Kicillof busca diferenciarse de Milei y se junta con un gobernador opositor por segunda vez en la semana

Escuchar

LA PLATA.- Axel Kicillof acelera su armado federal. La novedad radica en que busca ampliar su base como referente antónimo del gobierno nacional, no sólo dentro del PJ. También afianza un diálogo con gobernadores, originalmente aliados a Javier Milei, pero descontentos con las políticas del Presidente.

Según pudo saber LA NACION, el armado es a largo plazo y tiene como objetivo mostrar en el país un proyecto alternativo al liberal para 2027 . Kicillof pretende convocar a la solidaridad entre administradores abandonados por el ajuste del gobierno central.

A la foto de ayer en Chubut, junto a Ignacio Torres (Pro) se sumará mañana otra en Santa Fe junto a Maximiliano Pullaro (UCR). Nunca antes el gobernador salió a recorrer dos provincias- de signos políticos opuestos al peronismo-, en la misma semana. Y no es casual. Es justo antes de la semana de mayo en que Milei soñaba tener un gran pacto con las 24 jurisdicciones.

Axel Kicillof junto al gobernador Torres, en Chubut X

“El federalismo no es solamente el vínculo con un Estado nacional que hoy no está cumpliendo con sus obligaciones. También es trabajar de forma unida entre todas las provincias que integran nuestro país”, dijo ayer Kicillof en Rawson. “Es también fortalecer la cooperación entre todas las provincias para garantizar los derechos de los argentinos y las argentinas. Esto es una muestra de que no todo tiene que ser agresión y ataque por las redes sociales: podemos trabajar en conjunto y de forma solidaria para sacar adelante a nuestro país” enfatizó.

En la Casa de Gobierno de La Plata confirmaron que este raid será el inicio de nuevos viajes por el interior del país en busca de una construcción más amplia para el federalismo de Kicillof: “Siempre que podamos poner en evidencia la deserción del gobierno nacional vamos a hacerlo” , dijo un ministro que trabaja muy cerca del despacho del gobernador. “Porque ese desprecio hace que las provincias tengan que arreglarse solas. Seguramente vayan apareciendo nuevas posibilidades”, remarcó el funcionario.

El caso de Chubut surgió del diálogo entre los ministros de Salud para la entrega en comodato de 15 ambulancias. “Estamos viendo cosas que le faltan al pacto que ya no será en Mayo”, dijo Kicillof tras entregar las ambulancias a Torres, otro de los que se opusieron a avalar sin más las políticas de Milei, luego de sufrir una baja en las transferencias nacionales.

El vínculo con Pullaro es distinto: Kicillof ya visitó Santa Fe para entregar 80 patrulleros en comodato hace poco más de un mes. Será la segunda vez que asiste a una provincia administrada por un gobernador radical.

Kicillof y Pullaro inauguraron una base policial cerca de Rosario contra el narcotráfico El Norte

Kicillof verá a Pullaro en Rosario. Primero habrá una reunión a solas, luego se firmará un convenio para terminar de afianzar la entrega de 80 patrulleros ya facilitados en comodato, hace unos 50 días. Finalmente habrá una conferencia de prensa conjunta.

El fin de la reunión, según voceros de los dos gobiernos provinciales, es repasar la estrategia conjunta en materia de seguridad: por este motivo Kicillof y Pullaro visitarán juntos una central de procesamiento de información para prevención del delito.

Tras la visita a Rosario, Kicillof irá a San Nicolás a inaugurar una base de una Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas. La idea es fortalecer a las dos provincias para evitar el avance del narcotráfico.

“Ayudamos a provincias con temas operativos: tanto las ambulancias como los patrulleros se los damos en comodato porque hay stock, porque se compraron cinco mil cuando llegó (Sergio) Berni” , se informó en la Casa de Gobierno de La Plata.

“Axel hace tiempo viene trabajando sobre la idea de generar vínculos solidarios con gobernadores ante la deserción del gobierno nacional. El acuerdo entre provincias viene a ocupar los espacios vacíos”, señalaron en la gobernación de esta capital.