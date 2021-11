Javier Milei: “Los radicales, la Coalición Cívica y las palomas de Pro son tan nefastos como el kirchnerismo”

Javier Milei se muestra tranquilo mientras los pasillos de la base de operaciones de La Libertad Avanza, situada en Puerto Madero, son atravesados constantemente por sus jóvenes colaboradores o el candidato a legislador Ramiro Marra, en una patineta eléctrica.

En plena cuenta regresiva para las elecciones legislativas del domingo próximo, y luego de convertirse en una de las sorpresas en las PASO tras cosechar el 13,6% de los votos en la ciudad, el candidato a diputado prefiere no arriesgar predicciones. Confía en “la decisión de las personas” y dice estar satisfecho por haber corrido el debate de la “casta política” hacia “las ideas de la libertad”. Solo eleva la voz, acelera su discurso y abre sus ojos cuando habla de sus contrincantes y de economía, terreno en el que demuestra su oficio de profesor y recurre a una hoja y un papel para graficar sus argumentos.

“Ahora todos están buscando cómo se disfrazan de liberales”, celebra Milei, que apunta contra Horacio Rodríguez Larreta y adelanta que lo primero que hará en su nuevo rol será “investigar y estudiar el organigrama de la Ciudad y todos los contratos de obra pública”. Como si se tratara de un nuevo norte político. Durante la entrevista con LA NACION rechazó ser fotografiado.

–¿Quiénes integran la casta política? En los últimos días se hizo púbico que se había reunido con Macri antes de las PASO y dijo que “todos los políticos no son casta”.

–La casta son aquellos que aplican un conjunto de políticas que saben que hacen daño. Conocen la evidencia empírica y las han aplicado en el pasado, saben que hacen daño y aun así las aplican igual por su propia conveniencia. Entonces, ese tipo es un inmoral. Por eso el mejor ejemplo de casta es Alberto Fernández. Cuando él estaba afuera del gobierno de Cristina [Kirchner] explicaba que la inflación era un problema monetario -quiere decir que entiende-, y ahora cuando está en el poder habla de la culpa de los monopolios, los vivos, los especuladores, todas cosas que están mal desde lo técnico. Sin embargo, levanta eso porque el atractivo de todas esas hipótesis es trasladar la culpa desde la política hacia el resto de la población. A veces hay gente que entra a la política con muy buenas intenciones, honesta, pero no tiene el background para entender la naturaleza del problema y hace desastres.

–Macri entonces, ¿está excluido de esa definición?

–En el caso de Macri que se ponga de acuerdo la propia casta política cómo lo define.

–Pero para su definición...

–Cuando yo me pongo a escuchar lo que decía antes de ser gobierno y las cosas que dice ahora, es el mensaje correcto. Igual no es tan liberal como yo, pero yo no soy quien para ponerle el liberalómetro a nadie. Para definir si es o no casta necesito conversar con él en términos de que me diga qué le pasó en el gobierno. Si me dice que fue muy cómodo gobernar con los radicales, la Coalición Cívica y las palomas: casta. Si me dice que fue imposible gobernar con esos inviables: bien. Cuando estuve con él, tres semanas antes de las PASO, yo no era un actor político, fue una charla de economía. Si tuviera una segunda charla con él le preguntaría esto para ver la naturaleza del problema, porque hoy tiene claramente una posición que sería dentro de la lógica de los halcones: no dice las barbaridades y aberraciones que dice Larreta.

–¿Qué piensa sobre que hay que “ir contra los monopolios” para bajar la inflación, como dijo Larreta?

