Javier Milei advirtió a Diputados que vetará cualquier proyecto que rompa el equilibrio fiscal: “Me importa tres carajos”

Escuchar

Javier Milei amenazó con vetar cualquier proyecto que los diputados aprueben para financiar las universidades. Tras la sesión en Diputados, pedida por el radicalismo y otros sectores, el Presidente, ante empresarios en el Congreso de IAEF, advirtió que vetará cualquier iniciativa que rompa “el equilibrio fiscal”. “Me importa tres carajos”, sostuvo. “Yo les aviso. Cualquier proyecto que manden desde el Congreso, que quiera romper la caja y hacer volar este país por los aires, se los voy a vetar. Me importa tres carajos. Obviamente, lo van a hacer con fines electoralistas”, fueron las palabras del jefe de Estado.

Tras la exposición del ministro de Economía, Luis Caputo, Milei tomó la palabra para cerrar el Congreso y aclaró que su discurso tendría tres partes: “la naturaleza del dinero”, “el problema del ancla nominal” y la “dolarización endógena”. Mientras hablaba sobre el modelo del trueque y el intercambio del oro y la plata durante la época en la que está ambientada la novela El Zorro, hizo mención a España y aprovechó para lanzar un nuevo ataque contra Pedro Sánchez. “Justo hoy mencioné a España. Igual ya lo tengo match point a Pedrito, pese a lo que diga la progresía mediática”, lanzó el líder de La Libertad Avanza (LLA).

El jefe de Estado escaló la tensión con Sánchez durante su paso por Madrid, hasta donde fue para participar de un congreso del partido de ultra derecha Vox, en la previa a una elección clave para la Unión Europea. Allí trató de corrupta a Begoña Gómez y el presidente español reaccionó retirando a su embajadora en Buenos Aires.

Desde entonces, Milei no da signos de aflojar, al contrario. Pero no fue el único tema que tocó. También advirtió, en medio de la discusión por la discusión en Diputados de un proyecto para financiar las universidades, que vetará cualquier iniciativa que quiebre el equilibrio fiscal: “Me importa tres carajos”.

Luego, respecto del posible rechazo de la Ley de Bases en el Senado, lanzó: “Si el Congreso no me saca ahora las reformas estructurales, no me importa. Lo voy a volver a intentar. Lo voy a internar todas las veces que pueda. Y si no me la dejan pasar, la paliza electoral que le vamos a dar el año que viene va a ser que cambie la composición del Congreso y pasemos todas las reformas. Y no solo eso. Además tenemos las 300 reformas del DNU. Y les cuento algo. Tenemos todavía pendientes 3200 reformas. Tarde o temprano las vamos a hacer. No me importa cuánta voluntad tenga de bloquear la política sucia. La vamos a hacer”.

Durante la charla, el líder de La Libertad Avanza (LLA) lanzó críticas también contra Sergio Massa y Martín Lousteau. “Había bestias que decían que el tipo de cambio iba a ser de 10.000. Uno decía que si dolariza lo va a ser a 7000 pesos ¿Dónde estaba el que hacía la cuenta esa? Por suerte, sacó pocos votos y desapareció. Es uno de los tipos que más imagen negativa”, dijo sin nombrar al exministro de Economía de Alberto Fernández. Acto seguido, dijo que “la persona que le hizo la cuenta también tiene imagen negativa”, y emuló al senador de la UCR cuando levantó tímidamente la mano en el Senado para votar a favor del aumento de dietas.

En otro tramo, Milei dijo que el oficialismo “está limpiando la basura que el resto de los políticos dejaron desde 1935″. Volvió a insistir en que el Banco Central tiene que ser eliminado porqué “hace daño”, y auguró que la Argentina abrace las ideas de la libertad “va a pasar de ser un país pequeño a un país grande”. Sobre la salida del cepo, remarcó que no sabe cuándo se llevará a cabo ya que “lo determinará la gente” y destacó el trabajo de sus funcionarios en materia económica.

“Cuando decían que íbamos a hacer este ajuste, nos decían que iba a ser imposible. Se nos fue un poco a mano. Queríamos hacer ajuste por cinco [puntos del PBI] e hicimos siete. Ya en el primer mes de gestión, generamos superávit. Y mientras aguantábamos a los maníacos degenerados del gasto público”, dijo.

El modelo de “dolarización endógena”

Sobre el final de su exposición ante empresarios, dio los lineamientos del esquema de dolarización que pretende implementar en un futuro. “En la medida que la economía crezca de manera permanente y eso implique un aumento permanente del consumo, la contracara es que me va a aumentar la demanda de dinero. ¿Cuál es el problema si yo tengo fija la cantidad de dinero? Es que, como tengo un tipo de cambio flexible, la moneda se puede apreciar”, empezó por explicar.

“Y, a raíz de eso, una de las cosas que va a pasar… ¿Cómo se resolvía el aumento de la demanda de dinero en la convertibilidad? La gente iba y vendía los dólares al Banco Central y así inyectaban los pesos. Hablábamos de ese mecanismo endógeno. Pero ahora no vamos a emitir. ¿Cómo hacemos entonces? Vamos a permitir la competencia de monedas. Supongamos, solo para hacerlo fácil ahora, que se puede utilizar el dólar. Conforme al aumento de demanda de dinero, ¿cuál sería la única forma de monetizar la economía? Con los individuos metiendo los dólares dentro de la economía. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Se van a encontrar con una situación en la que los pesos están fijos y una economía que crece y cada vez tiene más y más dólares. Pero los pesos son siempre los mismos. El peso pasa a ser una pieza de museo. Y cuando sea muy chiquitito respecto de la cantidad de dólares, vamos a dolarizar. Y ahí va a desaparecer el peso”, detalló.

Y completó: “Con la dolarización hecha, terminamos con la inflación para siempre, le quitamos la navaja al mono asesino que es la política, no nos van a joder más con la inflación, y nos vamos a poner a trabajar para hacer las reformas estructurales para que la Argentina, en 35 o 40 años, vuelva a ser una potencia”.

LA NACION