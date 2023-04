José Luis Espert criticó con dureza a Javier Milei: “Es un populista más, un liberal poco serio”

escuchar

José Luis Espert criticó con dureza a Javier Milei, dudó de su condición de “liberal” y lo llamó un “populista más”. “Lo que propone no es serio, no es seria su idea de dolarización, ni tampoco su verso anti-casta. No es algo sano lo que venga de ahí”, afirmó en declaraciones a LN+.

Invitado al programa +Entrevistas, conducido por Luis Novaresio, el diputado apuntó contra el líder de la Libertad Avanza por sus críticas a la clase política. “Hay que hacer cosas más constructivas, tratar de hacer la mayor cantidad de acuerdos posibles, persuadir, seducir, en lugar de andar a las puteadas”, expresó.

Y remarcó: “ Es un liberal poco serio, o por lo menos dice que es liberal. Yo creo que no lo es, pienso que es un populista más ”, indicó.

Como contraparte, Espert se autodenominó un liberal “serio y de en serio” y señaló que su espacio tiene negociaciones avanzadas con Juntos por el Cambio para avanzar en un nuevo espacio opositor para competir en las próximas elecciones.

Si bien el dirigente de “Avanza Libertad” había lanzado su postulación como candidato a gobernador bonaerense, reconoció que puede presentarse para la carrera presidencial. “No lo sé todavía”, respondió al ser consultado sobre esa posibilidad.

No obstante, sí admitió que su espacio estará involucrado en la disputa nacional. “Los liberales serios y de en serio vamos a hacer una paso contra [Horacio Rodríguez] Larreta y contra Patricia Bullrich”, dijo.

