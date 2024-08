“El año está perdido”. Entre paros y jornadas de capacitación, una provincia lleva 37 días sin clases en escuelas públicas

Escuchar

La Agrupación Padres Organizados de Neuquén denunció ante todas las defensorías de la niñez de la provincia que los alumnos de los tres niveles de enseñanza -inicial, primario y secundario- de escuelas de gestión estatal de esa jurisdicción patagónica ya perdieron 37 días de clase en lo que va del año, 33 por paros docentes y 4 por jornadas docentes.

Según el registro de esta agrupación, la pérdida de días se concentró principalmente en marzo, cuando se registraron 12 días de paro, y durante este mes de agosto, en el que los estudiantes sufrieron 13 jornadas sin aula por huelgas.

Desde la Asociación de Trabajadorxs de la Educación del Neuquén (ATEN), el principal gremio docente de la provincia, negaron ese número y dijeron que ellos tienen contabilizados 23 días de paro. Por su parte, desde el gobierno provincial, que encabeza Rolando Figueroa, también negaron la cifra. “Eso no es así”, afirmaron.

“El año está perdido y en la mesa de discusión nunca están contemplados los chicos, que son los protagonistas del sistema educativo. Hoy en Neuquén son rehenes de las disputas internas del gremio y las disputas entre gobierno y gremio. Les están robando el presente y el futuro”, dijo a LA NACION Marina Smoljan, referente de Padres Organizados Neuquén.

“Los derechos del niño y las leyes de protección son consignas, pero están muy lejos de la realidad. Ni el Poder Ejecutivo, ni las defensorías de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a las que fuimos, están garantizando el acceso a la educación y las mismas oportunidades para todos los chicos. En la provincia de Vaca Muerta sobran recursos, pero falta educación y derechos”, sostuvo Smoljan.

El calendario 2024 de días sin clases en las escuelas públicas de Neuquén, según el relevamiento de Padres Organizados gentileza

El año pasado, el Consejo Federal de Educación (CFE) había aprobado por resolución un mínimo de 190 días de clases para el ciclo lectivo de 2024 que elevó el piso de 180 establecido por la ley N° 25.864. Sin embargo, de acuerdo con un relevamiento del Observatorio Argentinos por la Educación, solo cinco provincias diseñaron calendarios para cumplir con ese compromiso asumido. En el caso de Neuquén, teniendo en cuenta los días perdidos hasta hoy, según Padres Organizados y presuponiendo que no se suspendieran más jornadas en lo que resta del año, los alumnos estarían finalizando 2024 con apenas 144 días de clase.

Gustavo Zorzoli, exrector del Colegio Nacional de Buenos Aires, referente de Argentinos por la Educación y miembro de la Coalición por la Educación, calificó la situación de la educación neuquina como “inaceptable”.

“¿Nadie se va a hacer cargo de este desastre? ¿La Nación no juega ningún rol ante la desidia de la provincia?”, se preguntó. Y agregó: “Requeriría de una intervención federal. A nadie le importa lo que le pasa a estos chicos y jóvenes. Una verdadera vergüenza”.

Los motivos

“La cantidad de días no es esa. Estamos en 23 días. Igualmente no hubiéramos querido tener que hacer un solo día de huelga. No obstante, hubo que reclamar al gobierno por el salario a inicio de año y eso nos costó casi dos semanas de lucha”, dijo Marcelo Guagliardo, secretario general de ATEN, en relación con los días perdidos durante marzo, el primer mes de clases de este ciclo lectivo.

El conflicto actual entre ATEN y el Ministerio de Educación de Neuquén, a cargo de María Soledad Martínez, está relacionado con la ley 3447 “Adicional al Desarrollo Profesional Docente”, más conocida como “ley de plus salarial” y sancionada el 28 de junio, que crea un “adicional remunerativo no bonificable para todo el personal docente que cumpla con los requisitos de presencialidad”.

De acuerdo con el texto publicado, los requisitos para percibir el plus, que sería el equivalente al 15 % de la asignación del cargo u horas cátedra mensuales, son: no superar tres inasistencias trimestrales con un límite de dos mensuales, siempre y cuando estén debidamente justificadas y encuadradas en el régimen de licencias.

“En menos de 72 horas la Legislatura votó una ley creando un adicional salarial condicionado al no uso de licencias justificadas y legales y además modificaron la condición de estabilidad de los docentes suplentes. Por ello hoy estamos de paro. Un conflicto que no teníamos y lo creó la Legislatura que, sin ninguna información fehaciente y menos información rigurosa, sancionó una norma que modificó nuestra condición de trabajo”, dijo Guagliardo a LA NACION.

Fuentes del gobierno neuquino señalaron que la ley es un plus por encima del salario que no afecta ningún derecho laboral. “El conflicto que empezó en julio tuvo un impacto significativo que afectó el normal de las clases durante la semana uno, luego fue decayendo semana tras semana llegando a menos del 10 % esta semana. Es decir la mayoría de las escuelas tienen clase”, sumaron.

Desde ATEN anticiparon que, si bien no está clara la fecha exacta ni la duración, es probable que la semana próxima continúen las medidas de fuerza del sector; es decir más días sin clases para los estudiantes de esta provincia patagónica.

Temas EducaciónNeuquén