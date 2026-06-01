La Corte difunde su plataforma para subastas por internet de los bienes decomisados a condenados

La Corte Suprema de Justicia difundió hoy su plataforma digital de subastas online de bienes decomisados a delincuentes. La comunicación se dio en coincidencia con una próxima ejecución de las propiedades de Cristina Kirchner para hacer frente al decomiso de 640 millones de dólares en la causa Vialidad por la que fue condenada.

La comunicación explica que los interesados en participar de las subastas online del Poder Judicial deben empadronarse.

Aún no hay fecha para el remate por internet de los bienes de la expresidenta y sus hijos Máximo y Florencia. Son 111 en esta ocasión. La última decisión fue de la Cámara de Casación Penal que la semana pasada rechazó el recurso extraordinario de Cristina Kirchner para oponerse a ese remate. El fallo fue de los jueces Gustavo Hornos, Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky.

El rechazo del recurso extraordinario hace ejecutable la sentencia por parte de la oficina de subastas, aunque la expresidenta aún pueda acudir mediante un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia.

Cristina Kirchner saluda desde el balcón de su departamento, el 18 de mayo La Cámpora

La plataforma online de remates de la Corte fue creada para desactivar la famosa “liga de rematadores”, una organización que direccionaba subastas judiciales para favorecer a unos pocos elegidos a cambio de sumas de dinero. Ahora la plataforma digital tiene más de mil personas empadronadas en todo el país y ya se tramitaron más de 300 subastas.

A tres meses de la puesta en funcionamiento del sistema de subastas electrónicas judiciales, fueron rematados 20 inmuebles y 29 vehículos, informó la Corte. El portal, puesto en línea por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se basó en la acordada 15/25. El mecanismo hace más accesible este proceso, garantiza el anonimato de los postores y facilita la participación de la gente en todo el país, sin intermediarios.

Ya hay inscriptas 1078 personas en el padrón de personas dispuestas a pujar, pero esta cifra crece todos los meses. De ellas, 705, de 19 provincias y la ciudad de Buenos Aires, permanecen como usuarios activos. El total de subastas tramitadas por esta vía en los últimos tres meses fue de 301, correspondientes a 186 expedientes.

Asimismo, la cantidad de subastas con fechas otorgadas fue incrementando durante los últimos meses: mientras que entre marzo y mayo promediaron 48, para junio ya ascienden a 76, con una proyección de seis por día. La iniciativa se enmarca en la búsqueda de mejorar y agilizar la realización de los bienes cuya venta haya sido dispuesta por la autoridad judicial.

Estos bienes llegan al sitio Subastas Electrónicas Judiciales luego de dictada la orden por parte de los tribunales nacionales y federales con asiento en la Ciudad de Buenos Aires que utilizan el procedimiento de subastas electrónicas reglamentado el año pasado por el tribunal.

Los interesados no deben concurrir físicamente al remate; se amplía la difusión, se evita el traslado de dinero y las “manipulaciones” impropias de los compradores. La plataforma digital, asimismo, posibilita la celebración de las subastas de manera simultánea y continua. Entre marzo, abril y mayo se pujó por lotes, departamentos, casas, vehículos, mobiliario, equipamiento, marcas y acciones.