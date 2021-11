Juntos suspendió el cierre de campaña de la tercera sección por el crimen del kiosquero, pero Diego Santilli continuará con las recorridas

El creciente malestar social por la inseguridad en el conurbano irrumpió en el tramo final de la campaña para las legislativas del próximo domingo. Juntos, la principal coalición opositora que competirá contra el kirchnerismo en Buenos Aires, suspendió hoy el acto de cierre de campaña de la tercera sección electoral a raíz del crimen del quiosquero Roberto Sabo, que desató la furia ciudadana en Ramos Mejía, en el partido de La Matanza.

Lo decidió Néstor Grindetti, intendente de Lanús y jefe de campaña de Diego Santilli, postulante a diputado nacional. “Necesitamos ponernos a trabajar de verdad y todos juntos, más allá de toda diferencia ideológica o política, para cuidar la vida de cada vecino de la provincia. Quiero una provincia dónde los que tengan miedo sean los delincuentes, y nunca más los laburantes”, señaló Grindetti.

El acto de cierre de campaña se iba a realizar en el club Adila de Escalada. Según indicaron los organizadores, estaba previsto que asistiera el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Santilli, quien se mostró ayer con Mauricio Macri en el interior de la provincia, no había confirmado su asistencia.

Pese a la decisión de Grindetti, el exvicejefe porteño no tiene pensado modificar su agenda proselitista. De hecho, hoy continuará con sus recorridas por el conurbano bonaerense. Tiene previsto caminar junto a Larreta y el candidato a concejal de Juntos David Mauricio Zencich en el municipio de Merlo, terruño de Gustavo Menéndez. Allí, mantendrá una reunión con vecinos en la Plaza Eva Perón.

Hemos decidido, debido a los hechos de público conocimiento, levantar nuestro acto de cierre de campaña de la Tercera Seccion de Juntos que teníamos programado para hoy. — Néstor Grindetti (@Nestorgrindetti) November 9, 2021

Más tarde, Santilli visitará Hurlingham, otro territorio gobernado por el kirchnerismo, junto a Patricia Bullrich, titular de Pro, y el postulante a concejal de Juntos Lucas Delfino. En el equipo de campaña de Juntos aclararon que no suspenderán los encuentros con vecinos, sino que planean levantar los actos que impliquen movilizar militantes.

Tras el crimen del quiosquero, Santilli apuntó ayer contra el gobierno nacional. “La inseguridad es algo que golpea nuestra libertad, no nos permite ser libres. Hay que abordarla con decisión política, que es lo que no tiene el Gobierno, y con planificación. Hay que ir a fondo en la lucha contra la delincuencia, los narcos y las mafias. No se puede especular como hace el kirchnerismo”, lanzó.

“Este es un Gobierno que está más del lado de los delincuentes que de los trabajadores. Lo que sucedió en Ramos Mejía no es un hecho casual, hace meses que vemos cómo aumentan los hechos de inseguridad en la provincia”, agregó el exvicejefe porteño, quien estuvo a cargo de la cartera de seguridad de la Ciudad hasta julio pasado.

Para Santilli, el Ejecutivo nacional “no respalda el accionar de la Policía” y “avala la toma de tierras y la liberación de presos, que deja que los narcos avancen en los barrios”. “La gente vive con miedo y el Gobierno mira para otro lado”, señaló.

Graciela Ocaña (Confianza Pública) y el radical Facundo Manes, quienes acompañan a Santilli en la boleta de Juntos, también cuestionaron al oficialismo tras la masiva protesta en Ramos Mejía por la inseguridad. “Esto es la consecuencia de un gobierno que protege a los delincuentes y no a los ciudadanos de pie”, remarcó Ocaña.

Por su parte, el neurólogo advirtió: “Ayer se escuchó el grito de los argentinos que no se resignan a que sus hijos vivan igual o peor que ellos. Hagamos que este domingo se escuche aún más fuerte”.

Impacto político

Una masiva protesta ciudadana se convirtió ayer en la expresión más contundente de la indignación ciudadana que provocó el crimen del quiosquero en Ramos Mejía. La movilización de vecinos y comerciantes tuvo un fuerte impacto político. Los reclamos de los manifestantes apuntaron contra los gobiernos nacional y provincial, y contra la gestión municipal del intendente Fernando Espinoza.

Hoy Larreta pidió un régimen especial para los jóvenes que cometen delitos. “Lo más importante es el cambio en el Código de Procedimiento Penal, que es lo que permite las excarcelaciones, lo que hace eternos los juicios. Hoy más que un tema de penas es un tema de rapidez en la Justicia y de que no haya artilugios para siempre encontrar alguna razón para excarcelar”, señaló en diálogo con Radio Metro.