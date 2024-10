Javier Milei y Luis Caputo festejaron el índice de inflación de septiembre

Escuchar

Tras darse a conocer hoy que el índice de inflación de septiembre marcó un 3,5%, el presidente Javier Milei celebró la cifra, que se ubicó en la más baja de su gestión si bien mantiene un acumulado de 101% en lo que va del año. Por su parte, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, también festejó el número y confirmó que el “rumbo de ortodoxia fiscal y monetaria no cambiará”.

Apenas el Indec publicó el índice, el Presidente compartió desde su cuenta de X una foto abrazado con el ministro de Economía, acompañada por un mensaje en el que destacó los índices del “3,5% de IPC General y del 3,3% de IPC Núcleo”.

Minutos después, Milei amplió: “Inflación bajando sin pasar antes por una híper, sin expropiación de activos, sin fijar el tipo de cambio, sin controlar precios y recomponiendo precios relativos. Nunca antes has visto luchar contra la inflación así. Tarda un poco más, pero es genuino”.

3,5% Inflación IPC General

3,3% Inflación IPC Núcleo

VIVA LA LIBERTAD CARAJOhttps://t.co/dGxxxdaezF — Javier Milei (@JMilei) October 10, 2024

Asimismo, el mandatario difundió un gráfico de la inflación interanual que hace un repaso por todos los gobiernos desde diciembre del 2001 hasta la actualidad, en el que puede verse observarse cómo el índice comenzó a bajar después de alcanzar un pico en diciembre del 2023. “Luce tremendo. Es tremendo. ¡Gracias Luis Caputo!”, celebró Milei en alusión a la gestión del ministro de Economía, quien también utilizó sus redes sociales para expresarse al respecto.

“Septiembre registró la inflación más baja desde noviembre 2021. El proceso de desinflación continúa y el rumbo de ortodoxia fiscal y monetaria no cambiará”, remarcó Caputo por redes sociales.

La reacción del Gobierno no es casual, la cifra que se conoció hoy encierra motivos para celebrar por parte del oficialismo. Si bien la suba de precios entró en una escalera descendente luego del explosivo diciembre pasado, se había estacionado en valores que no bajaban del 4% en los últimos cuatro meses.

“En septiembre de 2024 la inflación fue del 3,5%. En este mismo mes durante el año pasado el incremento de precios había sido del 12,7%. A diferencia de aquellos temerosos tiempos, hoy ya no padecemos la regulación compulsiva d e precios, ni la ley de góndolas, ni la ley de abastecimiento, ni la brecha cambiaria ni un oscuro futuro hiperinflacionario”, señaló el vocero presidencial, Manuel Adorni.

Septiembre registró la inflación más baja desde Noviembre 2021.

El proceso de desinflación continúa y el rumbo de ortodoxia fiscal y monetaria no cambiará.

🇦🇷🇦🇷🇦🇷 pic.twitter.com/zNcVpoSD72 — totocaputo (@LuisCaputoAR) October 10, 2024

“La inflación más baja de los últimos 3 años no es casual. Es consecuencia de un Gobierno que no emite más; que todos los días achica el gasto público de un Estado que era elefantistico; que sostiene el superávit fiscal a pesar de los embates populistas que buscan romper la caja; que desregula la economía para hacerla competitiva; que tiene un plan económico consistente para cada día hacer más libres a los argentinos. Es el camino, el plan, es el Gobierno de Javier Milei y es el esfuerzo de los argentinos que da sus frutos y que todos los días avanza para sacar al país adelante! VLLC”, remarcó el ministro de Defensa, Luis Petri.

La inflación más baja de los últimos 3 años no es casual.

Es consecuencia de un Gobierno que no emite más; que todos los días achica el gasto público de un Estado que era elefantistico; que sostiene el superávit fiscal a pesar de los embates populistas que buscan romper la caja;… — Luis Petri (@luispetri) October 10, 2024

“La inflación bajó del 25,5% al 3,5% sin controles, sin centímetros y sin matones K en supermercados. Se hizo con responsabilidad fiscal y pasando a retiro la maquinita falsificadora de billetes...”, apuntó el subsecretario de Prensa, Javier Lanari.

Y en esa línea agregó: “Si el Presidente no hubiera vetado a los “degenerados fiscales” hoy tendríamos más inflación, más Riesgo País y más brecha cambiaria. No van a poder volver a quebrar el país. No pierdan tiempo...”.

En septiembre de 2024 la inflación fue del 3,5%. En este mismo durante el año pasado el incremento de precios había sido del 12,7%. A diferencia de aquellos temerosos tiempos, hoy ya no padecemos la regulación compulsiva d e precios, ni la ley de góndolas, ni la ley de… — Manuel Adorni (@madorni) October 10, 2024

En tanto, el diputado de La Libertad Avanza José Luis Espert resaltó: “3.5% la inflación de septiembre. La inflación más baja de los últimos tres años. ¡Vamos!”.

La inflación mensual de septiembre confirmó las proyecciones a la baja y se ubicó en el 3,5%, según confirmó hoy el Indec. Es la primera vez que está por debajo del 4% en la gestión de Javier Milei.

Al interior de la inflación, el segmento de alimentos y bebidas se destacó con una desaceleración (2,3%) mensual. Es el principal componente de la canasta que mide el Indec, y se movió a un ritmo cercano a la suba del tipo de cambio. Se vio favorecido en el mes, además, por la baja en la alícuota del impuesto PAIS para las importaciones (productos finales e insumos para la producción), que se aplicó desde inicios de septiembre.

¿No la ves todavía? ¡3,5 % de inflación!



¿Te das cuenta por qué hay que mantener el equilibrio presupuestario? Porque esto significa que millones de argentinos pagan menos por todos los productos que compran.



Esto no es para uno, es para todos. — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) October 10, 2024

El ajuste más significativo se dio en el segmento de vivienda, agua, electricidad gas y otros combustibles, con una suba del 7,3% en el mes. Según el Indec, este movimiento se explica por la suba en los alquileres y las tarifas de luz y agua. Otros rubros con subas significativas fueron prendas de vestir y calzado (6%), educación (4,3%) y restaurantes y hoteles (3,7%).

También tuvo una caída significativa la inflación núcleo. Esta medición, que excluye a los precios estacionales (2,9%) y los regulados (4,5%), se ubicó en el 3,3% en septiembre, luego de haberse ubicado en 4,1% en agosto.

3.5% INFLACIÓN DE SEPTIEMBRE. La inflación más baja de los últimos tres años. Vamos 💪🏻 — José Luis Espert (@jlespert) October 10, 2024

Noticia en desarrollo

LA NACION