Tras una semana con bajo perfil, Javier Milei volvió a tomar la iniciativa. De cara al último tramo de la campaña hacia el balotaje, el candidato de La Libertad Avanza retomará las actividades proselitistas por distintos puntos del país en formato de “caravanas”, pero sin la parafernalia que caracterizó sus apariciones públicas previas al 22 de octubre. “La idea es que no lleven motosierras a las movilizaciones y que, si lo hacen, él no las agarre”, dijo un colaborador del candidato, que reconoció que la imagen puede ser antipática para el electorado que el libertario tiene que convencer.

Algo de eso pudo verse este sábado, cuando Milei encabezó una recorrida por la zona de San Isidro que concluyó con un acto en la localidad de El Palomar, en Tres de Febrero. Con una puesta en escena similar a la que acostumbró hasta la primera vuelta electoral, pero con más banderas argentinas y sin motosierras a la vista, el candidato de La Libertad Avanza retomó el contacto con la gente y se dirigió a los presentes desde un escenario, acompañado por su compañera de fórmula Victoria Villarruel.

Milei junto a su compañera de fórmula Victoria Villarruel; la diputada electa, Marcela Pagano; la excandidata a gobernadora bonaerense, Carolina Píparo; y el legislador porteño Ramiro Marra Prensa LLA

“Argentina se encuentra frente a una crisis histórica producto de la fiesta populista. Hoy llegó el momento de pagar la factura. La discusión es quien paga la fiesta: la pagan los argentinos de bien o la pagan los amigos de Massa, o sea la política, los empresarios prebendarios, los sindigarcas (sic), entre muchos otros”, apuntó Milei al tomar el micrófono, en línea con los nuevos ejes de campaña: el libertario, por consejo del consultor Santiago Caputo, buscará enmarcar la conversación en la dicotomía entre “el candidato de la gente” (Milei) versus “el candidato del establishment” (Massa). Además, se intentará volver al discurso anti-casta, con el foco en la inflación, los privilegios de la política y el desabastecimiento (por eso buscó sacar provecho de la falta de nafta esta semana).

Tras el pacto con Mauricio Macri y Patricia Bullrich, el líder de La Libertad Avanza se enfrenta a un nuevo desafío: conjugar su estrategia política con su estrategia comunicacional. Para eso, tendrá que apelar a la sintonía fina a la hora de hablar. De un lado, tiene que ser más digerible para los electores de Patricia Bullrich y Juan Schiaretti que hasta ahora tuvieron reparos para votarlo. Los estudios que leen los libertarios señalan que un porcentaje importante de los votantes de esos candidatos que se quedaron en el camino, a la hora de optar en el balotaje, lo harían por Milei.

Milei en la asamblea legislativa de la semana pasada Marcos Brindicci

Para lograr esa migración, el economista debe mostrarse más aplacado y no cometer errores no forzados. Tampoco puede desperfilarse al punto de poner en riesgo el núcleo duro de votantes que logró hasta acá, en torno a los 30 puntos. La alianza con Macri ya puso en riesgo su narrativa anticasta, por lo que ahora no puede bajar todas las banderas. Eso explica por qué esta semana ratificó que su propuesta económica no se negocia y que sigue en pie su plan de cierre del Banco Central y de dolarización.

La necesidad de amplitud y de controlar mejor el mensaje explica que en La Libertad Avanza hayan limitado a los “voceros” del espacio. Luego de un esquema desordenado, donde cualquier referente hablaba amparado en el “liberalismo”, ahora los únicos autorizados a dar la cara por el espacio son el referente de las relaciones políticas del espacio, Guillermo Francos; la candidata a vicepresidenta Victoria Villarruel y la diputada electa (y virtual “canciller”) Diana Mondino. Esta última arrancó con varios traspiés (hizo declaraciones a favor de un “mercado de órganos” y comparó al matrimonio igualitario con “tener piojos”) pero los libertarios creen que ella es una figura que tiene buena aceptación entre los votantes de Bullrich. Villarruel, en tanto, saldrá a la cancha este domingo.

En las dos semanas que restan para el 19 de noviembre, Milei tiene agendado un caudal menor de entrevistas televisivas, según reconocen en su equipo. Esa moderación en su perfil mediático obedece al cambio en los lineamientos generales de campaña, que empujaron a Milei a mostrarse la semana pasada en actividades de cercanía en comercios y fábricas, lugares a los que asistió de manera presuntamente sorpresiva, sin convocatoria en las redes sociales.

Javier Milei durante una recorrida por el barrio porteño de Villa Ortúzar

De acuerdo al cronograma suministrado por su equipo de campaña, la agenda de Milei continuará este lunes por el conurbano, con un recorrido a pie por las calles de Ciudadela y después hará una presentación frente a los vecinos de Ramos Mejía. Por su parte, el martes, llegará a la ciudad de Paraná, en Entre Ríos, donde liderará una caminata, mientras que más tarde hará un acto en Rosario, Santa Fe. En tanto, el miércoles visitará La Plata, donde también transitará las arterias de esa localidad, para cerrar la jornada con un acto en Lanús y cerrará su semana el jueves, en Mendoza.

La otra semana, en tanto, el cierre de campaña de La Libertad Avanza será en Córdoba, la provincia que puede ser la llave de la elección. El acto será en la capital provincial, probablemente en Patio Olmos. Allí tiene que conquistar al voto de Juntos por el Cambio y de Schiaretti para intentar inclinar la balanza del mapa nacional.

