Juan Carlos Maqueda, sobre su salida de la Corte Suprema: “Nueve meses antes me notificaron que me tenía que ir”

Juan Carlos Maqueda, uno de los cuatro jueces de la Corte Suprema de Justicia, habló por primera vez de su salida del máximo tribunal, que sucederá luego del 29 de diciembre día en el que cumplirá 75 años. Admitió no haber podido solicitar la prórroga constitucional para permanece cinco años más en el cargo, a pesar de que dijo sentirse “bien” física y mentalmente como para continuar con su labor.

La Constitución Nacional establece que cualquier juez luego de cumplir esa edad puede permanecer en el cargo por otros cinco. Para ello, el Presidente debe proponerlo para continuar y el Senado debe aprobar su pliego. Sin embargo, en este caso, el oficialismo nominó a Manuel García Mansilla en su lugar.

“No tuve tiempo de entrar en eso, porque nueve meses, diez meses antes me notificaron que a los 75 años me tenía que ir”, sostuvo el magistrado durante una entrevista con el podcast Generación94, que repasa la reforma de la reforma de la Constitución de ese año a través de sus protagonistas. “No es para mí un drama irme a los 75 años, después de 22 en la Corte. Pero estando bien como lo estoy yo, podría haberlo pensado, pero no lo pensé”, sentenció.

Quién es Manuel García-Mansilla, el posible reemplazante de Juan Carlos Maqueda

De perfil académico, García-Mansilla tiene 53 años y es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral. Nació en Bariloche y se especializó en Derecho Constitucional, Oil & Gas y Derecho Empresario. Cursó un posgrado en la Georgetown Law University, en Estados Unidos, en Derecho Constitucional estadounidense y en Derecho Comparado.

García-Mansilla ejerce la profesión en el fuero federal desde 1996 y tiene trayectoria en la negociación de contratos de hidrocarburos. Desde 2014, es el director ejecutivo de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (Ceph). Además, es socio del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires.

Según supo LA NACION, es bien considerado por los jueces de la Corte Suprema, Rosatti, Rosenkrant y Lorenzetti. Llegó a la lista de postulantes para el máximo tribunal a través de Santiago Caputo, el asesor todoterreno de Milei, luego de que su hermano, Francisco Caputo, abogado, lla administración libertaria. Caputo y el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, convocaron a García-Mansilla en nombre de Milei.

Fue un férreo defensor de los ministros de la Corte Suprema cuando fueron denunciados por el gobierno anterior y se les inició un juicio político. En un artículo publicado en diciembre pasado en LA NACION, dijo que el proceso estuvo “plagado de anomalías”, y que Sergio Massa actuó en complicidad con el kirchnerismo, dado que los diputados del Frente Renovador que integraban la Comisión dieron su aval a los dictámenes de acusación.

Trabajó entre 1997 y 2005 en el departamento de derecho público del estudio Marval, O’Farrell & Mairal y pasó también por el estudio Liendo & Castiñeyras Abogados, de Horacio Liendo, exsecretario de Coordinación del Ministerio de Economía durante la gestión de Carlos Menem.

Está casado desde hace 25 años y es padre de tres hijos.

