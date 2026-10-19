La amiga de Karina Milei salpicada por el escándalo de Olivos fue nombrada en el Correo Argentino

María Belén Agudiez, exsubsecretaria de Planificación General y persona del núcleo cercano de Karina Milei, desplazada hace un mes de sus funciones junto al personal civil de la quinta presidencial de Olivos, ahora fue designada en el Correo Argentino, según confirmaron a LA NACION fuentes de Casa Rosada.

Las fuentes explicaron que la exfuncionaria que supo tener despacho en el primer piso de Balcarce 50, cerca de la secretaria general de la Presidencia, “ocupa un puesto administrativo” dentro de la gerencia de Comunicación del organismo, aunque al cierre de esta nota no había precisiones sobre el mismo.

Agudiez es cuñada de Osvaldo Javier Sosa, el desplazado exintendente de la residencia de Olivos, que el 17 de septiembre último dejó de administrar y manejar el lugar, que pasó a manos de la Casa Militar. Sosa había llegado al puesto en diciembre de 2023, precisamente por su vínculo familiar con Agudiez.

Conferencia de prensa de Karina Milei, Alejandra Monteoliva, Diego Santilli y Pilar Ramírez con motivo de la finalización de la primera fase del operativo de traslado de internos del la Cárcel de Devoto a Marcos Paz. Fabián Marelli

Desde que estalló el caso hubo versiones de que, más allá de la decisión de reforzar la seguridad de la residencia, pasándola a manos de Casa Militar, diferentes comportamientos de Sosa dentro del predio habían generado malestares que se acumularon cerca del presidente, Javier Milei. En el Gobierno señalaron también “filtraciones” e irregularidades en las compras de la quinta que nunca se denunciaron oficialmente.

La salida de Agudiez, por su parte, se produjo apenas 72 horas después de la salida de la de su cuñado, aludiendo, según dijeron entonces en la Casa Rosada, “motivos personales”.

Desde la Subsecretaría de Planificación que manejaba hasta septiembre pasado, Agudiez tenía entre sus funciones la planificación de los servicios necesarios para el funcionamiento de Olivos. Y dependía directamente de Karina Milei, con quien trabajaba palmo a palmo e integraba su círculo chico desde antes de que los libertarios recalaran en el gobierno nacional.

En las últimas horas, las fuentes oficiales consultadas por este diario aseguraron a LA NACION que Agudiez “es una persona que Karina valora” y que “en ningún momento cometió un error”.

Buscaban así despegarla de la denuncia de la de la diputada nacional Marcela Pagano, ex La Libertad Avanza, que se refirió a la salida de Agudiez por presuntas compras y contrataciones que no tendrían como destino final la residencia oficial de Olivos y luego formalizó sus dichos con una presentación judicial en los tribunales de Comodoro Py.

“El objeto de la Subsecretaría de Belén quedó sin efecto cuando se pasó todo el control de Olivos a Casa Militar, por lo que dejó el cargo, pero nunca dejó de ser una persona importante y valiosa para Karina”, completó una fuente muy cercana a hermana presidencial.

Las fuentes consultadas insistieron en que Agudiez fue designada en un puesto administrativo y “no como gerenta” en el Correo Argentino, aunque explicaron que el cargo está vacante y a la espera de una designación, que podría conocerse el corto plazo.

En Casa Rosada descartaban de plano que Agudiez haya estado detrás de posibles filtraciones, uno de los motivos aludidos a la hora de los cambios en Olivos. “No hay nada de todo eso”, juraban.

El Correo Argentino fue noticia semanas atrás cuando se supo que tres personas de confianza del exjefe de Gabinete Manuel Adorni también recalaron en el lugar.

En ese caso fue en el directorio, que dispone de sueldos millonarios pero no de oficinas para sus integrantes. Las personas designadas fueron Aimé “Meme” Vázquez, Ian Vignale y Federico Sicilia. De ellos, solo Vignale siguió siendo funcionario en la jefatura de ministros tras la salida de Adorni. Vázquez y Sicilia, por su parte, renunciaron a sus puestos en Balcarce 50 poco después de que Adorni saliera de su cargo en medio de una investigación penal por presunto enriquecimiento ilícito y posibles dádivas.