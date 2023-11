escuchar

Javier Milei estuvo haciendo distintos tanteos y ofrecimientos en los últimos días para llenar el casillero que tiene vacante en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), un puesto estratégico y sensible para el líder libertario, que asegura que va a bajar impuestos y desregular varias áreas económicas a partir de una ambiciosa ley de “reforma de Estado”, que deberá ser aprobada por el Congreso.

Liban Kusa, un abogado tributarista especializado en el área contenciosa, lidera el menú de preferencias de Milei, según fuentes de La Libertad Avanza, para quedar al frente del organismo recaudador. Según pudo reconstruir LA NACION, su perfil es el favorito de Nicolás Posse y el presidente electo hizo gestiones en los últimos días para tratar de convencerlo de dar el paso a lo público. Sin embargo, hasta hoy, el abogado tributarista no había aceptado el ofrecimiento del presidente electo.

Kusa es socio del Departamento de Impuestos del Estudio Brochou & Funes de Rioja, una compañía que está colaborando con los equipos técnicos de La Libertad Avanza en distintos planes y proyectos para la primera etapa de la gestión.

La AFIP tendrá una particularidad durante la transición: al frente del organismo recaudador quedará durante al menos 72 horas el actual titular de Aduanas, Guillermo Michel, un hombre del riñón de Sergio Massa que tiene vasos comunicantes con el mundo libertario. Esto es así porque el actual titular de la AFIP, Carlos Castagneto, debe jurar como diputado nacional el 7 de diciembre, tres días antes de la asunción de Milei. A esta altura, no se descarta que la estadía de Michel en la silla principal del organismo se extienda varios días más, hasta que estén listas las disposiciones para nombrar a todos los directores de la estructura de la dependencia.

Según pudo saber LA NACION, en La Libertad Avanza le propusieron a Michel que continúe en Aduanas en la gestión de Milei. El ofrecimiento, sin embargo, fue rechazado por el hombre que fue mano derecha de Massa en la gestión actual.

Caputo y Milei también buscaron seducir a un funcionario de Larreta para la AFIP, una silla muy codiciada en el mundillo político. Quien recibió un ofrecimiento fue Andrés Ballotta, titular de la AGIP durante los dos mandatos de Larreta y tesorero del Club Atlético River Plate. El llamado sorprendió al jefe porteño, quien dio el visto bueno a su funcionario cuando lo consultó qué le parecía esa propuesta. “Es una posibilidad”, deslizó una fuente al tanto de los sondeos. No obstante, Ballotta repite antes sus íntimos que por ahora se enfoca en cerrar su experiencia en la función pública –integra el equipo que conduce Martín Mura– y enfocarse en su rol en el club de Núñez. Es un hombre de extremo perfil bajo. “Claro que le interesaría” , comentan quienes frecuentan a Larreta.

En Pro creen que Caputo, quien tiene un vínculo estrecho con Larreta, le pidió a Milei tener injerencia en la definición de ese casillero. Si bien Macri repite ante propios y extraños que no se involucrará en el “poroteo” y que no le hizo pedidos a Milei a cambio de su apoyo, hay jefes de su partido que lo notan interesado por los destinos de la AFIP y de la AFI . En el esquema de Justicia tuvo injerencia Germán Garavano hasta hace unos días, pero Mariano Cúneo Libarona ahora avanza con un armado propio. En la órbita de Trabajo tiene influencia Jorge Triaca, quien ubicó a Omar Yasín. Los laderos de Macri aseguran que esos pedidos no van a su cuenta. “Mauricio no pide ni cogobierna”, remarca un estrecho colaborador del expresidente.

Javier Milei, Karina Milei, Santiago Caputo, Nicolas Posse, Luis Caputo y Gerardo Werthein

El distanciamiento con Milei y la tensión con Bullrich despierta preocupación entre sus seguidores más fieles en Pro. Sobre todo entre aquellos que suponían que el expresidente era la puerta de ingreso a la gestión de LLA. Hay dirigentes de peso en la tropa de leales a Macri en Pro que concluyen su mandato en el Congreso en diciembre, como Humberto Schiavoni, Federico Angelini y José Torello, entre otros. Javier Iguacel, uno de los que se pronunció antes que Bullrich y Macri para apoyar a los libertarios en la segunda vuelta, sonaba para YPF antes del balotaje, pero Milei le dio ese puesto a Horacio Marín. Tampoco emergieron en la negociación Guillermo Dietrich o Garavano, como se preveía. Varios exministros de Cambiemos no pretenden volver a la Casa Rosada o ponen reparos.

En medio de las tensiones por las negociaciones entre Pro y los libertarios, dirigentes del interior del país que empujaron la boleta de Bullrich en sus distritos comenzaron a tantear a los armadores de la exministra para explorar la chance de recalar en áreas clave con nexos con las provincias, como Deportes o la dirección de Fronteras. Bullrich por ahora activó reuniones para llenar el organigrama de Seguridad. Resta saber si logrará colocar al radical Luis Petri en Defensa, o a Hernán Lombardi en el universo de Medios Públicos o Cultura. Hoy Lombardi mantuvo reuniones en el Hotel Libertador, bunker libertario, con Karina Milei para colaborar con la organización de la asunción presidencial del 10 de diciembre. En ese tarea también coopera Jorge Faurie, excanciller.

Mientras tanto, Milei y Guillermo Francos, futuro ministro del Interior, siguen reclutando funcionarios en el universo de JxC. Ayer, tras una cumbre con el número dos de Francos en el hotel Libertador, María Eugenia Talerico, expostulante a senadora nacional en la lista de Bullrich e integrante de la tropa de Ricardo López Murphy, cerró las tratativas para asumir en la Dirección Nacional de Migraciones. La contactó Francos, por lo que su acercamiento no fue una solicitud de Bullrich. Le pidieron una “gestión eficiente y transparente”. Talerico, exvicepresidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), ya había colaborado con LLA en el armado de organismos de control e integridad.

En el círculo de Francos también comenzaron a pedir en Pro referencias sobre Jimena de la Torre, consejera de la Magistratura de la Nación, quien se mostró interesada en sumarse a la futura administración de LLA. De la Torre, que orbita muy cerca de Dietrich y Macri, comentó en la intimidad que su intención es seguir en el organismo encargado de seleccionar y nombrar jueces, donde tiene mandato hasta noviembre de 2024, cuando debe dejarle su lugar a Adriana Donato.

El presidente electo Javier Milei. 30/11/23