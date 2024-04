Javier Milei dijo que no le importa si no le aprueban el Pacto de Mayo: “Que hagan lo que quieran”

Escuchar

El presidente Javier Milei dijo que la frase de Bertie Benegas Lynch sobre la obligatoriedad de la educación pública fue “desafortunada”, pero aclaró que “fue sacada de contexto” y que a ciertos medios o con ciertos periodistas “no hay que hablar”. “Fue un error de Bertie ir ahí. Hay periodistas que trabajan para destruirnos”, explicó en diálogo con Alejandro Fantino en Neura. También repasó la herencia “recibida” de Alberto Fernández, el riesgo de hiper inflación y anticipó un escenario de recuperación en el corto y mediano plazo. También consideró que Cristina Kirchner “no vuelve más”. Por otro lado dijo que avanzará, a pesar de la política, y meterá tarde o temprano “las tres mil reformas que hay que meter”.

“No me importa si se me cae el pacto de Mayo, si no me aprueban la Ley Bases. Si quieren confrontar, va a haber confrontación. Se lo digo a todo el sistema político: son diez rieglas para una economía sana. Te veo la cara en las elecciones de 2025. En principio les está yendo mal: estoy haciendo el ajuste más grande de la historia y mi imagen sigue en 70 por ciento”, advirtió.

“Explicale a la gente por qué defendés robar”, indicó. “Vamos a dar el batacazo en 2025″, precisó. Y agregó que por eso está armando con fortaleza el partido en la Ciudad de Buenos Aires.

“Fue una frase desafortunada [la de Bertie]. Sacada de contexto es peor. Hay medios a los que no hay que ir. Fue un error de Bertie ir ahí”

“No tomos decisiones mirando el focus group. Tomo las decisiones que hay que tomar”.

“Mi imagen está en el mismo nivel que cuando asumí y hoy se reveló un dato que es que soy el segundo presidente con mejor imagen del mundo”

Sobre el kirchnerismo: “Ellos entienden cómo es. Nosotros estábamos del otro lado y decíamos que eran unos cabeza de termo, pero en realidad entienden que vos tenés el poder y te lo van a querer sacar”

Sobre Víctor Hugo Morales: “Debe ser un placer discutir de ópera con Víctor Hugo Morales. He ido al Metropolitan en Nueva York, cuando yo no era conocido, y lo he visto. Voy a escuchar el gol de Maradona a los ingleses y me voy a seguir emocionando. Qué me importa cómo piense”.

Los sueldos en el gabinete: “En enero habíamos dado la orden de que no se subieran los sueldos de los jerárquicos, en febrero seguía siendo la misma. Había parte de la estructura que ganaba más que el ministro o el presidente. Nos comimos esa, lo corregimos enseguida. Devolvimos lo que se nos dio de más”.

“Los que estábamos en el gabinete ninguno se enteró, nadie mira el recibo de sueldo. Vivimos de la que tenemos guardada”.

“ Mi primer trabajo fue de bartender, en el club de tenis que tenía mi papá. En Chacarita” .

Tarifas : “Las recomposiciones de tarifas se están haciendo respetando el fallo de la Corte Suprema de Justicia en el caso de Aranguren. Las recomposiciones de tarifas el componente más importante es el salario. Se mueve de manera tal que lo puedas pagar, y en los sectores más vulnerables están contenidos. A lo largo de tres años está contemplada la restricción de la Corte y que se mueva con los salarios, y una cobertura sobre más vulnerables. Está puesto en la cuenta”.

: “Las recomposiciones de tarifas se están haciendo respetando el fallo de la Corte Suprema de Justicia en el caso de Aranguren. Las recomposiciones de tarifas el componente más importante es el salario. Se mueve de manera tal que lo puedas pagar, y en los sectores más vulnerables están contenidos. A lo largo de tres años está contemplada la restricción de la Corte y que se mueva con los salarios, y una cobertura sobre más vulnerables. Está puesto en la cuenta”. Hay que dar una discusión conceptual: “No es que las tarifas en la Argentina son caras. Son irrisorias. Entonces, ni es gratis, tiene un costo, que se tiene que pagar”.

“ La energía o el gas o el agua es cara, sin subsidios, el problema es que 20 años de populismo te dejaron pobre. No es lo que cuesta la tarifa, es que el país se empobreció. El salario promedio, hasta que se fue carlos, era 3 mil dólares. Hoy es de 600 dólares exagerando. Nuestro salario promedio cayó un 80 por ciento. Nos empobrecieron, darle al keynesianismo berreta”.

La energía o el gas o el agua es cara, sin subsidios, el problema es que 20 años de populismo te dejaron pobre. No es lo que cuesta la tarifa, es que el país se empobreció. El salario promedio, hasta que se fue carlos, era 3 mil dólares. Hoy es de 600 dólares exagerando. Nuestro salario promedio cayó un 80 por ciento. Nos empobrecieron, darle al keynesianismo berreta”. “De vuelta, los 20 años de populismo lo tiene que pagar otro. Vos estás mirando un lado del mostrador”.

“Cristina Kirchner no vuelve más, a lo sumo a través de un alfil suyo. El que mejor mide, mide 17 por ciento”.

“No me está frenando la justicia. Las restricciones no son efectivas. El salario de 300 o 400 dólares es el salario de la Argentina”.

LA NACION