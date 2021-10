Sin el aval del economista, los libertarios buscan aprovechar el “boom Milei” para crecer en el país

El “boom Milei” se convirtió en una oportunidad para los libertarios y no solo en la ciudad de Buenos Aires , donde el economista se posicionó como la tercera fuerza en las PASO, con un 13,66% de los votos. Aunque son muchas las líneas liberales y exponentes de la derecha que se identifican con el economista a lo largo del país, el fenómeno porteño no logró extenderse y el Partido Libertario no pudo consolidarse por falta de afiliados en la mayoría de las provincias. En por lo menos siete distritos, sin embargo, presentaron candidatos y en otros tres participaron con Juntos por el Cambio.

En el marco de un discurso que apunta contra la “casta política” y promete no pactar con los partidos tradicionales, desde la Libertad Avanza se ocupan de aclarar que Javier Milei no apoya a ningún candidato de las provincias y su armado es exclusivamente porteño. Poco interesados en los otros distritos, se desligan de todos los casos y partidos, incluso de uno que cuenta con el mismo nombre.

En Corrientes, el liberalismo se fracturó en 2013 cuando un sector mayoritario decidió apoyar al kirchnerismo. Las dos facciones siguen divididas, pero se integraron a Juntos por el Cambio cuando Gustavo Valdés llegó a la gobernación, en 2017. En estas elecciones, los dos formaron parte de Eco + Vamos Corrientes. Aquel sector mayoritario que se quedó con la conducción del Partido Liberal presentó a Ana Pereyra como candidata a diputada provincial. El otro sector se alió con las agrupaciones NOS (la fuerza de Juan José Gómez Centurión), Valores, Republicanos Unidos y el Partido Libertario, que aún no tiene personería. Ricardo Leconte fue el precandidato a diputado nacional del espacio y cosechó 6,05% de los votos.

El candidato liberal en Chaco, Ivan Gyoker, protagonizó una inusual campaña, que incluyó festejarle el cumpleaños a una ruta sin terminar prometida por el gobernador Jorge Capitanich y disfrazarse de sacerdote para “exorcizar las obras fantasmas” de la provincia. Participó de la interna provincial de Juntos por el Cambio en alianza con un sector “disidente” del Pro, con el apoyo de Republicanos Unidos y algunos referentes de Pro como Waldo Wolff. Gyoker, sin embargo, no llegará a las elecciones generales, porque no superó el piso del 33% en la interna. De todas maneras, prometen que en 2023 formarán un frente opositor para “ganarle al kirchnerismo”.

Vinimos a exorcizar obras fantasmas que anunció Capitanich en la campaña de 2015



(Si, en ese lugar del fondo debía construirse un barrio de 50 viviendas y hoy hay un galpón) pic.twitter.com/1Gv3Ote5PV — Iván Gyoker (@Ivangyoker) May 13, 2021

En Chubut, el Partido Libertario en Puerto Madryn colaboró con la fiscalización para Juntos por el Cambio. No presentaron candidatos, pero esperan integrar el frente opositor en 2023, con el mismo objetivo: “No ser funcionales al kirchnerismo”. Los dos espacios afirman tener buena relación. “Son parte de una mesa de desarrollo provincial y tenemos una agenda en común”, apunta Ignacio Torres, candidato a senador nacional y una de las apuestas de Juntos por el Cambio para quitarle el quorum al kirchnerismo.

En La Pampa, otras de las provincias clave en estas elecciones, el Partido Libertario tampoco está oficializado, pero desde el espacio del candidato Daniel Kroneberger señalan que han tenido charlas y reuniones con varios grupos de liberales, integrados en su mayoría por jóvenes.

Junto a @AnaClRomero y @RAMIROMARRA conversamos con referentes Liberales de Chubut, un espacio en crecimiento en la provincia que tiene mucho para aportar. Sigamos construyendo juntos 💪 pic.twitter.com/AIzCAh0Xzt — Nacho Torres (@NachoTorresCH) July 10, 2021

En Córdoba, son dos los espacios que se disputan el reconocimiento de Milei. La Libertad Avanza fue el último partido en clasificar para las generales, con cerca de 1,57% de los votos. El espacio se identifica en el economista porteño: llevaron su figura en su boleta de las PASO y los afiches para las generales incluyen su foto. Ruben Petetta, el primer candidato a diputado nacional y Eugenia Gordillo, que encabeza la lista de senadores, viajaron a Buenos Aires para el lanzamiento de campaña de Milei en Plaza Holanda. Pero el economista se desligó del frente tras una investigación de Clarin que reveló que Petetta estuvo detenido en el 2006 por intentar cobrar el cheque de una coima. Tres precandidatos de la lista renunciarán: Silvia Barboza, Juan Manuel Martínez y Eduardo Agüero.

