Difunden el dictamen de la UBA por el canje de deuda

Después de la polémica que generó la decisión del Gobierno de obligar a los organismos públicos a desprenderse de sus bonos en dólares y canjearlos por duales, finalmente mañana se conocerá el dictamen de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, casa de estudios a la que el ministro de Economía, Sergio Massa, le pidió su opinión.

En concreto, se espera que la facultad dé el visto bueno a la operación, más que nada porque solo fue consultada por los efectos en la valorización en pesos de las carteras de los organismos y no por algunas de las críticas que hicieron economistas y parte de la oposición, como que implicaba endeudarse en dólares al 45%.

“Dado que los organismos del sector público valorizan su cartera en pesos a precios de mercado, ¿la operación de venta de los bonares y posterior suscripción del bono dual 2036 puede suponer una pérdida en el valor de cartera de los organismos alcanzados por el decreto? Caso contrario, ¿podría establecer los rangos de revalorización patrimonial tomando como referencia los precios de cierre del mercado secundario del día de la fecha?”, preguntó en primer lugar Economía.

En segundo lugar, planteó: “Suponiendo que el canje de los bonos globales se realizara en una relación 1 a 1 a valor técnico, ¿puede suponer este canje una pérdida en el valor de la cartera de los organismos alcanzados por el decreto? Caso contrario, ¿podría establecer los rangos de revalorización patrimonial tomando como referencia los precios de cierre del mercado secundario del día de la fecha?”.

Recibida la consulta, la facultad sacó un comunicado diciendo que iba a responder a las consultas de forma “técnica, rigurosa e independiente, si bien no le corresponde, en términos institucionales, expedirse sobre la conveniencia o no de las decisiones de política económica adoptadas por las autoridades”.

“La FCE-UBA deja en claro que las consultas efectuadas no abarcan al conjunto de operaciones ni a la totalidad de impactos potenciales de la propia valuación peticionada, cuyos alcances han sido discutidos en diversos medios a partir del anuncio de la medida. El informe que emitirá la FCE-UBA, en consecuencia, no supondrá opinión sobre aquellas operaciones y sus potenciales consecuencias, para las que, como se mencionó, no ha sido consultada”, agregó.

Por otro lado, la universidad negó ayer que los profesores a cargo del dictamen hayan cambiado y sobre los mencionados en comentarios periodísticos aclaró que Andrés López, consejero directivo, trabaja en temas totalmente distintos al eje de este informe; Sebastián Katz se ve impedido de emitir opinión desde la UBA por su cargo en el Banco Central como gerente de Investigaciones Económicas, y Javier Curcio no tiene expertise en la valuación de activos financieros.

