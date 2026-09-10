Kicillof culpó a Milei por la inseguridad en el conurbano: “Nos han dejado solos”

LA PLATA.- El gobernador Axel Kicillof culpó al gobierno de Javier Milei por la inseguridad en el Gran Buenos Aires. En una visita a Ezeiza, tras el crimen de David Elías Ojeda Vázquez en José C. Paz, aseguró que el Presidente “sigue ajustando en seguridad” y se quejó: “Nos han dejado solos”.

Kicillof y Granados en Ezeiza NICOLAS ABOAF

Lo dijo durante la inauguración de una subcomisaría en Tristan Suárez, en Ezeiza, donde se mostró junto al ministro de Seguridad, Javier Alonso, y aseguró que la provincia está fortaleciendo los dispositivos de prevención.

Casi en simultáneo, la senadora nacional Patricia Bullrich instó al gobernador a dar la cara: “¿Dónde está Kicillof? ¿Va a seguir en silencio mientras los bonaerenses viven con miedo, rodeados de violencia y terror?”, se preguntó la exministra de Seguridad, luego de que este jueves un hombre fuera baleado en la puerta de una escuela en El Palomar.

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“Si no se anima a hablar con ellos, prenda la tele. Todos los días pasa lo mismo. Siempre el conurbano”, enfatizó Bullrich. Y arremetió: “El colmo; si son menores quedarían libres por la locura de la jueza garantista”, en referencia a Marta Pascual, magistrada en Lomas de Zamora y exministra de Niñez durante la gobernación de Eduardo Duhalde, que esta semana suspendió la aplicación del nuevo régimen penal juvenil en la provincia.

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La declaración de Kicillof llegó justamente desde el Gran Buenos Aires. “Estamos fortaleciendo los dispositivos de prevención para dar respuestas más rápidas y concretas”, dijo. “Esto lo hacemos mientras Javier Milei sigue ajustando en seguridad, salud y educación: nos han dejado solos, pero la provincia y el partido de Ezeiza siguen poniendo la cara por su gente”, agregó.

Kicillof en Ezeiza tras los crímenes del Gran Buenos Aires. NICOLAS ABOAF

Rápida respuesta

La oposición política salió a criticar al gobernador, que ayer estuvo en Misiones junto a Alonso en una recorrida que incluyó firmas de convenios con el gobernador de esa provincia, Hugo Passalacqua, con el armado político hacia las elecciones de 2027 como telón de fondo.

Los cuestionamientos llegaron desde el Senado: “La Provincia de Buenos Aires atraviesa una situación de inseguridad que exige presencia, gestión y respuestas concretas de su Ministro de Seguridad”, dijo el senador Marcelo Leguizamón.

“Hace dos años que esperamos que venga al Senado a dar explicaciones. Mientras tanto, los bonaerenses viven todos los días con miedo y la violencia no da tregua. Su responsabilidad está acá, ministro, en la provincia de Buenos Aires. La seguridad no puede quedar en segundo plano por una campaña política”, se quejó el legislador radical.

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Los pedidos por más seguridad se replican en todo el Gran Buenos Aires. Incluso más cerca de esta capital, en Villa Elisa, se reiteraron los robos en el barrio monte servente. Los vecinos no se quejan de la comisaría local. Sólo esperan más presencia policial en la zona, en horas de la noche y de la madrugada.