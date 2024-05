La advertencia de Sergio Berni al Gobierno: “Lo que pasa en Misiones va a ser un efecto contagio para el resto del país”

Escuchar

Sergio Berni lanzó una serie de advertencias al gobierno nacional a raíz de las protestas, con acampe mediante, de la policía, docentes y trabajadores estatales de Misiones que reclaman por mejores salarios. “Es tremendo lo que está pasando y que se subestime. Me parece que empezó a aflorar y visibilizarse la consecuencia de estos seis meses de Javier Milei”, apuntó el senador provincial de Buenos Aires y advirtió al Ejecutivo nacional: “No sigan jodiendo con la provincia de Buenos Aires. No se olvide que tenemos un gobernador [Axel Kicillof] que tiene tantos huevos como él”.

“Los bonaerenses somos educados, pero no nos van a llevar como chicos para el colegio. A los bonaerenses le están metiendo el dedo en la oreja, los están arrodillando, matándolos de hambre y cuando el pueblo bonaerense dice basta, se escucha el escarmiento”, dijo Berni y remarcó que “el gobernador está dispuesto a dar todas las peleas”.

En diálogo con el canal C5N, amplió sus elogios a Kicillof: “Nuestro gobernador no se arrastra por dos pesos, tiene convicciones, conduce su provincia, que además es la que más produce y que más aporta al gobierno nacional”. Y reiteró: “Entonces ojo, no jodan con los bonaerenses porque la paciencia tiene un límite y el pueblo bonaerense está dispuesto a hacer todo lo que tenga que hacer para no sufrir estos atropellos”.

Efecto contagio

El exministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires aseguró que “lo que pasa en Misiones no se focaliza solo ahí”. Y contó una anécdota personal que, según él, revela el estado de situación en todo el país: “Aquellos que recorremos el país permanentemente lo percibimos en cada provincia a donde vamos. Hoy estuve en [la calle] Warnes, soy un aficionado a la mecánica, me dediqué a comprar unos repuestos. Debo haber entrado a unos 20 locales. En diciembre en una concesionaria oficial donde compraba los repuestos tuve que esperar en la calle. Hoy estaba vacío. No hubo un solo local donde no lo re putearan en todos los idiomas a Milei”. Por eso resaltó que “lo que está pasando en Warnes es el reflejo de lo que pasa en Posadas, lo que está pasando en Santa Fe, lo que va a pasar en Córdoba y Mendoza”.

Berni lamentó que muchos gobernadores se “arrastran” frente al Ejecutivo nacional. “Cuando un gobernador se arrastra, negocia a oscuras y levanta las manos por leyes que a la larga terminan perjudicando a los argentinos”, sostuvo y señaló que “es lo que va a pasar ahora con la Ley Bases en el Senado”.

Sergio Berni Marcelo Aguilar - La Nación

“Quiero ver la cara de los senadores cuando levanten las tres manos después de que los trataron de delincuentes coimeros, ratas y ahora levanten la mano. ¿Por qué levantan la mano? Porque son todos unos arrastrados, porque negocian la plata de ellos por abajo”, acusó quien fuera secretario de Seguridad de la Nación entre 2012 y 2015, en la segunda presidencia de Cristina Kirchner.

Berni ejemplificó con el acuerdo entre el Gobierno y la Universidad de Buenos Aires (UBA), cuyo rector es Ricardo Gelpi, pero políticamente es conducida por la Unión Cívica Radical (UCR) a través del vicerrector, Emiliano Yacobitti: “¿Qué paso con la UBA? Salieron un millón y medio de personas a la calle a defender las 55 universidades publicas. ¿Qué dijo el presidente? ‘Yo con delincuentes no negocio’. ¿Con quien negocio? Con los mismos que llamó delincuentes. Llamó a la UBA y le aumentó el presupuesto hospitalario el 300%, que está muy bien, y dejó a las otras 55 universidades de todo el país exceptuadas de ese aumento”.

El exfuncionario del gobierno nacional y bonaerense afirmó que “el Presidente se equivoca”. “Él cree que la perspectiva de una mejora significa que la gente está bárbara. Pero la gente la está pariendo. La está pariendo mal. Y lo que pasa en Misiones va a ser un efecto contagio a lo largo y ancho del país”, consideró. Y advirtió: “Que no se confunda. Ojo que esto es el principio. Si no lo solucionan ahora, es el principio de un efecto dominó”.

LA NACION

Temas Sergio Berni