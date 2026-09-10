La Corte Suprema frenó la contradenuncia de Cristina Kirchner a Federico Sturzenegger por el caso del “dólar futuro”

La Corte Suprema de Justicia rechazó por inadmisible el pedido de la expresidenta Cristina Kirchner en su rol de querellante para investigar al expresidente del Banco Central y actual ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, por supuestas irregularidades en la compra de dólares a futuro al inicio del gobierno de Mauricio Macri.

La denuncia contra Sturzenegger había sido motorizada por un grupo de legisladores kirchneristas cuando Cristina Kirchner fue llamada a indagatoria en 2016 por el juez Claudio Bonadio por el caso del “dólar futuro” en contra del kirchnerismo.

Esa causa nació por una denuncia de Federico Pinedo (Pro) y Mario Negri (UCR), entonces senador y diputado nacional, respectivamente, quienes acusaron al Banco Central de vender dólares a futuro a precios por debajo de la cotización ($10,65 a cobrar en marzo) que tenían estos mismos contratos en el mercado de Nueva York, donde se vendían en el momento de la denuncia a un precio de entre 14 y 15 pesos.

El kirchnerismo contraatacó afirmando que el perjuicio al patrimonio del Banco Central se produjo, en rigor, no por los términos pacatos, sino por la devaluación del peso ordenada diciembre de 2015 por la gestión de Mauricio Macri.

En ese expediente, tanto Cristina Kirchner como Axel Kicillof, entonces ministro de Economía y actual gobernador, y el extitular del Banco Central Alejandro Vanoli, fueron sobreseídos, en una decisión que la Corte Suprema ya dejó firme el 5 de diciembre de 2024.

Cristina Kirchner, el pasado 1° de septiembre Hernan Zenteno - La Nacion

En la contradenuncia que apuntó al macrismo, el kirchnerismo denunció a Sturzenegger por “defraudación a la administración pública” por haber pagado los contratos de dólar a futuro con los precios de la devaluación y a Bonadio por haber favorecido la comisión de ese presunto delito y haber citado a declaración indagatoria a Cristina Kirchner.

Según los denunciantes, las medidas habrían “modificado las condiciones en que estos habían sido celebrados, en perjuicio de los intereses estatales y en favor de particulares”.

En la denuncia, que recayó en el juzgado federal de Sergio Torres, se acusa por la presunta comisión de los presuntos delitos de defraudación por administración fraudulenta, abuso de autoridad, violación a los deberes de funcionario público, prevaricato, estafa procesal y privación ilegal de la libertad.

El escrito fue presentado por los diputados Héctor Recalde, Juliana Di Tullio, Nilda Garré, Diana Conti, Teresa García, Carlos Kunkel, Luis Cigogna, Carlos Moreno, Marcos Cleri y Rodolfo Tailhade.

Los diputados habían pedido a Torres que se investigue a Sturzenegger por “defraudación por administración infiel en perjuicio de la administración pública al haberse modificado las condiciones en que fueron celebrados los contratos denominados de dólares a futuro en perjuicio de los intereses estatales y en favor de particulares”.

Además habían señalado que incurrió en “abuso de autoridad y violación a los deberes de funcionario público.

Sobre Bonadio, apuntaron a que había incursionado en un supuesto “prevaricato al dictar resoluciones contrarias a la ley y fundadas en hechos falsos”. También lo acusaron de “tentativa de estafa procesal y de privación ilegal de la libertad mediante la alteración de la base fáctica de la causa con el propósito de dar sustento a medidas cautelares restrictivas de la libertad”.

El entonces juez federal Sergio Torres −actual ministro del Superior Tribunal bonaerense− sobreseyó a Sturzenegger tras sostener que su actividad en cuanto a la ejecución de los contratos a futuro se vio acotada al cumplimiento de cuanto habían formalizado las autoridades que lo [precedieron], tanto en su cargo como en el directorio de aquella sede crediticia”.

Cristina Kirchner, aceptada como querellante por la Cámara Federal, apeló al afirmar que Torres no había investigado debidamente. Sin embargo, la Sala I de la Cámara Federal confirmó la decisión.

La querella recurrió, pero la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal también rechazó la presentación del abogado Carlos Beraldi. Fue así como la expresidenta llegó con un recurso de queja a la Corte Suprema de Justicia, que hoy fue rechazado.

En el fallo de este jueves, la Corte Suprema, con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, consideró el recurso inadmisible por aplicación del artículo 280 del Código Procesal en lo Civil y Comercial de la Nación.