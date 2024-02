escuchar

Pese a que ya no es ministro de Seguridad bonaerense, el actual senador provincial Sergio Berni hizo un análisis sobre los últimos hechos violentos que se dieron en el territorio que gobierna Axel Kicillof y propuso poner un chip a los presos que salen de la cárcel para tener un mayor control sobre ellos. Asimismo el dirigente de Unión por la Patria (UP) elogió la política de mano dura aplicada por Nayib Bukele en El Salvador para contener a los delincuentes y coincidió con la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, con que las calles no se cortan, aunque marcó algunas diferencias procedimentales.

Por otra parte, trazó un duro pronóstico para los próximos meses, cuando aseguró que se vendrá una “etapa de mucha violencia” acelerada por la caída de los ingresos y la crisis económica.

Convencido de que los presidiarios deberían conseguir su libertad no solo si cumplen los años de condena, sino también si están “totalmente resocializados” y tienen capacidad para mantenerse a ellos y a sus familias, Berni además opinó que debería existir un sistema de control satelital para un mejor seguimiento de estas personas. “ ¿Cómo puede ser que una vaca tiene un chip que le controla cuando entra en celo y nosotros no podemos controlar electrónicamente a una persona que salió de la cárcel? No se hace porque no se quiere”, enfatizó el exministro en Radio La Red.

“[El preso] no puede salir sin un control electrónico de vigilancia. En este siglo de las telecomunicaciones es inadmisible que una persona entre y salga de una cárcel y ni siquiera tenga un control electrónico para su custodia”, se quejó y siguió bajo esa postura: “Créanme que con eso resolvemos buena parte del problema; el otro es la Justicia”. No obstante, aclaró sobre esto último que la política debe darle las herramientas al Poder Judicial y pidió, por ejemplo, que se cubran las vacantes de aquellos tribunales que están libres.

Propuso esto ya que según explicó en la Argentina existe un “mal diagnóstico” cuando se cree que el problema de la inseguridad se resuelve con más policías y más patrulleros. “Tenemos que hacer un abordaje fuerte de la Justicia y el Servicio Penitenciario. Todo el sistema ha fracasado. Todos [los delincuentes] tienen antecedentes. ¿Es un problema de la Policía? No, porque hubo un policía que los detuvo. Después hay una Justicia que no actúa y un Servicio Penitenciario que es un desastre. El secreto es cómo hacer para controlar a los que salen en libertad. Está el patronato de liberados, que prácticamente no existe”, explicó para justificar su idea de vigilar a los liberados.

