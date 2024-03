Escuchar

LA PLATA.– El gobernador Axel Kicillof dio inicio hoy al ciclo escolar de la Provincia de Buenos Aires, en el Jardín de Infantes N° 949 de Florencio Varela, y apuntó directamente contra el Gobierno nacional en un fuerte discurso.

“El presidente Milei hizo lo imposible para que no empiecen las clases. Hoy empezamos, a pesar de que se borren, de que deserten y que nos dejen sin salarios. Empezamos y vamos a seguir trabajando porque a la educación pública no se la ataca. Se la defiende”.

Precisó, además, que el Gobierno nacional paró obras en 64 escuelas en este territorio. “En 135 distritos, más de 5,2 millones de pibes y pibas hoy comienzan las clases. No pasaba hace un montón que durante cinco años consecutivos se inicien las clases el primer día del calendario con un esfuerzo enorme, altísimo, de maestros, directivos, intendentes. Más que esfuerzo es una proeza”.

Acompañado del director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni, y de la vicegobernadora, Verónica Magario, el mandatario dio un duro discurso de contenido político frente a decenas de niños de nivel inicial.

Los funcionarios bonaerenses abrieron el ciclo lectivo en el Jardín de Infantes N° 949, de Florencio Varela Captura

“El presidente hizo lo imposible para que no pudieran empezar las clases. Hay que tener fuerza para evitarlo. Ellos dicen no la ven. Yo digo: no sienten lo importante que es. Digo: patearon en contra. Recortaron el Fondo de Incentivo Docente diciendo que iban a fundir a los gobernadores. Cortaron parte del sueldo de los docentes a todos los maestros”.

”No es recortando ni con motosierra ni ajuste que se van a arreglar los problemas de las escuelas”, expresó el gobernador bonaerense.

Sueldo docente

Según Kicillof, tras el “ataque del sueldo docente” –que supone atrasos de 15.000 millones de pesos–, la Provincia hizo un esfuerzo para reconocer a los docentes que “el sueldo tiene que alcanzar” y dio dos incrementos consecutivos.

Acompañado también por el intendente local Andrés Watson y el ex intendente Julio Pereyra, el Gobernador enumeró las obras que realizó en el territorio. “Sin Estado no hay dignidad. No hay justicia social. Hay postergación”, dijo.

El mandatario aseguró que la provincia inauguró 211 jardines desde que comenzó su gestión en la provincia de Buenos Aires. “Nosotros abrimos escuelas que cerraba el gobierno anterior. Eso es lo que necesitamos seguir haciendo. No es con ajuste, con motosierra”, pidió.

Noticia en desarrollo