Javier Milei, ante la ONU: “Malvinas es para nosotros una causa nacional”

El presidente Javier Milei se subió este miércoles, pasadas las 12, al estrado de la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas para dar su discurso, en su tercera presentación ante el organismo como jefe de Estado. La exposición, que fue el motivo principal de su viaje a Nueva York, se produce en medio de la renovada tensión diplomática con el Reino Unido por el reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas.

“Malvinas es para nosotros una causa nacional”, dijo el Presidente en una alocución con duras críticas hacia el organismo multilateral, a quienes tildó de “inútiles” y de ser una “casta de parásitos arrogantes disfrazados de burócratas bienintencionados”.

De esta forma, Milei consideró que quienes deberían ”garantizar la seguridad colectiva y los derechos humanos" fracasaron y “permitieron el caos internacional”. “Una organización que se propuso defender la soberanía nacional de sus miembros decidió mirar para otro lado respecto a la situación de las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur, y los espacios marítimos circundantes. Malvinas es para nosotros una causa nacional y una prueba de la distancia que puede existir entre las palabras de las instituciones internacionales y la realidad sobre la que pretenden actuar”, resaltó.

Los representantes del Reino Unido escuchan el discurso de Milei

“El proyecto Sea Lion avanza hacia la extracción de petróleo en Malvinas por licencias británicas que la Argentina rechaza por ilegales e ilegitimas”, marcó y sumó: “No faltan palabras y resoluciones, falta que haya consecuencias: quienes siguen las reglas no tienen recompensa por hacerlo y los que incumplen no tienen consecuencias. Esto plantea preguntas sobre la capacidad del organismo”.

Y añadió: “Frente a la explotación ilegítima nosotros actuamos: presentamos notas de desaliento, sancionamos a empresas involucradas y enviamos una ley al Congreso. Los gobiernos de la historia de la Argentina optaron por una defensa discursiva, nosotros por una pacifica, practica y efectiva”.

Al referirse a la situación de los habitantes de las islas, consideró que se trata de una “población implantada sobre un territorio que se encuentra en disputa”.

El mensaje de Reino Unido

Este martes, el primer ministro británico, Andy Burnham, se refirió al archipiélago del Atlántico Sur durante su discurso ante la Asamblea y advirtió que el Reino Unido se mantendrá “firme contra cualquier amenaza al orden de la ley”. El premier había conversado ese mismo día sobre las islas con el presidente Donald Trump, durante una reunión bilateral al margen de la Asamblea. Sus dichos motivaron la réplica de la Argentina, a cargo del canciller Pablo Quirno, quien habló durante casi tres minutos ante el plenario.

El jefe del Palacio San Martín, acompañado por el embajador argentino ante la ONU, Francisco Tropepi, reiteró la “plena disposición” de la Argentina a “reanudar negociaciones bilaterales” y afirmó que las islas están “ilegalmente ocupadas por el Reino Unido”. Consultado sobre si las declaraciones de Burnham modificarían el discurso de Milei, Quirno aseguró que no sería necesario porque “ya hicimos la réplica nosotros”.

Milei fue el octavo en la lista de oradores de este miércoles, precedido por el presidente checo, Petr Pavel, y seguido por el presidente de Estonia, Alar Karis.

El presidente Javier Milei, en la sede la ONU, para un encuentro del Escudo de las Américas BRENDAN SMIALOWSKI - POOL

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