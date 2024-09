Javier Milei atacó a LA NACION en redes sociales después de su discurso cargado de críticas al periodismo

Escuchar

El presidente Javier Milei publicó este mediodía un mensaje en redes sociales con un ataque a LA NACION y a sus autoridades horas después del acto partidista que encabezó en el parque Lezama, donde apuntó en varias oportunidades contra los medios de comunicación y celebró cuando surgieron desde el público insultos a los periodistas.

Al compartir el enlace a una crónica sobre el lanzamiento de La Libertad Avanza como partido de alcance nacional, el Presidente calificó a este medio como un “pasquín” y mencionó, primero por su nombre de pila y luego por sus iniciales, a Julio César Saguier, presidente de SA La Nación.

“Dentro de las lacras pueden anotar a Julio César (muy grande le queda el nombre siendo un operador berreta)”, escribió Milei. Habló además de “cuatro esbirros que se la dan de periodistas”, a quienes no identificó pero los trató de “pozo séptico del pasquín”.

Amplió así una mención que había incluido en su alocución ante los militantes de su partido en la noche del sábado, mientras recordaba el proceso electoral del año pasado. “Decían que íbamos a perder por 10 puntos y esos micrófonos ensobrados o cobardes predecían el triunfo aplastante de Massa, esos que hoy tanto critican a las órdenes de Julito César. En ese contexto, pelea entre David y Goliat, terminamos consiguiendo el 56% de los votos. A este proyecto lo bancan 14 millones y medio de argentinos”.

Fue uno de muchos mensajes contra medios y periodistas en la noche de San Telmo. Habló de la “casta periodística” y de “micrófonos ensobrados”.

“Después de haber lidiado y atravesado distintos obstáculos en adversidad y poder presentar nuestra alianza de LLA, no nos daban los permisos para hacer nuestro acto (en 2021). Así armamos un acto en 36 horas. Ahí no solo las complicaciones que planteaba el gobierno del siniestro que manejaba la ciudad (en alusión a Horacio Rodríguez Larreta), sino que además otra de las patas de la casta, la periodística, los micrófonos ensobrados, ese mismo día nos hicieron un apagón mediático para que no se viera lo que pasaba en Plaza Holanda”, dijo Milei.

En otro momento, arengó: “¡Acá tienen los trolls, periodistas corruptos, ensobrados! Son los que muestran la realidad que ustedes nunca dejaron ver por tener el monopolio de los micrófonos”, dijo. En ese momento, desde el público empezaron a gritar: “¡Hijos de puta, hijos de puta!”. Milei los alentaba agitando los brazos como un director de orquesta. “¡Escuchen, periodistas ensobrados, lo que la gente siente por ustedes!”, completó el Presidente.

El ataque contra LA NACION tiene antecedentes recientes. A fines de agosto, al defender su decisión de postular al juez federal Ariel Lijo como integrante de la Corte, dijo en Radio Mitre: “Entiendo que el señor Saguier puede tener problemas, que le caiga mal Lijo vaya a saber uno por qué tema, y lo opera todo el tiempo desde sus esbirros mediáticos dentro del diario. Me imagino que el difunto Bartolomé Mitre bastante mal se sentiría de ver en qué se convirtió ese diario. Las mismas cosas que usted le puede achacar a Lijo se las puede aplicar a todos, si fuera por eso… Ahora, digamos, de vuelta: concretamente, el diario LA NACION tiene una posición… entonces, bueno, habría que preguntarle a Saguier cuál es el problema que él tiene por el cual opera tanto en contra de Lijo”.

Dos días después, durante una entrevista que dio a LN+, insistió con sus cuestionamientos a este medio a raíz de su línea editorial crítica a la nominación de Lijo a la Corte.

