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La Argentina protestó ante Uruguay por un stand británico en una exposición que promociona las Malvinas como “Falklands”

La Cancillería del país vecino primero recomendó evitar contactos oficiales con representantes isleños y luego calificó esa comunicación como un error

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Stand de las islas Malvinas en la Expo Prado
Stand de las islas Malvinas en la Expo Prado

La Argentina presentó una protesta formal ante la Cancillería de Uruguay por la presencia de un stand promovido por la Embajada Británica en la Exposición Internacional de Ganadería y Muestra Internacional Agro Industrial y Comercial del país vecino, más conocida como Expo Prado.

El reclamo se originó por la inclusión de referencias a las Islas Malvinas bajo la denominación “Falklands” y por la participación de representantes vinculados a las islas.

La queja fue canalizada a través de la Embajada Argentina en Montevideo mediante una nota enviada el 31 de agosto al Ministerio de Relaciones Exteriores uruguayo, según consignó el diario uruguayo El País, que dio a conocer el contenido de la presentación diplomática.

En la misiva, la representación argentina expresó su “rechazo” a la presencia del espacio dedicado a las islas dentro de la edición 2026 de la feria. Al mismo tiempo, destacó el respaldo histórico que Uruguay ha brindado a la posición argentina en el reclamo de soberanía sobre las Malvinas.

“Esta representación desea expresar su rechazo a la presencia del mencionado ‘escritorio’ de las Islas Malvinas en la edición 2026 de la feria Expo Prado. En este sentido, la República Argentina agradece y valora el constante apoyo de la República Oriental del Uruguay a la posición argentina en la cuestión Malvinas, el cual se expresa en los ámbitos nacional, bilateral, regional y multilateral”, señaló.

Asimismo, el gobierno argentino expresó, a través de su embajada, que se instaló “un ‘escenario isleño’ en el cual se distribuye material en español sobre las Islas Malvinas con la denominación incorrecta utilizada por el Reino Unido y folletos de contenido netamente político”.

El stand británico mostraba imágenes de las islas y propuestas orientadas a promover el destino entre los visitantes. Entre los elementos visibles figuraban piezas gráficas identificadas como “The Falkland Islands” y actividades promocionales vinculadas con productos originarios del archipiélago. Además, una de las ofertas del stand británico es una invitación a un “gin tasting”.

El texto enviado por la Cancillería argentina señaló que a la presencia de este puesto se sumó “la visita de ‘delegaciones’ del autodenominado ‘gobierno’ isleño, el cual no es reconocido” por ninguno de los dos Estados. Incluyeron, según la versión argentina, “en al menos dos oportunidades a pretendidos ‘legisladores’ de la autodenominada ‘Asamblea legislativa’ de las Islas Malvinas”.

“Frente a la posibilidad de que se verifique nuevamente la presencia de un ‘escenario isleño’ en el pabellón británico de la feria Expo Prado 2026, la República Argentina lamentaría profundamente que se aproveche el tradicional evento del agro uruguayo para promover el posicionamiento británico en las Islas Malvinas como si se trata de una entidad diferenciada de la República Argentina”, expresó el gobierno.

El gobierno de Milei endureció el reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas
El gobierno de Milei endureció el reclamo argentino por la soberanía de las Islas MalvinasLUIS ROBAYO - AFP

No es la primera vez que el gobierno argentino expresa una queja sobre un stand británico en la Expo Prado. En setiembre de 2022, 2017 y 2018 la embajada argentina transmitió idéntica preocupación.

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