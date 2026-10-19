Javier Milei viajó hasta España, pero no compartiría foto con el candidato de la ultraderecha

La amistad entre Javier Milei y el líder del partido ultraderechista español Vox, Santiago Abascal, comenzó mucho antes de que el libertario accediera a la Presidencia. Pero incluso con la agenda recargada que asumió al desembarcar en la Casa Rosada, cada vez que el argentino puso un pie en Madrid, o el español en Buenos Aires, siempre hubo tiempo para un encuentro y una foto.

Esta vez podría ser la excepción. Apenas conocido el llamado adelantado a elecciones, para el 29 de noviembre, del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, la Casa Rosada anunció un nuevo viaje de Milei a Madrid, el tercero en lo que va del año.

Javier Milei junto a Santiago Abascal, en España @Santi_ABASCAL

La escueta agenda presidencial, que se conoció varios días después del anuncio del viaje, este domingo por la tarde, dejó en evidencia que el disparador del vuelo fue el llamado a elecciones y la oportunidad que se le abría a Milei para predicar en contra del líder del PSOE y en favor de Abascal, una constante en cada periplo ibérico.

Sin embargo, este lunes trascendió que la ajustada agenda de campaña de Abascal le impediría la foto con Milei. Y que así se lo comunicó por teléfono el propio líder de Vox al libertario.

El presidente Javier Milei junto a Santiago Abascal, en Madrid presidencia

El presidente argentino, indicaron desde el partido derechista, se reuniría este miércoles en la Fundación Disenso con el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, y el director de la fundación, Jorge Martín Frías.

Y agregaron: “Santiago Abascal continuará ese mismo miércoles con su agenda de campaña electoral del 29N, que le llevará a La Coruña y Avilés, tal y como le ha trasladado al presidente argentino durante una conversación telefónica mantenida antes de su viaje a España”.

El presidente Javier Milei junto Santiago Abascal, titular del partido Vox de España

Como dio cuenta este domingo LA NACION, analistas consultados coinciden en que la irrupción de Milei tendrá impacto en la campaña electoral española, pero alertaron sobre un posible efecto adverso. “El viaje de Milei impacta sobre todo en el voto progresista que le teme a un gobierno de extrema derecha. La foto de Abascal con Milei será otra señal de alarma que los movilizará. Si yo fuese Abascal, le diría a Milei: ‘Te espero el 30 de noviembre encantado, pero ahora quédate en Buenos Aires’”, explica Gabriela Ortega Jarrín, doctora en Comunicación de la Universidad Complutense de Madrid y experta en campañas electorales.

César Calderón, director de la consultora Red Lines, está convencido de que la llegada de Milei en este momento es “un regalo” para Sánchez. “Al PSOE le regalan un enemigo exterior con motosierra. Cada foto de Milei con Abascal es un spot gratuito para Sánchez. Le permite decir: esto es lo que viene. Además, la injerencia extranjera en campaña tiende a provocar rechazo aquí, incluso entre votantes que no sienten ninguna simpatía por Sánchez”, asegura.

Santiago Abascal y el presidente Javier Milei durante el acto 'Viva 24' de VOX, en el Palacio de Vistalegre, a 19 de mayo de 2024, en Madrid A. Pérez Meca - Europa Press - A. Pérez Meca - Europa Press

El propio Sánchez tomó nota de la llegada de Milei. “Entre las tijeras de Feijóo y la motosierra del amigo de Milei, Abascal, si llegan al gobierno firmarían el acta de defunción del Estado de bienestar. Mi compromiso: cuatro años más de avances sociales y cero recortes”, escribió el viernes el presidente español en su cuenta de la red social X.

Milei mantiene un histórico enfrentamiento con Sánchez desde su primera visita a España, por eso, ninguno de sus viajes fue organizado como visita de Estado.

La ajustada agenda de Abascal (comunicó actos en Ponferrada, La Coruña, Avilés, Burgos, Menorca, Palma de Mallorca e Ibiza entre el 20 y 23 de octubre) podría hacer imposible la foto sobre la que alertan los analistas. O evitarla.

Tampoco hay señales de que Milei pueda reunirse con Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular (PP) y máximo candidato en las próximas elecciones. De hecho, ni siquiera se conocen.

La agenda de Milei sí tiene previsto un encuentro privado con Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y referente del PP en la capital española, que no es candidata en los próximos comicios.