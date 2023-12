escuchar

El presidente Javier Milei se valió este domingo de una vieja intervención del fallecido actor Hugo Arana en un programa de televisión para apuntar contra las “frases aberrantes y mentirosas” que pregonan los “discursos de izquierda” e insistir sobre uno de los lemas centrales de su discurso político: “No hay plata”.

Hace siete años atrás, en calidad de invitado al programa Debo Decir, Arana -quien murió en octubre de 2020- mantuvo un cruce con el entonces ministro de Hacienda y Finanzas de Mauricio Macri, Nicolás Dujovne, por la teoría del derrame. “Me parece uno de los más graves insultos. Yo veo la imagen, estoy en mi casa comiendo y le digo al nenito de la calle: ‘vení y sentate ahí'. Y le explicó que de las migas que van cayendo él puede comer. O le pido que espere a que tire los restos de comida a la basura”, ejemplificó.

“Eso del derrame me parece una humillación, una cosa… Una hijoputez (sic) profunda, de que alguien tiene que derramar para que… ¿Qué es eso?”, cuestionó a continuación Y terminó por cargar contra el mismo Dujovne: “Insisto con los multimillonarios. Para que haya multimillonarios tiene que haber miles de chicos desnutridos, enfermos y tirados entre aguas contaminadas, viviendo en casas de madera. Si no, no puede haber millonarios. Entonces, ¿cómo hago para equilibrar? No la veo”.

Las acaloradas palabras del difunto actor le sirvieron de pie a Milei para sentar posición y enviarle un mensaje a quienes “adhieren” a este tipo de discursos.

“Aquí Hugo Arana repetía una de las frases más aberrantes y mentirosas del capitalismo de la libre empresa. Para despejar la ignorancia de los que repiten esta brutalidad, les cuento que en este capitalismo los intercambios son voluntarios, por lo que si existiera el derrame, ello sería en favor de las dos partes”, analizó en primer lugar. “Por otra parte, en el capitalismo de libre empresa no hay derrame, porque de ser así implicaría ineficiencia y en el sistema en cuestión conlleva a la quiebra”, señaló.

Y, acto seguido, aclaró: “Hugo Arana no tenía la más mínima idea sobre la teoría del valor subjetiva y repetía frases llenas de envidia, odio y resentimiento propio de la izquierda ya que lo suyo era ser un gran actor pero ni por lejos era ser economista, a diferencia de los que difunden estas burradas desde la izquierda”.

Captura de Pantalla

Hecha la distinción, el líder de La Libertad Avanza sentenció: “Lo que puedo decir a quienes piensan como pensaba Hugo Arana es que esa afirmación conlleva a ir por la solución socialista, la cual ha sido un fracaso en lo económico, lo cultural y lo social al margen de haber asesinado a más de 100 millones de seres humanos”.

“Si pese a estos desastres, hay gente que adhiere a lo dicho por Hugo Arana, identificándose con el “altruismo socialista”, podrían empezar por donar todos sus bienes y todos sus ingresos para ir arrancando, lo cual nos vendría bien dado que no hay plata…” , les pidió a aquellos que comulgan con dichos ideales.

“Postdata: nota de color, en el capitalismo de libre empresa sólo se puede llegar a ser exitoso sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a menor precio… esto es, el que gana dinero en dicho sistema es un gran benefactor social…”; acotó el jefe de Estado para cerrar.

