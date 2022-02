La Corte Suprema pidió participar por Zoom de la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso y le contestaron que no

La Corte Suprema de Justicia de la Nación presentó un pedido formal para que la habilitaran a seguir por Zoom el acto de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso Nacional, que encabezará Alberto Fernández el martes próximo, pero desde el Congreso le respondieron que no será posible.

Como consecuencia del rechazo, desde la Corte confirmaron que sus cuatro integrantes participarán de la Asamblea en forma presencial . “No está prevista la modalidad por Zoom para este año”, informaron fuentes oficiales a LA NACION. El año pasado, por la pandemia, los ministros del alto tribunal participaron de la asamblea legislativa desde el cuarto piso del Palacio de Tribunales.

El intercambio de notas entre la Corte y el Congreso se hizo “a nivel ceremonial”, informaron fuentes legislativas. LA NACION consultó a la Corte, que no hizo público por el momento si todos o algunos de sus ministros asistirán al acto del 1° de marzo.

El año pasado, en la ceremonia que los jueces siguieron a la distancia por la pandemia, el Presidente les dedicó varios párrafos muy críticos. “En el caso de los miembros de la Corte Suprema, acceder a la declaración jurada de sus bienes es virtualmente imposible”, dijo Fernández en su discurso. “La relación corporativa que los vincula ha permitido que muchos de ellos permanezcan en sus cargos más allá del tope de edad que la Constitución impone”, afirmó además, en alusión a la jueza Elena Highton, que renunció al tribunal nueve meses después.

En la apertura de sesiones de 2021 se veía en una pantalla dentro del Congreso la imagen de los miembros de la Corte Suprema, que seguían el acto por videoconferencia desde el Palacio de Tribunales Prensa del Senado

El jefe de Estado también cuestionó desde el estrado el fallo de la Corte Suprema que otorgó el per saltum “a dos jueces ignotos” (Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi), que habían sido trasladados de sus juzgados originales durante el gobierno de Macri. Y afirmó: “El Poder Judicial de la Nación está en crisis. Es el único poder que parece vivir en las márgenes del sistema republicano. Sus miembros (jueces, fiscales, defensores y demás funcionarios) disfrutan de privilegios de los que no gozan ningún miembro de la sociedad”. Criticó además que buena parte del Poder Judicial no pague el impuesto a las ganancias.