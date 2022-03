Juan Grabois apareció en el piquete del Polo Obrero y le marcó la cancha al Gobierno

De forma sorpresiva, Juan Grabois se hizo presente esta tarde en el multitudinario acampe que, desde ayer, realizan las organizaciones piqueteras frente al Ministerio de Desarrollo Social. El dirigente social se acercó a la movilización para manifestar su “solidaridad” con el reclamo de la izquierda. “Mi obligación como militante social es acompañar la lucha de los humildes”, indicó el dirigente social ante las cámaras de televisión, escoltado por el referente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni. Sin embargo, se encargó de aclarar: “ Yo soy parte del Frente de Todos , de eso que no quede ninguna duda”.

“La mínima coherencia entre lo que uno piensa, lo que uno dice y lo que uno hace, me obliga a venir a solidarizarme, más si los compañeros me lo piden”, sostuvo Grabois, quien añadió que “hasta que haya trabajo digno para todo el mundo, o un ingreso que por lo menos empate a la canasta de indigencia, no se va a resolver la conflictividad social”.

El acampe frente al ministerio de Desarrollo desde el drone Gerardo Viercovich - LA NACION

En ese sentido, el dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) especificó que “este no es un problema ni del Polo Obrero ni del ministro, es un problema que tiene que ver con establecer una política de salario básico universal para que cualquier persona que tenga necesidad de un ingreso hoy”. Y señaló que la protesta sobre la Av. 9 de Julio tiene que ver con “un problema objetivo”, que no es “una cuestión ideológica”, sino social. “Son necesidades verdaderas que tiene nuestro pueblo”, sostuvo.

“Voy a apoyar la lucha de los humildes, esté o no de acuerdo ideológicamente con quienes lo organizan. Lo hice durante el macrismo, lo hice durante el gobierno de Cristina y lo voy a seguir haciendo hasta el día que me muera”, enfatizó Grabois. Y consideró que, todos quienes “luchan por la resolución de esta situación objetiva tienen legitimidad para hacerlo”. “Más allá del método que eligen”, añadió el dirigente, quien aclaró que aunque forme parte del oficialismo, “eso no quita que sea consciente de las necesidades enorme que tienen los miles y miles de compañeros que están acá”.

Por otro lado, Grabois definió como “feo” referirse al “tema de los planes”. “Porque parece que la gente no trabaja, y la gente sí trabaja. Trabajan en comedores, merenderos y cooperativas”, dijo, y remarcó: “Vivir y comer es un derecho, y eso está garantizado por la Constitución Nacional. Entonces, yo entiendo que se quiera terminar –y estoy de acuerdo- con la distribución de programas sociales por organización, pero tiene que haber una política universal, esta es la única ventanilla que tienen”.

Movilización a la Anmat

La aparición de Grabois en el acampe tuvo lugar luego de que su agrupación se movilizara por la mañana a la sede de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) por un reclamo en línea con el de las organizaciones sociales opositoras: una mejor asistencia a los comedores de los barrios. “Hace meses venimos arrastrando un conflicto que afecta directamente a los sectores más vulnerados: la entrega de alimentos acordados por el Ministerio de Desarrollo para el sector se hace fuera de término y con una variedad escasa”, denunciaron mediante un comunicado

“Con los índices de una inflación que crece a pasos agigantados, es inaceptable que no llegues alimentos a los comedores populares de los territorios más postergados de nuestro país”, indicó, por su parte, la referente del Frente Popular Darío Santillán, Dina Sánchez, quien luego de marchar al edificio del ente regulador también se hizo presente en la 9 de Julio para mostrarse junto a los dirigente piqueteros de izquierda y “expresar nuestro acompañamiento”, tal y como publicó en sus redes sociales.

Lo cierto es que, en los últimos tiempos, Grabois fluctuó en sus consideraciones públicas respecto a la coalición gobernante. Fueron varios los momentos en que su malestar para con el rumbo tomado por oficialismo se hizo sentir. El más reciente se escenificó antes de la votación en el Congreso del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). “Ninguno de nuestros diputados va a votar a favor del proyecto”, aseguró el líder del Frente Patria Grande en una conferencia de prensa, el día anterior a que el proyecto se trate en el recinto.

Desde el vamos, el dirigente se mostró reticente a un entendimiento con el organismo que dirige Kristalina Georgieva. “Nuestra postura siempre ha sido clara: el préstamo de 45.000 millones de dólares fue una estafa al pueblo argentino que tuvo dos responsables, el gobierno de Macri y el propio FMI que violó sus estatutos para cumplir con una decisión geopolítica del gobierno de Trump de apoyar a su aliado del Sur”, comenzaba planteando un comunicado difundido por la organización apenas anunciado el acuerdo, en enero pasado, y que llevaba como título “La deuda es con el pueblo”.