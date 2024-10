El cruce al aire entre Ernesto Tenembaum y Guillermo Moreno por los “economistas progresistas”

El periodista Ernesto Tenembaum y el exsecretario de Comercio Guillermo Moreno mantuvieron un breve pero intenso entredicho este miércoles por la mañana mientras debatían sobre la mirada que los economistas tienen respecto de las políticas que impulsa el gobierno de Javier Milei. Así, el exfuncionario kirchnerista le reprochó al conductor radial invitar a su programa a “economistas progresistas”. Los calificó de “bestias” que “no saben nada” y le cuestionó que no lo convoque seguido para charlar. “Es que sos insoportable, inaguantable”, retrucó el entrevistador.

Tras conversar unos 20 minutos, Tenembaum destacó que la exposición de Moreno se había “entendido bien”. “Con eso me quedo tranquilo. La próxima vez tenemos que hacer un seminario”, respondió jocoso el dirigente peronista, que luego se puso serio: “Terminala con esos economistas progresistas que no saben de economía igual. Terminala porque le haces mucho daño a la Argentina vos también” . Se refería en específico a Emmanuel Álvarez Agis, exviceministro de Economía de la Nación, por haber dicho que el que más hizo por la pobreza en el país fue el CEO y fundador de Mercado Libre, Marcos Galperin.

“Álvarez Agis, además de ser un muy buen economista, es un gran amigo mío. Vos podés decir lo que quieras. Yo hablo con todos”, le contestó el periodista. “Sí, pero de economía no sabe. Podés hablar con todos. Pero lo que te estoy diciendo es que te dejes de joder nada más con invitar a economistas progresistas”, reafirmó el exfuncionario durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. “Pero te acabo de invitar a vos para hablar 15 minutos en el horario central”, retrucó Tenembaum. “¿Cuánto hace que no hablamos?”, le preguntó Moreno, que recibió la siguiente contestación: “No te invitamos por es que sos insoportable, inaguantable”.

Luego de aquel cruce, Moreno recordó que Elisa Carrió también lo tildaba de insoportable y terminó por destacar que por lo menos Tenembaum aprendía de economía cuando lo sacaba al aire. “Gracias por el llamado. Te mando un abrazo”, se despidió Moreno tras el comentario. “Te mando un abrazo”, coronó Tenembaum.

Antes de comenzar la entrevista, el conductor de Radio con Vos había aclarado: “Se me ocurrió hablar unos minutos con Guillermo Moreno. Es alguien que está muy convencido de que [el gobierno de Javier Milei] termina mal. Voy a hablar con él con la condición de que -no sé si la va a poder cumplir pero me dicen que se comprometió- no sea pendenciero. Poder charlar como dos seres humanos en un mar donde yo lo escuche y no me rompa las pelotas”.

Durante la entrevista, Moreno habló sobre cómo entendían los políticos el bimonetarismo antes, durante y después de la “década ganada”. Analizó también la opinión de los economistas respecto de la gestión de Milei -destacó, entre otros, el pensamiento de Ricardo Arriazu-. Sostuvo que la Argentina “va a explotar” si el Ejecutivo continúa priorizando el orden fiscal por sobre el nivel de actividad. “Cuando el guiso termine de espesar, esto puede terminar volcándose a la calle. ¿Cómo evitarlo? Lo que tiene que hacer el Congreso es, a esta bestia, a este chapita [Javier Milei] sacarlo por la vía del juicio político ”, arengó Moreno.

LA NACION