La chicana de Rodríguez Larreta a Jorge Macri por el furcio sobre Borges: “Ay José Macri”

El exjefe de Gobierno Horacio Rodriguez Larreta chicaneó este martes al alcalde porteño, Jorge Macri, después de que el mandatario local confundiera el nombre del escritor argentino Jorge Luis Borges y lo llamara “José”.

“Ay José Macri”, provocó Rodríguez Larreta, desde sus redes, al hacerse eco del furcio de Jorge Macri, quien lo sucedió en el cargo y con quien, por lo demás, mantiene un fuerte enfrentamiento político.

El posteo irónico de Rodríguez Larreta

Por la mañana, Jorge Macri llamó en dos ocasiones “José Luis Borges” a al esctitor, durante la lectura de un discurso en ocasión del acto de ingreso en la Caja de las Letras del Instituto Cervantes, en Madrid, de valiosas piezas borgeanas.

Macri dijo, además, que María Victoria y Mariana Kodama eran “miembras” de la Fundación Internacional “José” Luis Borges.

El furcio de Jorge Macri

Atento a los tropiezos de la gestión actual del PRO, Rodríguez Larreta no perdió el tiempo y publicó, en tono irónico, una foto de Borges con los ojos cerrados junto al nombre cambiado del actual jefe de Gobierno.

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