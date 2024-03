Escuchar

Durante el discurso que encabezó ayer el presidente Javier Milei ante el Congreso, en el marco de la apertura de sesiones ordinarias, la extitular de AySa Malena Galmarini publicó una seguidilla de tuits en contra de los anuncios del mandatario y envío un contundente mensaje a los gobernadores.

“Señores gobernadores, los invito a firmar el “Pacto de Mayo”, dice. Y la letra chica, esa que nadie lee, dice “Bienvenidos al Juego del Calamar”, i ronizó la extitular de AySa en relación a los detalles de la convocatoria a un cuerdo de diez puntos dado a conocer ayer por el Presidente.

Señores gobernadores, los invito a firmar el “Pacto de Mayo”, dice.

Y la letra chica, esa que nadie lee, dice “Bienvenidos al Juego del Calamar”. — Malena Galmarini (@MalenaGalmarini) March 2, 2024

De esta forma, la esposa del exministro de Economía Sergio Massa comparó la convocatoria de Milei con El juego del calamar (Nerflix), una serie que narra la historia de un grupo de personas con serios problemas económicos y riesgo de quedar fuera del sistema que son invitadas a participar de una competencia de juegos infantiles, pero adaptados de manera macabra.

Pero esta no fue la única crítica de la extitular de AySA. En uno de los mensajes que compartió ayer desde su cuenta de X la exfuncionaria advirtió: “Amenazas y extorsiones. Agravios y mentiras. Circo, circo y circo. Agarrémonos fuerte porque lo que viene no es nada bueno. Presidente, si quiere ajustar brutalmente, hágalo solo. El Contrato Social Argentino se encuentra en la Constitución Nacional. Léalo. Y no nos tome el pelo”.

La reaparición de Massa

La críticas de Galmarini se dan tras la reaparición en la escena política de Massa quien encabezó un encuentro del Frente Renovador (FR) de la provincia de Buenos Aires, en la ciudad bonaerense de Roque Pérez.

La reaparición de Massa se dio luego que anoche, durante su discurso ante la Asamblea Legislativa, Milei lo calificara como “jinete del fracaso” junto a otros dirigentes como Juan Grabois, Máximo Kirchner y Pablo Moyano y mencionara a Cristina Fernández de Kirchner como la “responsable de uno de los peores gobiernos de la historia”.

El encuentro del Frente Renovador estaba, en principio, pautado para el sábado pasado pero finalmente se confirmó para este mediodía, en un contexto alterado por la relación entre los legisladores massistas y el gobernador bonaerense Axel Kicillof debido a la situación de la obra social provincial IOMA.

La reunión se produce tras la reaparición de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner con la publicación de un documento de 33 hojas cuestionando la gestión del Gobierno nacional y la llegada la semana pasada al país del expresidente y actual titular del PJ nacional, Alberto Fernández, procedente de España.

A pesar de esta semana de demora, Massa retomará su actividad pública mientras está terminando su libro y ultima detalles para “poner en funcionamiento la fundación Encuentro” en las primeras semanas de marzo.

