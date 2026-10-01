Juicio del caso Cuadernos: mostraron el allanamiento a una bóveda de la casa de Cristina Kirchner en El Calafate

En la audiencia de hoy del juicio por el caso de los cuadernos de las coimas, un policía a cargo de los allanamientos en los domicilios de la expresidenta Cristina Kirchner habló de una puerta “dura” que daba a un ambiente sin señal de celular. La fiscalía pidió que se exhibieran fotos y videos del lugar, donde se encontraron objetos de valor, tales como medallas, bastones presidenciales y documentación.

Allanamientos en lo de Cristina Kirchner

“Era un recipiente, no sé cómo llamarlo, si bóveda o ambiente privatizado, donde había elementos de interés de la familia”, declaró el comisario retirado Adrián Martín Lotocki.

Imagen de uno de los allanamientos en lo de Cristina Kirchner, en el Sur

El excomisario narró los esfuerzos de la Gendarmería para abrir la puerta que daba a ese ambiente en el domicilio de la expresidenta en Calafate. “¿Era blindada esa puerta?“, preguntó la fiscalía. ”Aparentemente sí“, respondió el testigo. La protección a ese ambiente no se agotaba con la puerta. Las imágenes dan cuenta de un revestimiento adicional que se observa por detrás de la puerta, de color blanco. “La puerta estaba apoyada sobre un sector diferente”, describió el excomisario.

Imágenes del allanamiento en una de las casas de Cristina Kirchner en el sur

Personal de Gendarmería debió destrabar esa puerta que, al momento del allanamiento, estaba cerrada. Los videos mostraron los esfuerzos de los efectivos para abrirla. Durante la audiencia se habló de la puerta y del revestimiento que parecía de madera, pero su interior poseía material más duro. El policía retirado no recordó precisamente qué material era. “Puede ser hierro”, dijo.

Según los investigadores, las grabaciones también reflejaron que en el interior de ese ambiente que se ubica, según el excomisario, “antes de subir al primer piso”, había cajas con “cosas de valor”, que fueron remitidas a la Justicia.

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