–Es propio de un ignorante. Yo tengo una visión distinta sobre los monopolios, solo existen cuando hay intervención del Estado. Supongamos que yo creyera en eso, el monopolio determinaría el nivel de precios, la inflación es la tasa de variación. Por lo tanto, comete un error que si un alumno de teoría monetaria mío lo hiciera le pongo cero y lo hago volver el cuatrimestre que viene. Segundo punto: la inflación es multicausal. Es el típico argumento de los políticos para echarle la culpa al resto y quitarse responsabilidad de ellos. Es más, llegó a decir que estaba mal hacer por la fuerza los controles de precios: o sea, el cree que con buenos modales funcionan. En un momento dijo “el problema no es el tamaño del Estado, el problema es que no es eficiente como soy yo en la ciudad”. Más fatal y arrogante no se consigue, es un totalitario y tiene una forma de hacer política que consta en comprar voluntades con contratos. Lo primero que voy a hacer una vez que asumamos es discutir el organigrama de la ciudad de Buenos Aires y le vamos a estudiar todos los contratos de obra pública. Ese sí es casta, es lo peor que hay en la política, utiliza recursos públicos para perseguir opositores, se vende como bueno y es tan malo como los malos.

Los principales candidatos porteños: Santoro, Bregman, Milei y Vidal; falta Zamora Gerardo Viercovich - LA NACION

–¿Quiere ocupar un cargo ejecutivo?

–Esa decisión va a quedar en manos de la gente, igual que lo que va a pasar el 14 [de noviembre].

–¿Por qué no apoyó a ninguna de las opciones liberales que había en las provincias?

–Hay una restricción de recursos.

–Pero existen las redes o la virtualidad...

–Una cosa es trabajar la ciudad y otra un país, eso es mucho más complejo. Yo estoy en Capital Federal y actúo acá. Paso a paso: si hace dos años me preguntabas si iba a estar haciendo esto, contestaba ni en pedo y mira en lo que estoy metido.

–¿Por qué lo hizo?

–La batalla no solo es cultural, sino también es en el plano de la política, porque si no se te matan de la risa. Si nosotros no nos hubiéramos involucrado políticamente, el lenguaje de la casta seguiría siendo socialista como venía siendo y no como ahora que todos están buscando cómo se disfrazan de liberales. Después preguntémosle a Larreta por qué está más preocupado en perseguirme a mí que a Santoro.

–¿Lo dice por la Convención Liberal que organizó Juntos por el Cambio?

–En el fondo me están haciendo un tributo, les tengo que dar las gracias. Hacen una convención para frenarme. ¿No se supone que el enemigo es el kirchnerismo? El problema es que yo soy mucho más antikirchnerista. Larreta se juntaba con Alberto Fernández y con Axel Kicillof para encerrarnos y amenazarnos y controlar casa por casa, y cuando dejó de medir 50 puntos de rating y cambiaron las encuestas, ahí cambio de opinión.

–¿Ahí no hay liberales?

–La verdad es que es bastante raro, reportan a un jefe que es social demócrata con vocaciones totalitarias y esos liberales no tuvieron las agallas de competir por afuera porque sabían que perdían. Y aun así, utilizando todo el aparato de la ciudad, perdieron. Y como no aceptan que perdieron, ahora se dedican a ensuciarme. ¿No es que el enemigo es el kirchnerismo? Entonces, ¿por qué están tan obsesionados conmigo? Es una cosa rara liberales persiguiendo a liberales.

–Si el rival es el kirchnerismo, ¿estaría dispuesto a juntarse con ellos para enfrentarlo?

–Las palomas son parte del problema, no son parte de la solución. Los radicales, la Coalición Cívica y las palomas son tan nefastos como el kirchnerismo.

–¿Qué sería lo primero que haría en el Congreso?

–Reformar la ley de administración financiera para ir a hacer que el cobro de la dieta sea opcional. Si no me dejan avanzar eso, porque es muy probable que la casta no me permita hacer eso, voy a poner mi dieta en un sorteo. Voy a tratar de avanzar en una ley para reformar el sistema financiero y eliminar el banco central. Cada una de las cosas que yo propongo tienen una base moral, entonces hay cosas que jamás voy a hacer: crear nuevos impuestos. De hecho, yo firmé el compromiso y no la truchada que hicieron los de Juntos por el Cambio. Eso es una pantomima, es un acting para televisión. Por eso yo digo que si quieren liberalismo que no vayan por la copia trucha, que vayan por la versión original, no una lista que tiene socialistas o kirchneristas.

–¿Quiénes?

