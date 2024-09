Javier Milei defendió a Santiago Caputo, negó haberse interesado por las causas de Macri y renovó sus ataques a la prensa

Escuchar

El presidente Javier Milei defendió a sus candidatos para la Corte Suprema de Justicia y señaló que la integración del máximo tribunal “es la que hay”, sin avalar la ampliación de sus integrantes, una condición que se comenzó a barajar para que el kirchnerismo apoye la candidatura de Ariel Lijo. En una entrevista que brindó al programa La Cornisa, que se emite por la señal LN+, el Presidente relativizó el peso de la opinión de la vicepresidenta Victoria Villarruel en contra de la postulación del juez federal, aunque suavizó el enfrentamiento interno con ella y dijo que la volvería a elegir como compañera de fórmula. En cambio, criticó a los legisladores libertarios apartados de sus bloques, Francisco Paoltroni y Lourdes Arrieta.

“La Corte Suprema es la que hay, Maqueda va a estar saliendo y es el lugar que cubriría Mansilla”, afirmó Milei, en alusión al académico Manuel García-Mansilla, tras señalar que una ampliación del número de miembros del tribunal no es parte de su agenda. “No está en mi radar”, indicó.

“Lijo es el único que conoce a la perfección cómo funciona el sistema judicial”, dijo sobre el juez federal, sobre quien pesan acusaciones y sospechas por su patrimonio, críticas a sus escasos pergaminos académicos y duros cuestionamientos, sostenidos en estadísticas, sobre los tiempos que le imprime a las causas sensibles para el poder.

“No está en la agenda de Saguier, que Saguier explique por qué tiene tanto encono con Lijo y conmigo”, dijo, para volver a apuntar contra LA NACION, como hizo la semana pasada. “Si el señor Saguier tiene problemas con Lijo, que los arregle con Lijo, tiene cuatro periodistas esbirros”, añadió. El Presidente aseguró que probó sus acusaciones, aunque no mencionó cómo.

Al referirse a Villarruel, con quien muestra constantes diferencias de agenda temática, el jefe del Estado optó por no profundizar los desacuerdos. “Cuando elegí a Villarruel como compañera de fórmula, elegí una profesional de fuste, no elegí un decorado”, la elogió. También aseveró que la vicepresidenta “tiene su propia agenda y no tiene nada de malo” y que “ella no debe renunciar a ninguna de las causas en las que cree” .

No obstante, Milei le restó importancia a la opinión de Villarruel sobre Lijo, a quien la vicepresidenta considera un candidato sin “la suficiente rectitud, honestidad y sabiduría posible”, en abierta contradicción con el Presidente. “Victoria no vota con respecto al juez de la Corte, ella da una opinión personal que no tiene ningún impacto relevante sobre la selección de un juez de la Corte”, dijo Milei, y reforzó: “ Ella tiene su propia opinión y en términos políticos no es trascendente porque no vota ”.

“No tendría problema en volver a elegir a Victoria como vice”, matizó Milei en el pasaje de la entrevista enfocado en su vínculo con Villarruel. “Hay que ver si ella quiere, porque el tango se baila de a dos”, advirtió.

La postulación de Lijo es una grieta dentro de La Libertad Avanza que no solo pone en veredas opuestas a Milei y Villarruel. El senador nacional por Formosa Paoltroni también cuestionó en reiteradas ocasiones al juez federal y terminó eyectado del bloque libertario en la Cámara alta. “Paoltroni mostró una actitud no en línea con la función a la que llegó”, opinó Milei. “La diferencia con Villarruel es que él tiene una responsabilidad distinta”, mensuró, y remató: “Paoltroni no hubiese tenido una banca si no estaba en una boleta conmigo”.

En un repaso por los legisladores que fueron apartados de las bancadas libertarias en los últimos días, Milei también apuntó contra la diputada nacional por Mendoza Arrieta. “Lourdes Arrieta fue expulsada por hacer denuncias falsas contra sus propios compañeros, lo que es inaceptable”, dijo el Presidente.

