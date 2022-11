Kicillof hizo mostrar a Berni en actividad con la Policía, como respuesta a los pedidos de cambio

escuchar

LA PLATA.- El gobierno de Axel Kicillof ratificó a Sergio Berni como ministro de Seguridad, al menos por ahora. Fue con una mención al funcionario entregando patrulleros en la agenda oficial del gobierno. Berni hoy está activo y trabajando a cargo de la Policía, es el mensaje.

Pero Kicillof -que hasta ahora lo sostiene pese a las fuertes críticas de los intendentes y las diatribas de Cristina Kirchner por la inseguridad en el Gran Buenos Aires- lo mostró en el interior de la Provincia, con micrófono abierto en conferencia de prensa para que el funcionario ejerza sólo y a su distancia su defensa por la acusación de enriquecimiento ilícito.

La confirmación llegó luego de que anoche Kicillof se mostrara en una foto junto con Julio Alak, el ministro de Justicia, que sonó como eventual reemplazo de Berni. Cerca del titular de Justicia -que tiene a cargo el Servicio Penitenciario bonaerense- se negó que esa foto sea un anticipo de una nueva función en el gabinete.

Mientras tanto Berni recorrió hoy las localidades de Azul y Nueve de Julio. Entregó 16 patrulleros en la primera ciudad y 23 patrulleros en la segunda. Además brindó una conferencia de prensa. También está previsto que la próxima semana lance el Operativo Sol del verano.

Sergio Berni y Axel Kicillof

El gobierno de Kicillof en tanto tomó distancia de quienes interpretaron el discurso de Cristina en el estadio Diego Maradona como un pedido para que el exsoldado se aparte de su puesto. “Por el momento ninguna novedad”, dijeron en la Casa de Gobierno de La Plata.

“Cristina no exigió que Berni se vaya. Si fuera así, ya no estaría en el cargo. Fíjense que tras la derrota de las PASO hizo volar a Kiciilof al sur para pedir el reemplazo de Carlos Bianco por Martín Insaurralde en menos de 48 horas -dijo una persona de confianza del gobernador y de la vicepresidenta-. Pero sí está pidiendo un cambio de formato”, interpretó la fuente que participó el jueves a la noche de un mítin político en la residencia de La Plata.

Cristina Kirchner convocó en La Plata un pacto democrático sobre políticas de seguridad. donde dijo “Los argentinos debemos incorporar al debate democrático el tema de la seguridad. Hay que terminar con debates absurdos. Porque la democracia tiene una deuda en materia de seguridad. Ningún partido político lo ha podido solucionar. Por favor terminemos con ese debate berreta de los manos dura, los garantistas. Muy cínico y mentiroso”.

Luego se refirió al crimen de Lucas González, cometido por policías de la ciudad de Buenos Aires: “Podrían haber sido policía de la provincia. Pudo haber sido cualquier lado”, dijo en lo que se leyó como una crítica a Berni.

Axel Kicillof y Julio Alak PBA

“La seguridad, los vecinos de los grandes centros urbanos la sufren todos los días. Es demasiado grave el problema. Es demasiado grave la irrupción del narcotráfico. La desigualdad. Pero con la desigualdad sola explicamos la inseguridad. Tampoco con el gatillo fácil. Porque una de las cosas que tenemos que coincidir los partidos políticos de la democracia es que hay un fenómeno de autonomización de las fuerzas de seguridad. De la decisión y el poder político. El gran acuerdo que debe haber entre todos los partidos políticos es -además de un proyecto de seguridad- es que las fuerzas de seguridad respondan nuevamente a las autoridades civiles”, dijo la vicepresidenta.

Luego de criticar a las policías de la Ciudad y de la provincia de Buenos Aires criticó también a la actual conducción de la gendarmería nacional a cargo del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, único ministro que apoya en público la re elección del presidente Alberto Fernández.

“Nosotros cuando estuvimos en el gobierno desplegamos miles de gendarmes en el conurbano bonaerense en el operativo centinela. La gente lo pedía porque tenía más confianza. Esto todavía no sé porque no podemos volver a hacer lo mismo. Desplegar miles de gendarmes aquí en el conurbano en lugar de tenerlos en la Patagonia nadie sabe haciendo qué. Me parece que es hora de tener una mirada hacia los lugares que están sufriendo”, criticó Fernández de Kirchner ayer en ejercicio de la Presidencia mientras habló.