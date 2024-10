Javier Milei apuntó contra la diputada Julia Strada por un archivo en el que afirmaba que el dólar estaría a $3.700

Escuchar

“Qué forma descarada de mentir en el cálculo de los salarios y las jubilaciones...”, apuntó el presidente de la Nación Javier Milei al citar un video de archivo en el que la ahora diputada y economista Julia Strada -en ese entonces, panelista en un programa de C5N- hablaba sobre los valores de la economía en caso de que el libertario ganara las elecciones y dolarizara. Strada proyectaba un dólar a $3.700 y el kilo de asado a $24.130. En las imágenes, la diputada de Unión por la Patria también mostraba una herramienta que, a través de un sitio web, te permitía calcular a cuánto se iban los precios frente a una dolarización.

“Así operan. A pesos de hoy, las bestias parlantes del archivo, te hablarían de un dólar a $7.400 y el kilo de carne a $48.000. Por otra parte, que forma descarada de mentir en el cálculo de los salarios y las jubilaciones... en un tema de eq gral haciendo cuentas en eq parcial”, aseguró el mandatario en su cuenta de X.

ASÍ OPERAN

A pesos de hoy, las bestias parlantes del archivo, te hablarían de un dólar a $ 7.400 y el Kg de carne a $ 48.000.

Por otra parte, que forma descarada de mentir en el cálculo de los salarios y las jubilaciones... en un tema de eq gral haciendo cuentas en eq parcial. https://t.co/YR7jw5ZHLN — Javier Milei (@JMilei) October 6, 2024

Por su parte, Strada recogió el guante y le contestó: “Habló el ‘econochanta’ que dijo que iba a dolarizar y todavía no levantó ni el cepo”, en alusión a una de sus promesas durante la campaña para llegar a la Casa Rosada.

Habló el econochanta que dijo que iba a dolarizar y todavía no levantó ni el cepo. https://t.co/ZgCxN04VKD — Julia Strada (@Juli_Strada) October 6, 2024

En otra publicación, la diputada sumó: “¿De verdad lo único que tienen para criticar es que calculamos los precios futuros con (distintos escenarios de) dolarización que Milei prometió en campaña? Me siento halagada”. “Esa critica es un boomerang para ustedes chicos: Milei no dolarizó porque no le salió. No se podía. Inviable. Lo dijimos. De hecho, ¡el enamorado de las regulaciones no levantó ni el cepo! ¡Vamos, trolls de Santi Caputo, ustedes pueden encontrar mejores cosas, no bajen los brazos! (PD: la próxima puedo variar y aflojo un toque con Mogetta y Rolandi, que veo que se pusieron nerviosos)”, concluyó.

¿De verdad lo único que tienen para criticar es que calculamos los precios futuros con (distintos escenarios de) dolarización que Milei prometió en campaña?

Me siento halagada.

Esa critica es un boomerang para ustedes chicos: Milei no dolarizó porque no le salió. No se podía.… https://t.co/Xqx01ex9an — Julia Strada (@Juli_Strada) October 6, 2024

Javier Milei contra los “econochantas”

El término que utilizó la diputada Julia Strada es un término que suele usar Javier Milei en sus redes sociales contra, en general, los analistas económicos que hacen proyecciones sobre las medidas que anuncia junto a Luis Caputo. “Esto si que pondrá muy nervioso a los econochantas que hablaban de un rango del 5,5% al 6,8%... frente a la pifia seguro que van a empezar con el debate de los decimales y dejarán de lado el tema tarifas...”, señaló el jefe de Estado en el mes de julio al mencionar una publicación en la que el ministro de Economía anticipaba que la inflación de junio rompería la barrera del 5% -que finalmente fue de 4,6%-.

Otro de los temas sensibles es el cepo. De hecho, algunos días atrás, el presidente también apuntó contra “algunos periodistas que viven de opinar sin saber” tras su discurso respecto a las restricciones cambiarias en Wall Street. En su cuenta de X, el jefe de Estado señaló que “en lugar de informar, divulgaron una noticia falsa, que decía que se levantará el cepo cuando la inflación sea cero”. Y aclaró: “Sin distinguir la diferencia entre la inflación observada, la del programa y la residual (la que debe ser nula para levantar el CEPO)”.

En la misma línea, Milei sostuvo: “Por lo tanto, dado el ERROR grosero ¿esto se debe a ignorantes opinando de cosas que no saben y/o a simples operadores mentirosos? Me parece que todas las respuestas los dejan muy malparados a estos sujetos. ¿Marcar estos errores groseros y aberrantes es atentar contra la libertad de expresión? Los leo encubridores... CIAO!”. Al inicio de su descargo, el Presidente mencionó al Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) a modo de llamado de atención.

.@FOPEA hoy algunos "periodistas" que viven de opinar sin saber, en lugar de informar, divulgaron una NOTICIA FALSA que decían que se levantará el CEPO cuando la inflación sea cero sin distinguir la diferencia entre la inflación observada, la del programa y la residual (la que… https://t.co/tCtDZVmuIf — Javier Milei (@JMilei) September 23, 2024

