió un colaborador “amarillo”. La principal intención de los mandatarios es despegarse de las cúpulas partidarias y mostrar su poder territorial para negociar con Milei. No obstante, se enfrentan con el desafío de contener a un grupo de legisladores Pro que responden a Bullrich y que pretenden afianzar su alianza con los libertarios.

Giudici fue una de las dirigentes que más enfatizó su defensa hacia la presidenta de Pro, que fue confirmada por LLA como la próxima titular de la cartera de Seguridad. Según pudo reconstruir LA NACION a partir del testimonio de los presentes, la diputada electa destacó que su rol no era ser oposición sino que la gente los había votado para llevar adelante un cambio. “No hay que ser hipócritas” , sentenció.

Participé de la reunión de gobernadores de JXC y los bloques parlamentarios. Trabajaremos por la unidad para que nadie detenga el cambio. Contribuiremos a la gobernabilidad del nuevo Presidente sin hipocresía. Esto sigue siendo, como bien expresa @PatoBullrich, una era donde… — Silvana Giudici (@SilvanaGiudici) November 28, 2023

“Como tenía que se ser”, respondió enigmático Damián Arabia, diputado nacional electo y mano derecha de Bullrich, cuando LA NACION le consultó por el desenlace de la cumbre de JxC. El dirigente se mostró refractario a la idea de los mandatarios provinciales de constituirse como “oposición constructiva”. “Yo no soy oposición, sino que voy a acompañar el cambio en la Argentina” , había precisado previamente a este medio. Trabaja en tándem con un grupo de alrededor de 11 diputados -actuales y electos- que llegaron con “los tapones de punta” a la cumbre frente al posible rechazo de la idea de co-gobierno.

Algo similar manifestó el diputado nacional Diego Santilli, quien expresó su apoyo a Milei a la salida de la reunión. “Tenemos que apoyar las transformaciones que hace décadas se están discutiendo para terminar con la inflación y la inseguridad, para poder vivir en paz y tranquilos y para que crezca nuestro país”, señaló Santilli ante los medios.

El legislador radical Mario Negri fue uno de los más conciliadores. Recordó el trabajo en conjunto durante el gobierno del expresidente Mauricio Macri y pidió “muñeca política” para preservar el equilibrio.

Es muy importante para la sociedad que Juntos por el Cambio permanezca unido para defender los valores que nos constituyeron como coalición.

Una coalición implica saber manejar el equilibrio. El crédito de la sociedad está muy corto. El desafío que viene es enorme. pic.twitter.com/MnxsOC6fBD — Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) November 28, 2023

Al final del encuentro, los mandatarios provinciales difundieron un documento en el que se ratificó lo expuesto durante la cumbre del martes pasado. “Nosotros no cogobernamos. Pero es bueno que algunos dirigentes que quieran ayudar lo hagan, porque es mejor un gobierno sólido con buenos dirigentes, que un gobierno débil. Pero eso no nos compromete ni obliga como garantes”, se lee en uno de los párrafos del comunicado titulado “Gobernadores y legisladores de Juntos por el Cambio priorizaron la vocación de unidad”, pero que solo firmaron los líderes provinciales.

Una de las principales medidas que los líderes provinciales quieren impulsar es la compensación ante la quita de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias, uno de los tributos coparticipables que inciden en las arcas provinciales.

En este sentido se expresaron los gobernadores electos Ignacio Torres (Chubut) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe), quienes calificaron la eliminación del tributo como una “medida electoralista” de Sergio Massa. En diálogo con Radio Rivadavia, el dirigente santafecino explicó que está de acuerdo en que el impuesto a las Ganancias se reduzca, pero que es necesario “observar el impacto que tiene en el orden nacional y en cada una de las provincias”. El mismo pedido hicieron los diez gobernadores del Norte Grande Argentino, entre los que se encuentran, además de los ocho peronistas, Gustavo Valdés (Corrientes) y Gerardo Morales (Jujuy) de JxC.

Los oradores del encuentro en el predio deportivo ubicado en la fueron Torres, Marcelo Orrego (San Juan), Pullaro, Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Jorge Macri (CABA), Alfredo Cornejo (Mendoza), Gustavo Valdés (Corrientes), Leandro Zdero (Chaco) y Carlos Sadir ( Jujuy).

