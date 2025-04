Juan Carlos Maqueda apuntó contra el Gobierno por el tratamiento de los pliegos de Lijo y García-Mansilla

Tras el rechazo en el Senado a los pliegos de Ariel Lijo y de Manuel García-Mansilla, el exjuez de la Corte Suprema, Juan Carlos Maqueda, analizó la situación en la que quedaron los dos magistrados, consideró que es “ineludible” aceptar la realidad y apuntó contra el Gobierno por la presentación de los pliegos a través de un decreto del presidente Javier Milei.

“Fue un error político del Gobierno, una persistencia del error. Hubo mucha impericia política en el manejo de todo esto, faltó profesionalidad política”, consideró este lunes en diálogo con Radio Mitre.

A su vez, el exjuez también afirmó que lo ocurrido el jueves pasado -cuando el Senado finalmente rechazó los pliegos- fue “nada más que una respuesta que puso las cosas en su lugar a esa desmedida que había provocado el Presidente”. “Seguir insistiendo con este tema, seguir judicializándolo cuando el Senado lo rechazó, es un desgaste político e institucional muy grande ”, remarcó.

Juan Carlos Maqueda, ex juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pilar Camacho

“No me gusta personalizar, sobre todo con un hombre de bien como García-Mansilla, pero siempre hago una defensa de las instituciones democráticas”, dijo y añadió: “La designación de un miembro de la Corte es un acto complejo que requiere de una propuesta del Ejecutivo. El jueves pasado ese acto complejo se rechazó y es ineludible aceptar esa realidad, a pesar de que en la Corte hay jurisprudencias contradictorias".

Ante la consulta sobre disponer la admisibilidad del “per saltum” -un recurso judicial que permite que una causa sea llevada directamente a la Corte Suprema, sin pasar por tribunales inferiores-, afirmó que el Gobierno debe “aceptar que se terminó el proceso” y que “no existe ninguna posibilidad de que a quienes se les rechazó el pliego puedan ser jueces permanentes”. “No tienen ninguna posibilidad de nuevamente ser presentado el pliego en el Senado. Hay que dar un paso al costado”, subrayó.

“En el caso de Cristina no se puede abrir un juicio, ya que es la primera vez que llega a la Corte. No conozco el fondo de la cuestión en esa causa y no puedo decir mi forma de pensar en ese sentido. No se puede opinar sin haber leído la causa ”, indicó sobre el recurso de queja que interpuso la expresidenta Cristina Kirchner ante la Corte Suprema contra su condena en Vialidad.

Finalmente, el letrado explicó que los tiempos de la Corte son distintos y que la demora en las determinaciones se trata de un “procedimiento natural”. “A veces se consideran los tiempos desde el momento en que se expidió la Cámara y eso es un mal procedimiento porque los recursos que se dicen que están en la Corte están en la Cámara”, expresó.

LA NACION