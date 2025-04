El kirchnerismo insiste en que Kicillof no desdoble la elección bonaerense y le exige “tirar para el mismo lado”

En una carta abierta dirigida al gobernador Axel Kicillof, que lleva las firmas de unos 500 dirigentes peronistas de la provincia, el kirchnerismo redobló este jueves la presión interna para que el mandatario no desdoble la elección bonaerense. “No hay proyecto local sin proyecto nacional” , advirtió la misiva, conocida mientras la Legislatura busca una definición para el calendario electoral del distrito más grande del país.

“Todos los peronistas en unidad y junto a las demás fuerzas aliadas, tenemos que tirar para el mismo lado y en el mismo momento; en una sola elección, una sola campaña y un solo mensaje”, reclamaron los firmantes, entre ellos Máximo Kirchner, el jefe del PJ bonaerense, que está enfrentado a Kicillof, al igual que su madre, Cristina Kirchner, la presidenta del peronismo a nivel nacional.

Fuentes del espacio consultadas por LA NACION indicaron que la carta pretende ser “un fuerte respaldo a la unidad propuesta por Cristina” en la provincia de Buenos Aires y ratifica que el sector interno que se alinea con la expresidenta “le pide a Kicillof ir unidos en una sola elección” . Las fuentes consultadas agregaron: “Ella quiere cuidar la Provincia, a Axel y a la fuerza política”.

Sin embargo, la cantidad de firmas que rubrican la carta sugiere que el kirchnerismo está dispuesto a enfrentar al espacio del gobernador en caso de que desdoble la elección en la provincia. Así se desprende del hecho de que aparecen los nombres de senadores y diputados nacionales, provinciales, intendentes, concejales y sindicalistas. Además de miembros del Consejo Nacional del PJ.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof Prensa Pcia. de Bs As

El texto, titulado “Carta abierta a la militancia” , señala: “En lo que va de su gobierno, Milei implementó el típico programa de ajuste y endeudamiento, y empeoró la vida de todos los argentinos. En la provincia de Buenos Aires, este modelo económico trajo consecuencias especialmente graves: se frenaron 1000 obras públicas que estaban en marcha, 8 de cada 10 nuevos desempleados son bonaerenses, la actividad económica cayó casi 8 puntos interanuales, el consumo tuvo su peor descenso desde 2016, se perdieron 11 puntos de coparticipación federal, por citar algunos ejemplos”.

En la misma línea, agrega: “Néstor Kirchner no insistiría en vano que no hay proyecto local sin proyecto nacional. La provincia tiene el mismo gobernador, el mismo pueblo y las mismas instituciones que antes del 10 de diciembre del 2023. Pero ahora hay más despedidos, menos consumo, menos obra pública y más pobreza. Lo que cambió fue el gobierno nacional” .

Además, sostiene: “Para revertir el deterioro en la provincia hay que enfrentar al gobierno nacional, concentrando toda la fuerza en ese objetivo. No nos podemos dar el lujo de dispersar esfuerzos ”.

Críticas a la Boleta Única

“La propuesta de desdoblar las elecciones, en cambio, acentúa el descalabro que ya produjo Milei al impulsar la Boleta Única de Papel. Desde lo operativo, un desdoblamiento electoral, por primera vez en más de 40 años de democracia, requeriría una extraordinaria preparación logística, presupuestaria y de recursos humanos provinciales, que se complejiza al extremo por los escasos meses que restan hasta la elección. Así lo ha señalado, por resolución, la justicia electoral federal, al sostener que podría representar el escenario más complejo y costoso desde la perspectiva de la gestión electoral en la Provincia de Buenos Aires”, afirma.

También señala que “desde lo político, el desdoblamiento fragmenta la elección provincial en ocho elecciones seccionales con ocho boletas diferentes , confunde a la gente y dispersa la potencia de nuestro mensaje porque lo diluye en ocho campañas electorales y balcaniza al peronismo al repartirlo entre las campañas locales y la discusión nacional”.

Y compara con la jugada de Pro en la ciudad de Buenos Aires. “Jorge Macri desdobló las elecciones precisamente para no enfrentar a Milei, para elegir legisladores sin discutir sobre el proyecto nacional. Como opositores, no podemos usar las mismas tácticas que los aliados del gobierno. Inevitablemente la provincia y el país comparten un mismo destino; y eso no se puede desdoblar”.

Máximo Kirchner en la marcha de La Cámpora el 24 de marzo Fabian Marelli

“La provincia de Buenos Aires es más que una provincia: es la más grande, la que más aporta al PBI nacional, la más industrializada. Si estamos de acuerdo en que el adversario es Milei, la mejor forma de defender a los bonaerenses es discutir los problemas de su gobierno: la deuda, el ajuste al salario y las jubilaciones, la destrucción de las pymes. Nuestra fuerza política en la provincia defiende 15 diputados nacionales. Un diputado menos le da fuerza a Milei; un diputado más le da fuerza al pueblo . El destino de millones de argentinos frente a las reformas económicas y laborales de Milei no se define en un Concejo Deliberante sino en el Congreso Nacional”, asegura la carta del kirchnerismo.

Y concluye: “Todos los peronistas en unidad y junto a las demás fuerzas aliadas, tenemos que tirar para el mismo lado y en el mismo momento; en una sola elección, una sola campaña y un solo mensaje ”.

