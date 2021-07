La chicana de Alberto Fernández a Mauricio Macri por la deuda

En un acto de tinte electoral en el conurbano bonaerense, el presidente Alberto Fernández chicaneó a su antecesor, Mauricio Macri, y dijo que en lugar de explicar cómo pagar la deuda con el Fondo Monetario Internacional, no debería haberla contraído.

El presidente encabezó un acto en Lomas de Zamora, donde realizó anuncios con beneficios para jubilados, y dijo sobre el final: “Nos tocó un tiempo muy difícil. Sabíamos la Argentina que recibíamos, de eso no me estoy quejando. Nadie nos mintió. Sabíamos perfectamente lo que era. Por ahí fue un poco más grave de lo que esperábamos. Pero sabíamos lo enferma que estaba la Argentina”.

“Fíjense ustedes que, en el medio, hicimos un montón de cosas. Nosotros, por ejemplo, garantizamos que la tarifa no subiera. En el medio dejaron de pagar impuesto a las ganancias muchos trabajadores y jubilados que pagaban ese impuesto”, siguió el mandatario, y agregó: “En el medio arreglamos la deuda con nuestros acreedores privados y le permitimos a la Argentina ahorrar más de 30.000 millones de dólares”.

Fernández recordó: “Hoy estamos negociando con el Fondo Monetario Internacional la deuda que nos dejaron. Para que se den una idea ustedes de la deuda que nos dejaron, de acá a fin de año tenemos el compromiso de pagar casi 5000 millones de dólares. Nosotros queremos preservar la situación de la Argentina porque sabemos que tenemos una obligación con todos ustedes. Por eso somos tan peleadores con el Fondo. No es que nos peleamos con el Fondo, peleamos por ustedes, por la Argentina”.

“Hoy seguimos peleando con el Fondo para alcanzar un acuerdo. Pero queremos que ese acuerdo no sea a costa del pueblo argentino”, aseguró el mandatario, y luego chicaneó a Macri, que está en Europa: “Me llama la atención, porque los mismos que tomaron esta deuda andan por España explicándome cómo debo negociar. La verdad hubiese sido buenísimo que no nos metieran en la deuda. Nos hubieran hecho un gran favor. Pero bueno, como dice Cristina, nosotros vamos a volver a ser felices”.

LA NACION