ACLARACIÓN CÓRDOBA:

Javier Milei y el equipo d La Libertad Avanza ya aclararon q NO TIENEN NADA QUE VER con esta gente



Petetta estuvo PRESO por COIMAS. Gordillo fue despedida d la Muni de Córdoba por maltratar personal. Esta gente NADA tiene que ver con las ideas de la LIBERTAD pic.twitter.com/BlWtStN5vO — ElPrestoOK | Eduardo Prestofelippo (@ThePrestoOk) October 23, 2021

“Es muy importante ayudar a Javier Milei y aclarar que el frente La Libertad Avanza de Córdoba y otras provincias no tiene ningún apoyo de Javier! Este grupo de vivos mienten y engañan a la gente!”, twitteó Agustín Spaccesi, referente del Partido Libertario cordobés. Junto con NOS formaron “Republicanos” para estas elecciones y ganaron la interna del partido Unión Popular Federal, que consiguió un 2,14% de los votos. Spaccesi encabeza la lista para senadores nacionales y Jorge Scala el tramo de diputados. Por ahora, descartan cualquier tipo de relación con Juntos por el Cambio en Córdoba, pero tienen buena relación con la línea de Ricardo López Murphy aunque remarcan que apoyan la candidatura de Milei en CABA.

Ninfa Albarenga se presenta como “la opción liberal” de Misiones y suele señalar que a nivel nacional el espacio surgió de la mano de los economistas José Luis Espert y Milei. Encabeza la lista de diputados nacionales del partido Libertad, Valores y Cambio, que cosechó un 3,17% en las PASO. Desde el Partido Libertario de esa provincia, sin embargo, se desligan y señalan que el espacio de Albarenga pertenece al Frente Renovador, que gobierna esa provincia desde el 2003. “Como nosotros no competimos creen que ellos son los representantes verdaderos de Milei y Espert”, advierten fuentes del partido que en estas elecciones no presentó candidatos y al igual que varias provincias están focalizados en “conformar el partido”.

Es muy importante ayudar a @JMilei y aclarar que el frente La Libertad Avanza de Córdoba y otras provincias no tiene NINGÚN APOYO DE JAVIER!



Este grupo de vivos MIENTEN Y ENGAÑAN A LA GENTE!!



Ayuden con el RT para que nadie siga confundido!



El le dio RT, ayudalo vos también! pic.twitter.com/x2bXMscNo3 — Agustín Spaccesi (@SpaccesiAgustin) September 18, 2021

En Mendoza se presentaron dos opciones liberales: una compitió por fuera y otra por dentro de la interna de Juntos por el Cambio. “Cornejo quería restarnos a nosotros”, apuntan desde el Partido Libertario, trazando un paralelo con la candidatura de Ricardo López Murphy en la Capital. El Partido Libertario de Mendoza tampoco esta conformado oficialmente, pero como agrupación integró el frente Vamos Mendocinos junto al Partido Demócrata Mendoza, la Coalición Cívica y MendoExit. La lista encabezada por Mercedes Llano (Senado) y Gustavo Gutiérrez (Diputados) superó las PASO tras cosechar un 3,4% de los votos. Por su parte, República Ya, la lista que postulaba a Rodolfo Vargas Arizu y Josefina Canale, alcanzó un 4% en la interna de Juntos por el Cambio, donde se impuso el exvicepresidente Julio Cobos.

El liberalismo tuvo su primera participación formal en elecciones en Tierra del Fuego de la mano de Republicanos Unidos, el espacio que tiene como referentes a los porteños López Murphy y Yamil Santoro. Aunque tuvieron ofertas para participar de la interna de Juntos por el Cambio decidieron ir por fuera y la lista de Samuel Martin Muñoz consiguió un 6,1%.

Las “voces libertarias” de Santiago del Estero estuvieron representadas en el candidato José Maria Robledo, que perdió en la interna del frente Unite por la Libertad y la Dignidad. Dado que acordaron que no se iban a fusionar las listas, el Partido Libertario, que “esta en formación”, no estará representado en las generales santiagueñas.

En Santa Fe, referentes libertarios trabajan para conformar el partido hace tres años, pero todavía no consiguieron los 4.000 afiliados que demanda la ley. Pudieron conformar tres partidos locales en Avellaneda, Recreo y Villa Cañas, y celebraron el resultado en esta última localidad, donde el candidato a concejal Ariel Grillo consiguió casi un 15% de los votos, ubicándose en cuarto lugar. “El momento es ahora porque toda la gente mira a la Capital: no podemos malograr la oportunidad”, apunta a este diario Silvia Malfeci, coordinadora del Partido Libertario de Santa Fe y conductora de la Asamblea Nacional de la organización.