Milei, que calificó de “fabuloso” su vínculo con el expresidente Mauricio Macri –aunque deslizó que no logró solucionar el déficit fiscal en cuatro años de gobierno –, destacó la gestión económica del gobierno libertario. “Estábamos a punto de una hiperinflación”, remarcó. Dijo que “parece que la gente se olvida de dónde salimos” y que, de mantener el rumbo anterior, “nos hubiéramos convertido en Venezuela”. Defendió el ajuste del Gobierno y aseveró que “el verdadero ajuste lo pagó la política”. Aclaró que “hay un problema de sobrante monetaria y todavía no podemos abrir el cepo”.

El Presidente se consideró entre los políticos más importantes del mundo y, desde ese planteo, castigó a la oposición. “Les revienta tanto mi performance en el exterior, que algunos políticos quieren impedir que viaje”, indicó. “He estado con los empresarios más importantes del mundo”, sintetizó. “Entiendo la agenda liliputiense de políticos argentinos intrascendentes, ratas invisibles que jamás van a poder aspirar a eso”, atacó.

“Les duele que hoy yo sea uno de los dos políticos más relevantes del planeta Tierra. Donald Trump y el otro soy yo”, se ufanó el jefe del Estado. “¿Qué visión puede tener una rata respecto de un gigante?”, se preguntó. “Soy considerado el máximo defensor de las ideas de la libertad en el mundo”, se autoelogió.

En un paneo de las áreas de gobierno, defendió las políticas sociales de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello: “Todo el mundo hablaba de que había que eliminar a los intermediarios de la pobreza, lo hicimos nosotros. Entre la AUH y la Tarjeta Alimentar, que cubrían el 49% de la canasta básica cuando se fue el kirchnerismo, cubre 90%. Dimos asistencia a la clase media pagando la mitad de las cuotas de las familias con problemas”.

Según planteó Milei, “las jubilaciones, durante el gobierno de Alberto Fernández, cayeron un 40% y ahora están 5% arriba”, por lo que “los jubilados recuperaron poder adquisitivo [en dólares]”. El Presidente vetó el aumento de jubilaciones que aprobó el Congreso y aspira a reunir votos para que esa decisión no se revierta al regresar a las cámaras legislativas.

Destacó que “los homicidios cayeron 70%” en Rosario y que el secuestro de cocaína creció “500%”. En materia de defensa nacional, dijo que hicieron “la compra de armamento más grande de la historia”. Y remarcó que el Gobierno ya compró las vacunas contra el dengue para la inmunización el año que viene.

“Estamos haciendo el mejor gobierno de la historia”, proclamó, tras afirmar que todos los indicadores económicos están mejorando. No dio precisiones sobre los números en los que se basó.

Defensa de Caputo

En la entrevista, Miei hizo una cerrada defensa de su asesor Santiago Caputo, apuntado por Macri y, en los últimos días, también por Paoltroni. “ Soy amigo de Santiago y lo considero es parte del triángulo de hierro, constituido por mi hermana [Karina Milei], por Santiago y por mí” , remarcó el Presidente. “Lo están utilizando para crear la figura del monje negro, que la gente no se coma el amague”, aseguró. “Como no tienen las agallas de enfrentarme de manera directa, golpean sobre Caputo o sobre mi hermana”.

Al hablar sobre la SIDE, una de las áreas de influencia de Caputo, aseguró que el Gobierno insistirá con el decreto de gastos reservados para la inteligencia de $100.000 millones, rechazado en la Cámara de Diputados. “Vamos a insistir en los fondos, porque no podemos dejar ese área descubierta”, subrayó, y negó que la agencia de inteligencia haya intentado inmiscuirse en causas judiciales contra el expresidente Macri.

“Si a mí me pasa algo, o si le pasa algo al país en materia de atentados, es culpa de los que están en la bicameral y de los que voltearon el DNU”, dijo sobre la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia.