–Gente que abiertamente apoyó al kirchnerismo. El propio Juntos por el Cambio tiene a alguien: la señora Carrió los apoyó cuando ganó [Néstor] Kirchner.

–¿Cree que puede pasarle lo mismo? Se presentó en contra de toda la casta y ahora excluyó a Macri...

–Yo tengo una definición de casta. Los colectivistas son colectivistas y no cambiaron. La señora Vidal siendo gobernadora dijo que iba a mostrar la lista de los empresarios que subieron los precios. Son una cosa cuando gobiernan y otra cosa cuando están haciendo campaña electoral. Vidal dijo que iba a bajar los impuestos, ¿por qué no lo hacen ahora? Para Larreta es mejor el peso gastado por él que por el que se lo ganó, cree en el Estado eficiente y no es un problema el tamaño del Estado, gasta 10 veces más en encuestas que lo que gasta el Gobierno nacional.

En sus dos cierres de campaña realizados en Parque Lezama, Javier Milei decidió abrirse paso por el medio de la multitud del anfiteatro Fabián Marelli - LA NACION

–Hay un fenómeno muy de redes entre sus votantes, ¿qué cree que encontraron los jóvenes?

–Se saturaron de los medios tradicionales de comunicación, muchos de ellos responden a la pauta oficial. En el debate, las redes fueron contundentes. Las encuestas tenían entre 50.000 y 150.000 votantes y el promedio dice que el 56% piensa que gané. Llegué a ser tercera tendencia mundial con 100.000 tweets, segunda con 160.000 y trepamos a primera con 200.000.

–Al mismo tiempo, es crítico de muchos de los temas que le importan a ese sector del electorado, como la legalización del aborto...

–Estoy en contra. El liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo basado en el principio de no agresión en defensa del derecho a la vida, la libertad y la propiedad. La biología dice que la vida comienza en el momento de la concepción. Respeto todos los derechos de la mujer, pero dentro del vientre tiene un individuo distinto.

–¿No tiene que ver con la libertad de la mujer decidir?

–El ser que está adentro de su vientre no es de ella, es otra persona. Yo respeto a ultranza los derechos de las mujeres, de hecho los primeros que impulsaron el feminismo fueron los liberales.

–Pero no se mostró a favor de la perspectiva de género...

–Como liberal yo creo en la igualdad ante la ley, no creo en los privilegios porque cuando das un privilegio, alguien tiene que pagar la contraparte.

–Hay datos que lo demuestran, por ejemplo, la brecha salarial.

–Eso es falso, en realidad en promedio los hombres ganan 30% más. Cuando hacés la descomposición, tendrías que comparar el mismo trabajo y las mismas calificaciones. Cuando comparás eso, ganan lo mismo. Suponte que los problemas de salud de la población están distribuidos de igual manera y, por alguna cuestión, todas las mujeres deciden ser pediatras; entonces, la mitad de los médicos se van a dedicar a otras especializaciones y las distribuyen de manera equitativa. Como hay tantas personas dedicándose a la pediatría, la redistribución de los pediatras va a ser más baja.

Javier Milei hace campaña con una clase de economía en Parque Saavedra. Hernán Zenteno - LA NACION

–¿No cree que es algo que se repite por el hecho de ser mujer?

–¿Por qué le tengo que cargar al resto de la sociedad mis decisiones? Si vas caso por caso lo que vas a ver es que ese número no se cumple, sino que además es fáctico frente a los ojos, porque si no las empresas tendrían que estar llenas de mujeres.

–¿Le interesa la agenda ambiental?

–La Argentina está entre los países que menos contaminan per cápita del mundo. Con lo cual como agenda parece un poco tirada de los pelos. Cuando mirás 420.000 años de historia, vas a ver es que hay ciclos de temperatura, hay momentos donde le planeta está caliente y momentos donde el planeta esta frío. De esos años hay cinco picos de calor, el actual es el más bajo de todos. Cuando vos mirás los últimos 10.000 años del planeta tierra, hoy es el nivel de temperaturas más bajo. Tenés un problema de parámetros, de ciclos.