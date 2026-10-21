Kicillof demandó penalmente a Milei y a Caputo ante la justicia federal por el Fondo Hídrico

LA PLATA.- El gobierno de Axel Kicillof demandó hoy penalmente al gobierno de Javier Milei por la subejecución del Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica.

La denuncia fue formulada por el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, ante la justicia de San Martín. Recayó ante el Juzgado Federal N°1 a cargo de Emiliano Ramón Canicoba.

ARCHIVO.- Axel Kicillof en Luján junto a su ministra de Ambiente, Daniela Vilar (La Cámpora); el intendente Leo Boto; y el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis Prensa PBA

El gobierno de la provincia acusa al gobierno nacional de malversación de caudales públicos, incumplimiento de deberes de funcionarios por retardo injustificado de pagos y administración fraudulenta del Fondo Hídrico por parte del Poder Ejecutivo nacional.

La demanda penal apunta al presidente Milei, al ministro de Economía, Luis Caputo; al secretario de Finanzas, Federico Furiase, y al secretario de Hacienda, Carlos Guberman.

Se trata de un Fondo creado por decreto 1381/2001, luego ratificado por la ley 26.181 y que se integra con el 4,3% de lo producido por el impuesto sobre los combustibles líquidos y el gas natural asignados por la ley 23.966.

Javier Milei y Luis Caputo en el Congreso de la Nación para escuchar el informe de Manuel Adorni Santiago Oroz

De acuerdo a la norma el fondo debe administrar los bienes con el destino único e irrevocable al pago de obras, mantenimiento, servicios de infraestructura hídrica, servicios de deuda y financiamiento de proyectos hídricos.

“Pese a que la recaudación es casi automática, solo se habrían ejecutado en obras por uno de cada tres pesos recaudados, desde que llegó al poder Javier Milei”, dijo Katopodis.

Los hermanos Milei y Manuel Adorni, en el Congreso Soledad Aznarez

“Tiene que ser destinado a obras para inundaciones en el contexto de El niño- dijo el ministro de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires-. Ya hay resultados y efectos de mucha gravedad. En noroeste de la provincia de una semana para otra se viene agravando la saturación del suelo. Venimos siguiendo el tema. Ya no hay duda: vamos a afrontar una situación muy pero muy grave”, advirtió.

De acuerdo a las planillas presentadas desde 2024 la ejecución de este fondo a obras solo habría alcanzado un 30 por ciento de lo recaudado -unos 375.000 millones de los que se habrían ejecutado 115.990,24 millones- y el resto se habrían colocado en letras del Tesoro Nacional, según la denuncia penal.

ARCHIVO - El presidente de Argentina, Javier Milei, a la izquierda, y el ministro de Economía, Luis Caputo, en una cumbre del Mercosur en Montevideo, Uruguay, el 6 de diciembre de 2024. (AP Foto/Matilde Campodónico, Archivo) Matilde Campodonico - AP

En suma: se denunció la subejecución de 259.431,89 millones de pesos que representa el 69,1 por ciento de lo recaudado.

De acuerdo a las planillas en 2024 se recaudaron 93.403,23 millones, se hicieron obras por 11.9499,66 millones se pagaron gastos operativos por 14.770,34 millones.

En 2025 se recaudaron 184.394,83 millones se pagaron obras por 43.408,97 millones y se destinaron otros 2.167,40 millones a gastos operativos y administrativos.

En lo que va de 2026 - hasta mayo- se recaudaron 97.624,07 millones se pagaron obras por 61.081,61 millones y gastos por 1.786,04 millones.

En total se recaudaron 375.422,13 millones, se ejecutaron obras por 115.990,24 millones y hubo gastos por 18.723,76 millones lo que representa un 30,9 por ciento del total.

Gabriel Katopodis, Ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de Buenos Aires y candidato a senador provincial por Fuerza Patria en la Primera Sección. Fabián Marelli

“El gobierno sigue recaudando este impuesto: es una caja registradora 24 horas siete días por semana. Se la está robando el gobierno nacional. Es un perjuicio muy grande a la provincia de Buenos Aires”, aseguró Katopodis.

“El Fondo Hídrico solo se ejecuta una de cada tres pesos recaudados. El resto timba financiera”, calculó el funcionario.

Mientras tanto de las 59 obras que eran financiadas en por el Fondo Hídrico 32 se encuentran “neutralizadas”, 8 “con convenios rescindidos” y 24 con “contratos actualizados”.

De estas 27 corresponden a la provincia de Buenos Aires: entre ellas 17 están neutralizadas, 5 con convenios rescindidos y 12 con contratos actualizados según se precisó en la denuncia penal.

Una de las imágenes de la Obra complementaria del Plan Maestro Integral de la cuenca del río Salado (tramo III) Min. Infraestructura de la PBA

Subejecución

Con la recaudación nunca ejecutada por el gobierno nacional “se podría haber triplicado las obras en el río Areco -dijo Katopodis- También equivale a ocho veces la obra de Bahía Blanca”, dijo.

El gobierno denunció además la falta de avales del ministerio de Economía de la Nación para tomar créditos internacionales a fin de concretar obras pendientes en este territorio. Entre estos, un crédito por USD 270 millones pendiente para obras de Tratamiento y Disposición Final de Residuos líquidos Cloacales en el Gran La Plata.

Recorrida por las costas del Río de La Plata en la ciudad de Berisso. Investigadores y ONG´s estudian las desembocaduras de residuos cloacales en el río y su impacto en la región. Ignacio Amiconi

“Ese trato no lo han recibido otras 10 provincias que tienen créditos aprobados por 1.973 millones de dólares. Hacemos responsable al gobierno por la comisión presunta de estos delitos”, denunció.

“El escenario en los próximos meses va a ser de especial gravedad, necesitamos que la justicia penal determine si hay comisión de delitos que hemos mencionado”, destacó.

“Hay que ser claros en el peligro que se avecina: es muy grave”, advirtió Kicillof, al denunciar públicamente estas irregularidades un mes atráz durante la presentación de un plan de emergencia ante El Niño.

El gobernador dijo que será difícil contener las consecuencias del fenómeno meteorológico porque “Milei se robó los recursos”. Como para que no quedara lugar a dudas, definió la situación como “un escándalo”.