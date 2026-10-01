La Cámara Federal confirmó el procesamiento de Juan Grabois por la toma del Instituto Perón

La Cámara Federal porteña confirmó hoy el procesamiento del dirigente social Juan Grabois por haber liderado la toma del Instituto Nacional Juan Domingo Perón, en junio del año pasado, y ratificó un embargo en su contra por $5.000.000. Usurpación y resistencia a la autoridad son los delitos que se le imputan a Grabois.

Firmaron el fallo los camaristas Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola. Ratificaron lo que había dispuesto el juez de primera instancia que instruyó el caso, Sebastián Ramos.

El juez había dado por acreditado que Grabois encabezó el ingreso al lugar —que estaba cerrado y custodiado— y que había alentado la permanencia pese a la orden de desalojo transmitida por la Policía, que llegó al lugar después.

Juan Grabois fue detenido por la toma del Instituto Perón Santiago Filipuzzi - LA NACION

El procesamiento, confirmado hoy, alcanzó también al militante Valentín Peralta, que fue embargado por un millón de pesos.

El hecho ocurrió pasado el mediodía del sábado 7 de junio de 2025. Un grupo de exempleados, acompañados por distintos dirigentes políticos, como Grabois, tomó la sede, ubicada sobre la calle Austria, en el barrio de Recoleta, contra su cierre, el despido de sus empleados y una posible venta del edificio. Lo hicieron a través de Un Café con Perón, el bar lindero, que está conectado con el Instituto por una puerta.

De la toma -una “permanencia pacífica”, según los manifestantes- participaron también la legisladora Victoria Freire y la diputada nacional Natalia Zaracho.

Los manifestantes fueron desalojados un par de horas después por la Policía Federal y fuerzas de la Ciudad, que despejaron el edificio y la esquina y se llevaron detenido al dirigente, en medio de empujones y forcejeos.

Al ser indagado por el juez, Grabois evitó declarar, pero se desligó del ingreso al lugar en un descargo que presentó su abogado, Nicolás Rechanik.

Grabois, durante la protesta en el Instituto Perón Santiago Filipuzzi - LA NACION

En el escrito, el dirigente sostuvo que había llegado en calidad de abogado de una cooperativa y solo para mediar “institucionalmente”.

El juez no dio crédito a esa versión. Dijo en su resolución que los videos incorporados al caso muestran a Grabois en el patio interno del bar, luego avanzando por el pasillo que conectaba con el Instituto y, minutos después, ingresando al edificio encabezando al grupo de manifestantes, tras la caída de una placa de durlock y un ventilador.

Grabois, entre los manifestantes que ingresaron al Instituto

El juez valoró especialmente que el dirigente social hubiera posteado en sus redes sociales un mensaje convocando a “defender” el Instituto, que, según dijo, había sido “usurpado” por el “gobierno oligarca”.

En la causa intervinieron el fiscal Carlos Rívolo y el Ministerio de Capital Humano, en el rol de querellante.

Cuando fue el procesamiento, el frente Patria Grande emitió un comunicado en el que calificó la medida como un “mamarracho jurídico”. “No nos vamos a dejar amedrentar por Milei y la mafia judicial de Lago Escondido”, sostuvieron. La referencia aludía a que el juez Ramos fue quien sobreseyó a todos los que habían sido imputados por el viaje a Lago Escondido, incluido el ahora ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. En la lista de los viajeros estaba también Pablo Yadarola, que cuando Grabois fue procesado era juez; ahora fue ascendido a camarista y es uno de los firmantes de la confirmación del procesamiento del dirigente.