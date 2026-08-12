Karina Milei y Mauricio Macri hablaron para avanzar con un acuerdo entre los libertarios y Pro

El expresidente Mauricio Macri y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, hablaron durante media hora esta semana, luego de las diferencias que habían distanciado a Pro y el oficialismo.

De la charla surgió la convocatoria a un encuentro mañana, en la Casa Rosada, con referentes de ambas fuerzas políticas.

Será a las 11, en la planta baja de Balcarce 50.

Por el gobierno estarán el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem.

Menem es uno de los hombres de mayor confianza de la funcionaria y uno de los principales armadores del espacio a nivel nacional.

Santilli, en cuyo despacho se realizará el cónclave, logró ganarse un lugar dentro de la dinámica libertaria, que en menos de un semestre lo llevó desde el Ministerio del Interior a la jefatura de ministros.

Por el Pro irán los diputados Cristian Ritondo y Fernando De Andreis.

La idea, según explicaron fuentes al tanto de lo conversado a LA NACION, el encuentro del jueves sería el primero de otros y enfocado en la agenda legislativa.

Una segunda reunión estará centrada en la reforma electoral y en un posible acuerdo de cara a los comicios de 2027.

Con respecto de la agenda legislativa, desde Casa Rosada destacaban la “visión conjunta” de ambos sectores y el apoyo de PRO en las principales cruzadas del oficialismo en el Parlamento. Las coincidencias giran, en especial, en torno a las reformas económicas, más allá de que en el debate por los cambios en el Banco Central hubo contrapuntos entre diputados de ambas fuerzas.

“Hay una misma visión de país y de proyecto para el país”, completaron las fuentes consultadas.

Construir confianza

En la Casa Rosada describían el acercamiento como un camino para “construir confianza nuevamente” y, después, definir los pasos a seguir.

Fernando de Andreis en su oficina Soledad Aznarez

En ese sentido, la conversación telefónica y la convocatoria a la reunión marcan un giro en la relación entre Macri y el Gobierno.

El expresidente había expresado públicamente su descontento cuando Manuel Adorni fue nombrado jefe de Gabinete. Desde entonces había tomado distancia con el Gobierno.

De hecho, la última cena entre el presidente Javier Milei y el exmandatario se había registrado en la noche del 31 de octubre del año pasado, cuando se conoció el desplazamiento de Guillermo Francos, hasta entonces jefe de Gabinete, y el arribo de Adorni al cargo.

“En el encuentro hablamos sobre los temas pendientes. La idea era pensar la mejor manera de reforzar los equipos y prepararse para esta segunda etapa, pero no logramos ponernos de acuerdo”, dijo por entonces Macri en su tweet en vísperas de esa última cena.

Francos fue elogiado entones por Macri quien lo consideró “con capacidad y equilibrio” y “sensatez”, al mismo tiempo que cuestionó la elección de Adorni.