Kicillof pone en juego sus prioridades en el cierre del año legislativo: presupuesto y la empresa de ambulancias

En las últimas tres semanas del período de sesiones ordinarias de la Legislatura bonaerense, que se cierra el 30 de noviembre, los bloques oficialistas del gobernador Axel Kicillof intentarán hacer avanzar los proyectos de presupuesto y de creación de una empresa pública de emergencias. El cálculo de gastos e ingresos de la Provincia tomará estado parlamentario el martes, mientras que la iniciativa de fundar una empresa de mayoría estatal que brinde el sistema de ambulancias debe sortear un escenario difícil en el Senado para concretarse.

En la Cámara de Diputados, el oficialismo considera que tiene muy pocos proyectos del gobernador que todavía no hizo avanzar. “ Solo queda el tema medicamentos [por la creación del Centro de Industria Farmacéutica bonaerense], que no queremos avanzar hasta que no se defina ambulancias en el Senado. Y el presupuesto y la ley fiscal tributaria, a lo que daremos estado parlamentario en la sesión del martes. Todo el resto, lo tenemos avanzado”, afirmó a LA NACION una fuente oficialista de la Cámara baja provincial.

“El presupuesto y la tarifaria”, además de “la empresa de servicios de emergencia de la Provincia [en el Senado]”, dijo en sintonía un diputado opositor al analizar los objetivos de sus pares oficialistas antes del fin de las sesiones ordinarias. La Cámara baja realizó hasta ahora siete sesiones ordinarias durante el año, mientras que el Senado celebró cinco.

Kicillof, en la apertura de sesiones de este año en la Legislatura

En el Senado, oficialistas y opositores marcaron que la sanción de la ley que crea la empresa bonaerense de emergencias en salud (una sociedad anónima con participación mayoritaria del Estado, que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados desde el mes de julio) aparece como prioritaria. “Lo más importante es jueces [intentarán hacer avanzar también unos 130 pliegos] y la empresa público-privada de ambulancias”, sintetizó un senador del peronismo. “ Ambulancias es el único tema con el que corrieron para sacar despacho . Le falta solamente pasar por la Comisión de Legislación General. Pero no tienen los votos”, advirtió un legislador opositor.

La ley jubilatoria del Banco Provincia

El destino de la nueva ley de jubilaciones del Banco Provincia, que el gobierno de Kicillof presentó en la Cámara de Senadores el 23 de octubre, luce incierto en esa Cámara, donde oficialismo y oposición albergan pocas expectativas de que avance antes del cierre de las sesiones ordinarias de este año. “Ambulancias y Banco Provincia, pero no creo que salga nada”, respondió un senador de lo que fue Juntos por el Cambio ante la consulta de LA NACION sobre los objetivos legislativos de Kicillof. “Deberíamos”, dijo sin entusiasmo un miembro del bloque oficialista ante la pregunta por el tratamiento de la ley jubilatoria del banco público provincial.

“No veo ninguna posibilidad de que acompañemos la derogación de la ley 15.008 [la norma de jubilaciones del Banco Provincia que la exgobernadora María Eugenia Vidal logró aprobar en su mandato y que fue suspendida por la Suprema Corte bonaerense]. La Libertad Avanza, tampoco”, analizó una fuente de Pro en el Senado.

Los puntos más relevantes de la norma que busca sancionar Kicillof son la restitución del 82% móvil para el cálculo de los haberes jubilatorios del Banco Provincia (la ley de Vidal preveía el cálculo al 70%), establecer las pensiones al 75% (la norma de la exmandataria provincial indicaba hacerlo al 70%) y definir la edad jubilatoria en 65 años para los varones y de 60 para las mujeres (la ley suspendida por la Corte prescribía que la edad para jubilarse sería de 65, sin distinción). Es el mismo proyecto que Kicillof intentó sancionar en 2022, pero no logró hacer avanzar en la Cámara de Diputados. En esta oportunidad, cambió la Cámara por la que ingresó la iniciativa para intentar otro resultado.

La distribución de fuerzas en el Senado y la Cámara de Diputados dibuja un escenario complejo para Kicillof. En el Senado, Unión por la Patria tiene 21 bancas (son 46 en total, y se necesitan 24 para el quorum). En Diputados, el oficialismo provincial tiene un bloque de 37 (diez menos que los necesarios para reunir quorum, en un cuerpo de 92 bancas).

Javier Fuego Simondet Por