Intenso debate económico entre Javier Milei y Fernanda Vallejos

El economista liberal Javier Milei y la diputada del Frente de Todos Fernanda Vallejos protagonizaron esta noche un extenso debate sobre el modelo económico que debe llevarse adelante en la Argentina y compartieron su mirada sobre la deuda con el Fondo Monetario Internacional, la presión tributaria y el mercado de cambio en el país.

Vallejos calificó al referente de ultraderecha de “fascista” y elevó el tono del debate en A dos voces, por TN. En un largo debate en el que ambos citaron a diversos pensadores y referentes dentro de la historia de economía, representaron un clásico debate de dos posiciones antagónicas.

“Uno de los principales referentes de las nuevas derechas es Friedrich Hayek quien apoyó la dictadura de Pinochet, entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de libertad? Habla de la opresión, de la presión tributaria, donde el Estado aparece siempre como reprimiendo las libertades individuales. La verdad que el Estado es el instrumento para organizar la vida en comunidad”, apuntó Vallejos contra las ideas de Milei.

Además, se refirió a los que no quieren pagar impuestos. “Me parece que no se puede mezclar todo en una ensalada porque la libertad de no pagar impuestos es un libertinaje. Cuando alguien no paga impuestos no está ejerciendo la libertad, le está robando al resto de los conciudadanos”, afirmó.

La diputada acusó a los gobierno neoliberales de llevar a la Argentina a los diferentes estallidos que se vivieron en el país. No obstante Milei refutó esta teoría y puso en jaque este concepto. “El liberalismo viene de libertad. No hay nueva o vieja libertad, hay libertad o no hay, por lo tanto el concepto neoliberal no tiene sentido. Fue inventado por Alexander Rüstow que era un marxista, o sea claramente no corresponde a alguien que si hubiera entendido economía no hubiese dicho eso”, lanzó el economista. Y agregó: “Cuando el Estado trata de organizar tu vida lo único que va a hacer es destruírtela porque nadie sabe mejor de vos que vos mismo”.

Milei volvió a expresar un discurso antipolítica y apuntó contra “la casta”. “Cuanto más ladrón el político, se refugia en los más vulnerables para seguir manteniendo sus privilegios de casta y seguir robando. Hay que ir contra los políticos ladrones que nos están reventando este sueño de vivir mejor”.

“El Estado no es la solución, es el problema”, sostuvo Milei. Y continuó: “La inversión pública es otra falacia. Todo lo que gasta el Estado se lo tiene que sacar por la fuerza a otro individuo. Nunca va a funcionar mejor la economía con más Estado, porque rompe la señal de precio”.

En esta línea, el economista ejemplificó: “El que tiene que pagar el ajuste no son ni los jubilados ni los empleados públicos ni los beneficiarios de los planes sociales. El mejor ejemplo sería eliminar la obra pública y pasar a un sistema de iniciativa privada a lo chilena para que deje de pasar el dinero por las porosas manos de los políticos”.

Por su parte, Vallejos calificó las ideas de Milei de “impracticables” y de ser como “la ley de la selva”. Sobre un escenario con un Estado inexistente, reflexionó: “¿Conocés alguna sociedad que pueda funcionar sin ningún tipo de organización? Es un slogan, no es un cosa practicable”.

La diputada además criticó la fuga de capitales. “No es la gente la que escapa de los supuestos infiernos tributarios. Es mentira. Los laburantes cuando vamos a comprar pagamos el IVA, cuando percibimos nuestros salarios pagamos el impuesto a las ganancias. Los que escapan de la supuesta ‘asfixia tributaria’ son los privilegiados que tienen los recursos, para robarnos a todos los demás que sí pagamos”.

Entonces, continuó: “¿Cuál es la propuesta de Milei? La nuestra es que a ese 42% de pobres en el corto plazo lo tenés que asistir y en el mediano y largo plazo tenés que generar políticas para reincorporarlo a través del trabajo y la producción. Si no hay trabajo y nadie paga impuestos, parece que la solución es que los pobres se mueran, mientras que ese 1, 2 o 5% de privilegiados hacen uso de esa supuesta libertad en ausencia del Estado y se llevan la riqueza que pudieron construir con el esfuerzo de los trabajadores”.

Milei se defendió: “Nunca hablé de quitarles la asistencia social a aquellas personas que están en una situación de vulnerabilidad. Es una falacia del espantapájaros para acusarnos a nosotros”. Y luego, sobre la fuga de capitales, apuntó: “Lo que le recomendaría a Vallejos y a muchos economistas del kirchnerismo es que separen bien el tema de la fuga y que estudien los libros de economía internacional monetaria porque cuando tengo tipo de cambio flexible por definición no hay fuga, porque todo se limpia en el mercado cambiario. Ahora, si no les gusta la teoría económica y las definiciones contables es otro problema”.

En esta línea, el economista criticó entonces el “contrato social”, y opinó: “¿Alguien me lo trajo? Yo no lo vi nunca, no lo sé. Son figuras que el único motivo que tuvieron fue crearlas para favorecer a la casta política, la que nos vive expropiando, la que nos arruina la vida a las personas de bien que nos rompemos el lomo laburando”. Y, una vez más, fulminó con términos despectivos a la dirigencia política: “Somos castigados por un grupo de parásitos inútiles, envidiosos y resentidos que nos quieren arruinar la vida”.

LA NACION

Temas PolíticaHoy