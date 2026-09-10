La Corte revocó el sobreseimiento del sindicalista “Pata” Medina y debería ser juzgado otra vez por extorsión y lavado

La Corte Suprema de Justicia revocó hoy el sobreseimiento del ex líder de la seccional de La Plata de la Uocra Juan Pablo “Pata” Medina, acusado junto a su hijo y otras personas en una causa por asociación ilícita, lavado de dinero y extorsión.

Con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal hizo lugar a las conclusiones de la Procuración General que criticaba el fallo de la Cámara Federal de Casación Penal que cerró el expediente por considerarlo “arbitrario” y “prematuro”. El Ministerio Público busca llevar a juicio al exlíder sindical del gremio de la construcción.

El dirigente sindical había sido detenido en septiembre de 2017 por orden del juez federal de Quilmes Luis Armella, que lo procesó por los delitos de asociación ilícita, lavado de dinero y extorsión y embargó por 200 millones de pesos sus bienes.

En febrero de 2020 fue beneficiado con la prisión domiciliaria, que cumplió en un su casa de Ensenada. Un año después fue excarcelado por el Tribunal Oral Federal 2, pero Medina incumplió una de las pautas fijadas, la prohibición de participar de actividades gremiales, y volvió a ser arrestado.

El Pata Medina, en su casa de Punta Lara, en 2022 ricardo-pristupluk-11511

Horas antes de que comenzara el juicio oral en su contra, que estaba a cargo del Tribunal Oral Federal 2 de La Plata, un juez lo sobreseyó. Se trata de Alejandro Smoris, que de manera unipersonal declaró la nulidad de toda la causa, sobreseyó a Medina y al resto de los acusados y dos meses después renunció a su cargo.

Dijo que la causa de extorsión era un armado instrumentado por una mesa judicial que funcionaba en el gobierno bonaerense cuando estaba al frente María Eugenia Vidal, en lo que se conoció como el caso de la “Gestapo judicial” de Pro.

La foto de la denuncia de la AFI durante la gestión de Fernández

Se basó en una denuncia hecha por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante la gestión de Alberto Fernández que se investigaba en otro expediente paralelo.

Ese expediente se refería a una reunión realizada en 2017 en la sede del Banco Provincia de la Capital Federal en la que funcionarios del gobierno de Vidal y de la AFI de ese momento hablaron con empresarios de la construcción sobre cómo iniciarle causas judiciales a Medina.

Se habló de “gestapo judicial” porque en esa reunión grabada subrepticiamente el entonces ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, afirmó: “Si yo pudiera tener una Gestapo, una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios, lo haría”.

Según Smoris, la situación del gremialista “no sería más que el fruto de los delitos que se vienen investigando en causa 18.933/21, por resultar consecuencia de actividades de inteligencia ilegal, desplegadas en el marco de un proyecto delictivo más amplio, que incluía la actuación ilegal de múltiples funcionarios con altísimos cargos gubernamentales, dispuestos a que se impute, procese y detenga con total prescindencia de las normas relativas al debido proceso y con afectación evidente de todos los principios rectores que inspiran la actuación de la justicia en el marco de cualquier Estado Republicano”.

La fiscalía apeló. La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, con el voto de los jueces Ángela Ledesma y Alejandro Slokar y la disidencia de Guillermo Yacobucci, convalidó la nulidad de la causa dispuesta por Smoris y los sobreseimientos.

Contra ese fallo, el fiscal ante Casación Raúl Pleé presentó un recurso extraordinario. “Los sobreseimientos dispuestos privan al Ministerio Público Fiscal del ejercicio de su deber constitucional de promover la actuación de la justicia e impiden determinar en el debate oral y público la verdad respecto a los hechos imputados”, advirtió.

Los jueces hicieron lugar al recurso sostenido por el Procurador General de la Nación interino, Eduardo Casal, y dejaron sin efecto la sentencia apelada. Ahora, la causa volverá a Casación donde, con otra integración, se procederá a evaluar los argumentos de la fiscalía, lo que derivará en un nuevo juicio contra los acusados.