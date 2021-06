La Anmat explicó por qué no habilita el ingreso de los respiradores que donó Messi

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) buscó aclarar esta tarde que los 32 ventiladores mecánicos que donó el futbolista Lionel Messi a la ciudad de Rosario se encuentran varados en el aeropuerto local por una supuesta falta de documentación. “No cuentan con el certificado de libre venta emitido por la autoridad sanitaria de origen”, sostuvo un comunicado oficial emitido esta tarde por el organismo.

“Se aclara que la ANMAT no autorizó el ingreso de los productos denominados BALON RESUCITADOR AUTOMATIZADO MECANIZADO (mencionados como “respiradores”), que fueran donados por la Fundación Messi a la Municipalidad de Rosario, por no presentar ante esta Administración Nacional la documentación necesaria para la autorización de ingreso de la donación. Los mismos son prototipos que no cuentan con el certificado de libre venta emitido por la autoridad sanitaria de origen”, detalló el texto publicado en la página oficial del Gobierno.

En la misma línea, el organismo estatal afirmó que “la solicitud de ingreso iniciada por el receptor de la donación ingresó en agosto del año 2020. Durante el mismo mes se indicó la documentación faltante y, desde ese momento, no se ha recibido ninguna nueva información”.

Diez meses varados

Los 32 ventiladores mecánicos que la Fundación Messi donó están varados en el depósito del aeropuerto de Rosario desde el 8 de agosto pasado, a la espera de la habilitación de la Anmat para poder ser distribuidos y utilizados en los hospitales de la región, que en este momento tienen el 99% de las camas críticas ocupadas a raíz de la pandemia de coronavirus.

El secretario de Salud de Rosario, Leonardo Caruana, reconoció que los respiradores “serían útiles” para aplacar la tensión que existe en el sistema sanitario de la ciudad, en la que bajaron los contagios en los últimos días, pero aún mantiene al borde de la saturación el nivel de camas UTI ocupadas.

LA NACION